La web es la solución más pedida del Kit Digital y, para muchos negocios, la que más impacto tiene. En la jerga del programa se llama "sitio web y presencia en internet", y el catálogo fija un contenido mínimo que cualquier agente digitalizador debe cumplir. Conocerlo es la mejor defensa contra una web de trámite.

Lo que la web del Kit Digital debe incluir

Con las bases del programa, una web subvencionada debía contar, como mínimo, con:

Dominio propio durante el periodo de prestación, a nombre del beneficiario.

Alojamiento (hosting) con capacidad suficiente.

Diseño con al menos tres páginas o apartados.

Adaptación a móviles, para que se vea bien en cualquier pantalla.

Accesibilidad, conforme a los criterios de accesibilidad web.

Autogestión, para que el negocio pueda cambiar textos e imágenes sin depender de nadie.

Posicionamiento básico en buscadores.

Son mínimos. Una buena web puede ir bastante más allá, y ahí es donde se nota la diferencia entre agentes.

Cuánto dura

La prestación tiene dos fases: hasta tres meses para diseñarla y publicarla, y doce meses de servicio en los que el agente se ocupa del alojamiento, el dominio y el mantenimiento.

Qué pasa después del primer año

Cuando terminan los doce meses de servicio, la web no desaparece automáticamente, pero deja de estar cubierta por la ayuda. Si quieres mantenerla, toca pagar el alojamiento y el dominio, normalmente una cantidad modesta. Si no la necesitas, puedes dejarla caer sin penalización. Antes de firmar, pregunta tres cosas: cuánto costará mantenerla a partir del segundo año, si podrás llevártela a otro proveedor y si el dominio queda a tu nombre.

Cómo sacarle partido

Una web que nadie visita no sirve de mucho. Para que funcione:

Responde a lo que la gente busca.

a lo que la gente busca. No "servicios", sino "reparación de persianas en Getafe" o "precio cambio de aceite".

Usa fotos reales de tu local, tu equipo y tus trabajos.

de tu local, tu equipo y tus trabajos. Pon fácil el contacto: teléfono visible, formulario corto y horario. Mantenla al día. Un horario equivocado resta más de lo que suma.

Web y ordenador, juntos

En el segmento de autónomos, la web fue la compañera natural del ordenador, porque el puesto de trabajo seguro no podía contratarse solo. Así funcionó la campaña Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, que en 2025 entregó 3.500 ordenadores con su web profesional.

¿Y si ya tengo web?

Se puede plantear una web complementaria orientada a captar búsquedas que la principal no cubre, sin tocar la que ya tienes.

¿Cuándo se podrá pedir?

No hay convocatoria abierta para autónomos. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa vigente hasta agotar fondos y permite nuevas convocatorias. La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita, sin compromiso y no garantiza la ayuda, pero adelanta la recogida de información para tu web y te sitúa por orden de registro.