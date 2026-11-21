La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para evitar el pago de las indemnizaciones por los recortes retroactivos a las energías renovables acaba de sufrir un importante revés en las instituciones europeas. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Athanasios Rantos, ha emitido un dictamen que cuestiona uno de los principales argumentos esgrimidos por España para justificar el incumplimiento de los laudos internacionales: la supuesta incompatibilidad de estas compensaciones con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

El pronunciamiento, conocido este jueves 19 de noviembre, no constituye todavía una sentencia firme, pero pone en entredicho una de las bases jurídicas sobre las que el Ejecutivo ha construido su resistencia al pago de unas indemnizaciones cuya factura pendiente asciende ya a 2.367 millones de euros, incluyendo las cantidades reconocidas en los laudos, los intereses de demora, las costas judiciales y otros conceptos.

El conflicto tiene su origen en las modificaciones retroactivas introducidas en el régimen de retribución de las energías renovables, que provocaron una oleada de reclamaciones de inversores internacionales contra España. Cerca de una treintena de procedimientos arbitrales han terminado con resoluciones favorables a los demandantes, que habían comprometido importantes cantidades de capital bajo unas condiciones regulatorias posteriormente alteradas por las autoridades españolas. Sin embargo, lejos de cumplir las condenas, el Estado ha desarrollado una prolongada batalla judicial para bloquear las indemnizaciones. Uno de sus principales argumentos consiste en sostener que compensar a los inversores perjudicados equivaldría a concederles nuevas ayudas públicas incompatibles con el mercado interior europeo.

Esta interpretación, respaldada por la Comisión Europea, es precisamente la que ahora queda seriamente cuestionada por el abogado general del TJUE. Aunque el dictamen afecta formalmente a Rumanía, su relevancia para España es directa. El asunto examinado es el conocido caso Micula, un litigio que comenzó después de que las autoridades rumanas eliminasen anticipadamente un programa de incentivos fiscales aprobado en 1998 para atraer inversiones a regiones desfavorecidas.

Los inversores afectados, amparados por un tratado bilateral de protección de inversiones entre Rumanía y Suecia, acudieron al arbitraje internacional y obtuvieron en diciembre de 2013 una indemnización de aproximadamente 178 millones de euros. Posteriormente, la Comisión Europea intervino para sostener que el pago constituía una ayuda de Estado incompatible con el derecho comunitario y adoptó en 2015 una decisión que exigía recuperar las cantidades abonadas.

El litigio abrió así una controversia fundamental: ¿puede Bruselas considerar una subvención el dinero que un Estado debe pagar para reparar los daños causados por su propia actuación? El abogado general Rantos cuestiona ahora esa interpretación y propone anular el artículo de la decisión europea de 2015 que calificó la indemnización como ayuda de Estado. Su razonamiento distingue entre conceder una ventaja económica a una empresa y reparar los perjuicios sufridos por un inversor como consecuencia de una actuación administrativa contraria a las obligaciones asumidas por el Estado.

En primer lugar, advierte de que el derecho a recibir la compensación no nace del pago efectivo de la indemnización, sino del reconocimiento previo de la obligación de reparar el daño.

En segundo término, sostiene que indemnizar por los beneficios dejados de obtener no equivale necesariamente a restaurar las subvenciones anteriormente suprimidas. También rechaza que esta distinción deba reservarse a las indemnizaciones reconocidas por tribunales nacionales, excluyendo automáticamente las concedidas mediante arbitrajes internacionales.

Por último, exige a la Comisión que justifique adecuadamente la existencia de una verdadera ventaja económica antes de calificar una compensación como ayuda pública. Las consecuencias potenciales de esta interpretación para España son especialmente relevantes porque la Comisión Europea utilizó expresamente el precedente Micula para respaldar la negativa al pago de uno de los laudos renovables.

El 24 de marzo de 2025, Bruselas adoptó la Decisión 2025/1235, relativa al caso Antin, mediante la cual consideró incompatible con el mercado interior el pago de una indemnización de 101 millones de euros, más intereses y costas. Para justificar su posición, la Comisión se apoyó en la sentencia dictada en 2024 en el litigio rumano. Por tanto, el abogado general está cuestionando ahora un razonamiento jurídico que las instituciones europeas habían empleado para respaldar la estrategia española de impago. Si el Tribunal de Justicia termina acogiendo sus conclusiones, la defensa del Gobierno de Sánchez podría perder uno de sus apoyos más importantes. La contradicción resulta todavía más evidente al examinar las alegaciones presentadas por las propias autoridades españolas en el procedimiento Antin.

