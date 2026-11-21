Quien está de baja médica sigue teniendo obligaciones, y saltarse alguna puede salir caro. La ley permite suspender o retirar el subsidio por incapacidad temporal, que es el nombre legal de la prestación por baja, a quien trabaja mientras lo cobra o a quien no acude sin justificación a una revisión médica. El despido se rige por otra norma, el Estatuto de los Trabajadores, con sus propios requisitos.

El artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores (ET) incluye entre las causas de suspensión del contrato la "incapacidad temporal de los trabajadores" y precisa que "la suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo".

Aun así, la empresa no siempre queda al margen del pago. Según el artículo 173 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en una enfermedad común o un accidente no laboral el subsidio se cobra a partir del cuarto día de baja, de modo que los tres primeros días no hay subsidio, y del cuarto al decimoquinto, ambos inclusive, lo paga el empresario. En un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el subsidio llega desde el día siguiente al de la baja y el empresario abona el salario íntegro del día de la baja.

La baja tiene un límite. El artículo 169 de la LGSS fija "una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación". La redacción actual de ese apartado, y la del apartado del artículo 173 que reparte el pago, rige desde el 1 de diciembre de 2026, tras el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre. Entre otros cambios, la reforma añadió como situaciones especiales de baja la patología limitante por trastorno menopáusico secundario y las lesiones causadas a la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o pareja.

Cuándo se puede perder el subsidio

El artículo 175 de la LGSS recoge los supuestos: "El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido" si el beneficiario ha actuado de forma fraudulenta para obtener o conservar la prestación o si trabaja por cuenta propia o ajena. También puede suspenderse cuando, sin causa razonable, rechaza o abandona el tratamiento indicado.

Faltar a una convocatoria de los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o de la mutua "producirá la suspensión cautelar del derecho, al objeto de comprobar si aquella fue o no justificada". Si la falta resulta injustificada, el artículo 174 de la LGSS la incluye entre las causas de extinción del subsidio, junto al alta médica por curación o mejoría, el plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja o la jubilación.

Trabajar o faltar a la revisión: las sanciones

El artículo 25 del Real Decreto Legislativo 5/2000 considera infracción grave trabajar por cuenta propia o ajena mientras se cobran prestaciones, cuando exista incompatibilidad legal o reglamentaria, y no comparecer, salvo causa justificada, a los reconocimientos médicos ordenados por las entidades gestoras o colaboradoras.

El artículo 47 de esa norma castiga las infracciones graves con la pérdida de la prestación durante tres meses, salvo la falta a los reconocimientos médicos en la incapacidad temporal, "en las que la sanción será de extinción de la prestación". Además, hay que devolver lo cobrado indebidamente. Según el artículo 4, las infracciones en materia de Seguridad Social prescriben a los cuatro años desde la fecha en que se cometen.

La empresa también puede comprobar la baja. El artículo 20 del ET le permite verificar el estado de salud alegado para justificar las faltas de asistencia mediante un reconocimiento médico. Si el trabajador se niega, la ley dice que eso "podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones".

¿Me pueden despedir estando de baja?

El artículo 54 del ET permite el despido disciplinario basado en un "incumplimiento grave y culpable del trabajador", como la transgresión de la buena fe contractual o el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

Según el artículo 55 del ET, el despido debe notificarse por escrito, "haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos". Es procedente si la empresa prueba el incumplimiento que alega en la carta, sin indemnización ni salarios de tramitación, e improcedente si no lo prueba o falla la forma. Es nulo el que tenga por móvil una discriminación prohibida en la Constitución o en la ley, o vulnere derechos fundamentales, y obliga a readmitir de inmediato al trabajador y a pagarle los salarios que dejó de cobrar. Ante una carta de despido durante la baja, un abogado laboralista o un graduado social puede valorar en qué categoría encaja.

Cómo recurrir un alta

El artículo 170 de la LGSS da una vía para oponerse al alta que emite la inspección médica del INSS una vez agotados los 365 días, pero solo cuando es por curación, por mejoría o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos. El alta con propuesta de incapacidad permanente queda fuera de esta vía.

El trabajador puede manifestar su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud "en el plazo máximo de cuatro días naturales". Si esta discrepa, tiene siete días naturales para proponer al INSS que reconsidere el alta. Si la confirma o no se pronuncia en los once días naturales siguientes a la fecha de la resolución, el alta adquiere plenos efectos; mientras tanto, la baja se considera prorrogada.

Cuando la inspección discrepa, el INSS debe responder en otros siete días naturales. Si rectifica, se reconoce la prórroga de la baja a todos los efectos; si se reafirma, aportando pruebas complementarias, la incapacidad temporal solo se prorroga hasta la fecha de su última resolución.