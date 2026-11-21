Aunque en los supermercados españoles el azúcar ha bajado un 13,5% interanual según los datos del IPC de octubre, la situación es muy diferente en los mercados internacionales de materias primas: el azúcar ha subido un 25% desde que comenzó 2026 y alcanzó a mediados de octubre su cotización más elevada en casi dos años. El principal motivo es que la oferta mundial ha caído estrepitosamente.

Según un análisis de la consultora Coface publicado en noviembre, el precio de referencia internacional del azúcar en bruto superó los 450 dólares por tonelada (unos 410 euros) a mediados de octubre. Aunque las cotizaciones han corregido parte de aquella subida durante las últimas semanas, el mercado sigue acumulando un incremento de alrededor del 25% en lo que va de año.

Una de las claves está en el petróleo. Como ya contamos en Libre Mercado, cuando el crudo se encarece resulta más rentable fabricar etanol, un biocombustible que se obtiene, entre otras materias primas, de la caña de azúcar. Esto provoca que los productores tengan más incentivos para destinar sus cosechas a fabricar combustible en lugar de azúcar para alimentación.

La guerra de Irán y el cierre de Ormuz han reforzado esta tendencia. De hecho, en Brasil (el mayor productor mundial de caña de azúcar), a mediados de octubre, la producción de azúcar había caído un 14,6% respecto al mismo periodo de la campaña anterior, mientras que la de etanol había aumentado un 4,3%, según datos del informe de Coface.

El Niño complica las cosechas

A este problema se suma el clima. El fenómeno de El Niño está alterando las condiciones meteorológicas en varios de los principales países productores. En Brasil, las fuertes lluvias de septiembre y octubre han dificultado la recolección de la caña y reducido su contenido de azúcar. En India, las precipitaciones del monzón han quedado un 12,6% por debajo de lo habitual, perjudicando el desarrollo de los cultivos.

Tailandia tampoco escapa a este escenario. Coface prevé que su producción de azúcar caiga un 17% durante la campaña 2026/27, hasta situarse por debajo de los diez millones de toneladas. En la Unión Europea, las olas de calor del verano han perjudicado las cosechas de remolacha y se espera que la producción retroceda un 20%, hasta los 13,5 millones de toneladas.

India cierra el grifo de las exportaciones

El tercer elemento que está presionando los precios es India. El segundo productor mundial ha ido reduciendo sus ventas al exterior y en mayo de 2026 prácticamente prohibió las exportaciones para proteger su mercado interno. Además, desde noviembre ha restringido el uso de caña de azúcar para fabricar etanol.

Esta situación aumenta la dependencia del mercado internacional de Brasil, que concentra alrededor del 55% de las exportaciones mundiales. Cualquier problema en sus cosechas tiene, por tanto, una repercusión mucho mayor sobre el comercio internacional.

También hay que tener en cuenta las dificultades para transportar mercancías por el estrecho de Ormuz. Las restricciones al tráfico marítimo están condicionando los flujos comerciales de azúcar en el golfo Pérsico y añaden incertidumbre a un mercado que ya cuenta con menos oferta disponible.

La Organización Internacional del Azúcar ha elevado sus previsiones y calcula ahora que el mercado mundial podría registrar un déficit de un millón de toneladas en la campaña 2026/27. En la temporada anterior había registrado un superávit.

Por ahora, la subida de los futuros internacionales no significa que el azúcar vaya a encarecerse automáticamente en la misma proporción en los supermercados españoles. Sin embargo, sí anticipa mayores presiones sobre una materia prima fundamental para la industria alimentaria, precisamente cuando los fabricantes de turrones, polvorones, mazapanes y dulces afrontan una de las épocas de mayor actividad del año.