El Gobierno defendió ante Bruselas que las indemnizaciones derivadas de los arbitrajes internacionales constituían ventajas económicas susceptibles de ser consideradas ayudas de Estado. También sostuvo que los criterios aplicados por la justicia europea para distinguir entre una compensación por daños y una subvención no debían trasladarse sin más a los tribunales arbitrales internacionales. El nuevo dictamen cuestiona precisamente esta segunda interpretación, al considerar que las indemnizaciones arbitrales también pueden examinarse conforme a los principios generales que diferencian la reparación de un perjuicio de la concesión de una ayuda pública.

La relevancia del pronunciamiento puede comprobarse en la propia decisión de la Comisión sobre Antin, que invocó expresamente el precedente Micula para justificar su postura. El revés adquiere una dimensión adicional porque España no se limitó a observar desde fuera el procedimiento rumano, sino que intervino directamente en defensa de la posición de la Comisión Europea.

Las autoridades españolas presentaron un recurso de casación adhesiva con el propósito de cuestionar el interés legítimo de los inversores para impugnar la decisión comunitaria. Su planteamiento consistía en que los demandantes no podían utilizar la justicia europea para facilitar la ejecución de un laudo que, según la interpretación española, resultaba contrario al ordenamiento comunitario. Sin embargo, el abogado general también rechaza esta pretensión en su dictamen, al sostener que la eventual incompatibilidad del laudo con el derecho europeo no elimina el derecho de los afectados a recurrir una decisión administrativa que incide directamente sobre sus intereses. De este modo, España recibe una respuesta desfavorable tanto en una cuestión procesal que defendió expresamente como en el fondo de una controversia jurídica que afecta a su propia estrategia de impago.

El problema se extiende más allá de la UE

Las implicaciones pueden extenderse, además, a otros procedimientos relacionados con las renovables españolas. Un ejemplo especialmente significativo es el caso de JGC Holdings, una empresa japonesa que obtuvo una indemnización arbitral de 23,51 millones de euros, más intereses y costas. En junio de 2025, los acreedores recibieron finalmente 32,95 millones en un contexto de riesgo de ejecución forzosa sobre activos españoles situados en Estados Unidos. Sin embargo, el 4 de agosto de 2026, la Comisión Europea abrió una investigación formal para determinar si aquella compensación podía constituir una ayuda pública incompatible con el mercado interior.

La controversia demuestra que la estrategia de Bruselas no afecta únicamente a los arbitrajes protagonizados por inversores comunitarios, sino que también puede alcanzar a compañías procedentes de terceros países. Si prospera la interpretación del abogado general, el procedimiento sobre JGC deberá examinarse teniendo en cuenta una distinción que puede resultar decisiva: cobrar por los daños ocasionados por una decisión estatal no supone necesariamente recibir una subvención.

El dictamen llega, además, cuando España afronta una creciente presión en distintas jurisdicciones internacionales. Los acreedores han recurrido a los tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur para conseguir el reconocimiento y la ejecución de sus indemnizaciones, con resoluciones que han permitido avanzar en sus reclamaciones. La Comisión Europea llegó incluso a exigir, en su decisión sobre Antin, que España adoptase medidas dirigidas a impedir actuaciones de ejecución en terceros países.

La eventual revisión de la doctrina comunitaria sobre ayudas de Estado podría debilitar uno de los argumentos empleados para respaldar esa resistencia judicial. No obstante, el efecto sobre cada procedimiento extranjero dependerá de sus circunstancias particulares y de las decisiones de los tribunales competentes. Asimismo, subsisten otras controversias jurídicas, especialmente las relativas a la compatibilidad de los arbitrajes entre inversores y Estados miembros con el derecho de la Unión Europea, que no quedan automáticamente resueltas por este pronunciamiento.

El nuevo episodio vuelve a poner de manifiesto el elevado coste económico y reputacional que supone prolongar el conflicto de los laudos renovables. España acumula una factura pendiente de 2.367 millones de euros y continúa litigando para impedir el cumplimiento de condenas internacionales que tienen su origen en cambios regulatorios aplicados de manera retroactiva. Ahora, uno de los principales argumentos jurídicos utilizados por el Estado para justificar esa resistencia se enfrenta a un cuestionamiento procedente de las propias instituciones europeas.

El dictamen de Rantos no obliga todavía a España a pagar ni anula por sí mismo la decisión de Bruselas sobre Antin, pero sí abre la puerta a una revisión de la interpretación que ha servido para bloquear indemnizaciones. A la espera de la sentencia definitiva del TJUE, el Gobierno de Sánchez afronta un escenario cada vez más complejo: mientras los intereses y los gastos asociados a los litigios continúan incrementando la factura, la tesis de que indemnizar a los inversores perjudicados equivale a concederles ayudas públicas acaba de sufrir uno de sus reveses jurídicos más significativos.