Los programas económicos de PP y Vox para las próximas elecciones del 29 de noviembre suponen una alternativa al intervencionismo que ha marcado la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegara a Moncloa. Frente a las recetas de más impuestos, controles de precios, restricciones a la actividad empresarial y aumento del gasto público, ambos partidos apuestan por otorgar oxígeno a ciudadanos y empresas, reducir trabas regulatorias y facilitar la creación de riqueza.

Con diferencias significativas en sus planteamientos y en el alcance de sus medidas, las dos formaciones coinciden en varios diagnósticos: España necesita más vivienda, un mercado laboral más flexible, una fiscalidad menos asfixiante y un marco regulatorio que deje de penalizar a quienes invierten, producen y contratan. Así, PP y Vox sitúan la libertad económica, la propiedad privada y la iniciativa empresarial como las bases para mejorar el bienestar de los españoles. A continuación, las propuestas principales (y en muchos casos, más útiles) de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal según las distintas áreas económicas.

Vivienda: oferta, libertad y seguridad jurídica

La vivienda es uno de los terrenos a los que más espacio dedican ambos partidos en sus documentos. Frente a los controles de precios, las restricciones a los propietarios y las amenazas de expropiación que defienden PSOE, Podemos y Frente Amplio, los dos partidos de la derecha apuestan por recuperar la seguridad jurídica, facilitar la construcción y reducir la carga fiscal que soportan los compradores.

PP: fija como objetivo facilitar la construcción de un millón de viviendas "movilizando suelo público y privado". Para ello, proponen una nueva Ley del Suelo, agilizar los procedimientos urbanísticos y reducir los plazos administrativos. También plantea resolver las licencias de obra nueva y rehabilitación en tres meses mediante el silencio positivo y facilitar la segregación de viviendas grandes y suprimir barreras a la construcción industrializada. Su programa incluye la derogación de la Ley de Vivienda, la eliminación de las zonas tensionadas y del índice de precios, así como incentivos para aumentar la oferta. Para facilitar el acceso de los jóvenes, propone reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años. Los okupas saldrán de la vivienda en 48 horas.

Vox: también plantea derogar la Ley de Vivienda y reformar la Ley del Suelo para ampliar el terreno disponible y acelerar los procedimientos de construcción. Su programa añade una rebaja fiscal especialmente ambiciosa para los compradores: IVA del 0% para la adquisición de la primera vivienda habitual nueva y eliminación del ITP para la primera vivienda de segunda mano. También propone incentivos fiscales al alquiler de larga duración y un desalojo de las viviendas con okupas en menos de 24 horas. "Prioridad nacional" para acceder a una vivienda protegida, social o a una ayuda al alquiler.

Rebajas de impuestos generalizadas

La fiscalidad es uno de los elementos de más diferenciación entre PP y Vox y los partidos de izquierda. Frente a los programas que plantean ampliar la recaudación mediante nuevos gravámenes sobre el ahorro, el capital, las empresas y la propiedad, las dos formaciones apuestan por reducir la presión fiscal, aunque con medidas y alcances diferentes.

PP: presenta un extenso paquete de rebajas de IRPF centrado especialmente en las "rentas medias y bajas", los jóvenes y las familias. Una de sus principales propuestas es que quienes cobren el salario mínimo no tengan que pagar IRPF, elevando automáticamente el mínimo exento cada vez que aumente el SMI. También plantea deflactar la tarifa del impuesto para evitar que la inflación provoque subidas encubiertas de la tributación, una medida especialmente relevante después de varios años de encarecimiento de los precios. Feijóo quiere, además, reducir el IRPF de los trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus cuatro primeros años de declaración: una rebaja del 100% el primero, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto. A ello suma un IVA del 0% para los alimentos básicos, incluidos carne, pescado y conservas, mientras persista la crisis de inflación.

En el ámbito empresarial, el PP propone ampliar la libertad de amortización para que las inversiones en maquinaria, digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad, software o patentes puedan deducirse íntegramente en el mismo ejercicio. El objetivo es incentivar la inversión productiva y facilitar que las empresas puedan crecer sin que la fiscalidad penalice la reinversión de sus beneficios. También plantea un Estatuto del Contribuyente que reconozca el derecho al error y refuerce las garantías frente a Hacienda.

Vox: propone una reforma fiscal más generalizada y sin dar muchos detalles. Su programa recoge la simplificación y bajada del IRPF, "con tipos más reducidos para contribuyentes y familias en función del número de hijos". También plantea reducir tanto el tipo general como el reducido del IVA, con especial atención a los "productos esenciales y de primera necesidad", y rebajar el Impuesto de Sociedades "para favorecer el crecimiento empresarial y la creación de empleo". La formación de Santiago Abascal añade una "revisión sistemática a la baja del conjunto de impuestos y tasas que soportan trabajadores, familias y empresas". En el caso de los autónomos, propone una cuota de cero euros para quienes no alcancen el salario mínimo y una cuota progresiva desde 50 euros para quienes superen ese umbral.

Pensiones, el mayor gasto del Estado

En materia de pensiones, la propuesta de PP y Vox no es extensa, pero no contempla ni disminuir la edad de jubilación ni una subida de cotizaciones sociales como la izquierda.

PP: se comprometen a "reconstruir el Pacto de Toledo y garantizar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo mediante la actualización anual conforme al IPC". También quieren asegurar a "los más jóvenes que sus futuras pensiones también mantendrán su poder adquisitivo" e "incentivar la jubilación activa a través de deducciones en el IRPF", de manera que los trabajadores que quieran prolongar su vida laboral encuentren incentivos para hacerlo. La formación de Feijóo insiste además en que los jóvenes deben tener garantías de que el sistema podrá mantener sus prestaciones en el futuro. En este punto, también plantea poner coto al IMV.

Vox: solo dedica un punto a "garantizar la sostenibilidad del sistema" a través del crecimiento económico, el aumento del empleo, la mejora de los salarios y el impulso de la natalidad.

Mercado laboral: menos trabas y más incentivos

El mercado laboral es otro de los grandes desafíos de nuestro país. Frente a las propuestas de la izquierda de reducir la jornada hasta las 30 o 32 horas semanales, elevar el salario mínimo a 1.800 euros y endurecer las indemnizaciones por despido, PP y Vox plantean cambiar el marco laboral para facilitar la contratación y mejorar la competitividad de las empresas.

PP: apuesta por reducir las cargas que soportan autónomos y empresarios. Entre sus medidas figura la cuota cero para los nuevos autónomos durante el primer año y también durante el segundo si sus ingresos no alcanzan el salario mínimo. Además, propone que quienes facturen menos de 85.000 euros no tengan que cobrar ni declarar el IVA y bonificar las cotizaciones empresariales por la contratación de los primeros trabajadores. También plantea combatir el "absentismo injustificado".

Vox: plantea directamente "derogar la legislación laboral aprobada por el Gobierno de Sánchez". Su programa incorpora una cuota de autónomos de cero euros para quienes no alcancen el salario mínimo y un sistema progresivo a partir de 50 euros para quienes superen ese umbral. También propone un Plan Nacional de Reindustrialización para combatir las deslocalizaciones y favorecer la recuperación del empleo industrial.

Energía: recuperar la nuclear y acabar con la ideología

Ambos cuestionan el calendario de cierre nuclear y defienden que la política energética debe atender a criterios de seguridad de suministro, competitividad y costes, en lugar de quedar subordinada a calendarios políticos.

PP: plantea eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. Además, defiende una combinación de energía nuclear, renovables, almacenamiento y fuentes de respaldo, sin que el Ejecutivo imponga de antemano qué tecnología debe prevalecer. La formación de Feijóo también promete eliminar el impuesto del 7% a la producción eléctrica y reducir la carga fiscal del recibo de la luz. A ello suma un plan para desbloquear el acceso a la red eléctrica, facilitar nuevas conexiones industriales y reforzar el sistema para evitar otro apagón.

Vox: mantiene una posición todavía más contundente contra las políticas energéticas de inspiración ecologista. Propone derogar el calendario de cierre nuclear, estudiar la construcción de nuevas centrales junto a las existentes y reducir los impuestos que soportan familias y empresas en sus facturas eléctricas. También plantea revertir medidas del Pacto Verde Europeo, entre ellas la prohibición de los motores de combustión, y acabar con la imposición de las zonas de bajas emisiones. Los de Abascal también quieren poner "fin a las restricciones para poder explorar, investigar y explotar nuestros recursos naturales y yacimientos minerales".

Gasto público: auditar la Administración

El último gran capítulo es el tamaño del Estado y el destino del dinero público. Aquí también hay una diferencia de planteamiento respecto a los programas de la izquierda, que incorporan nuevas prestaciones, organismos, regulaciones y compromisos de gasto.

PP: proponen realizar una auditoría de toda la Administración, los organismos públicos y las empresas estatales durante los primeros cien días de Gobierno. El objetivo es conocer "en qué se ha gastado cada euro, para qué ha servido, qué criterios se han utilizado para la dotación de personal e inversión y el grado de mantenimiento en el que se encuentran los servicios públicos. Revisaremos las ayudas, los contratos públicos y las subvenciones otorgadas: los fraudulentos serán denunciados y los que no estén cumpliendo su objetivo serán corregidos o eliminados". El primer presupuesto "tendrá en cuenta las conclusiones de esta auditoría: qué gastos se suprimen, qué estructuras se reducen y qué servicios necesitan más recursos". Su programa contempla reducir la estructura política, con menos ministerios, altos cargos y asesores, fusionar organismos con competencias duplicadas y cerrar aquellos que hayan perdido su razón de ser. También establece que las nuevas agencias y fundaciones públicas tengan una fecha de caducidad y que su continuidad deba ser aprobada por las Cortes. Además, el PP se compromete a que nadie gobierne sin presupuestos ni pueda gastar sin control, a reducir el déficit estructural y la deuda y a priorizar los servicios esenciales y el mantenimiento de las infraestructuras. "Ningún gasto se renovará por inercia", aseguran.

Vox: también plantea una "auditoría integral de las administraciones y reducción radical de los gastos de la Administración Pública. Para compensar la bajada masiva de impuestos, se recortarán todos los gastos superfluos de la Administración hasta el mínimo imprescindible". En este punto, proponen "reducir progresivamente hasta su eliminación total las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONG, observatorios y otros organismos ideológicos".