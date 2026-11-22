Comprar un coche nuevo se ha convertido en una operación cada vez más costosa para las familias españolas. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el precio medio estimado de los vehículos nuevos ha pasado de 20.792 euros en 2018 a 28.661 euros en 2025, lo que supone un encarecimiento acumulado del 37,8%.

En términos absolutos, los compradores deben desembolsar casi 7.900 euros adicionales para adquirir un automóvil nuevo. El aumento de los costes de producción, las dificultades de suministro de los últimos años, los cambios tecnológicos y la incertidumbre regulatoria explican parte de esta evolución, pero también destaca el creciente importe de los impuestos asociados a la adquisición. El resultado es un mercado en el que las familias de rentas medias y bajas encuentran cada vez más dificultades para renovar sus vehículos.

Así lo pone de manifiesto un nuevo informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), titulado La economía del sector de la distribución de vehículos en España, que analiza la evolución del mercado automovilístico, su contribución económica y los obstáculos que condicionan la compra de vehículos.

Más allá de los datos sectoriales, el estudio revela una transformación de importantes consecuencias sociales: el automóvil nuevo está quedando progresivamente fuera del alcance de una parte creciente de los hogares, que se ven obligados a prolongar la vida útil de sus coches o recurrir al mercado de segunda mano. Esta dinámica está contribuyendo a un envejecimiento del parque automovilístico que contradice los objetivos de modernización, seguridad vial y reducción de emisiones.

Hacienda cobra casi 5.500 euros por cada automóvil nuevo

Uno de los datos más reveladores del informe es el peso de la fiscalidad en el precio final de los vehículos. En 2018, el IVA medio estimado por automóvil ascendía a 3.543 euros, mientras que en 2025 alcanzó los 4.869 euros. Se trata de un incremento de 1.326 euros, equivalente al 37,4%. A esta cantidad hay que añadir el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, más conocido como impuesto de matriculación, cuyo importe medio pasó de 377 a 604 euros durante el mismo periodo. En este último caso, el aumento alcanza el 60,2%, si bien la cuantía de 2025 es inferior a la registrada en los tres ejercicios precedentes.

En conjunto, el IVA y el impuesto de matriculación representan una factura fiscal media estimada de 5.473 euros por vehículo nuevo, frente a los 3.920 euros de 2018. Esto significa que la cantidad recaudada por Hacienda mediante ambos tributos ha aumentado en 1.553 euros por automóvil, casi un 40% más.

Conviene precisar que este incremento no responde exclusivamente a modificaciones de los tipos impositivos, puesto que la subida del precio de los vehículos también eleva automáticamente la recaudación del IVA. Sin embargo, el efecto sobre el bolsillo del comprador es igualmente tangible: una parte importante del desembolso necesario para adquirir un automóvil termina en las arcas públicas.

La importancia recaudatoria del automóvil va mucho más allá de los impuestos asociados a la compra. Según el IEE, la fiscalidad y los ingresos públicos vinculados a la adquisición, utilización, mantenimiento, aseguramiento y actividad económica del sector alcanzaron los 47.100 millones de euros en 2025, una cantidad equivalente al 2,7% del PIB y al 14,5% de la recaudación considerada por el estudio. De ese importe, alrededor de 23.000 millones proceden de los carburantes, mientras que otros 6.000 millones corresponden a los impuestos asociados al mantenimiento, las reparaciones y los repuestos. El impuesto municipal de circulación aporta aproximadamente 3.000 millones adicionales. Estas cifras evidencian hasta qué punto la movilidad privada constituye una importante fuente de ingresos públicos.

Las clases medias se alejan del mercado del coche nuevo

La consecuencia del encarecimiento es un cambio profundo en los hábitos de compra de los españoles. El informe del IEE constata que, de los 6,2 millones de vehículos comercializados en España durante 2025, el 71% correspondió a operaciones de segunda mano, frente al 29% de vehículos nuevos. Además, entre 2019 y 2025 las ventas de automóviles de ocasión aumentaron más de un 10%, mientras que las correspondientes a vehículos nuevos apenas crecieron un 1%. Esta divergencia es especialmente significativa si se tiene en cuenta que la población española aumentó alrededor de un 5% durante ese mismo periodo. En otras palabras, la demanda de movilidad sigue existiendo, pero una proporción creciente de compradores encuentra su respuesta en el mercado de vehículos usados.

El deterioro de la capacidad adquisitiva también aparece reflejado en la Encuesta de Presupuestos Familiares analizada por el IEE. Solo los hogares con ingresos mensuales netos iguales o superiores a 5.000 euros han aumentado el peso de la compra de vehículos en su presupuesto durante los últimos nueve años. En todos los demás tramos de renta, la proporción del gasto destinada a esta finalidad se ha reducido. La caída resulta especialmente pronunciada entre las familias que ingresan entre 1.500 y 1.999 euros mensuales, cuyo esfuerzo relativo ha descendido casi un punto porcentual, mientras que en el grupo de mayor renta ha aumentado seis décimas. El acceso al automóvil nuevo depende, por tanto, cada vez más de la posición económica del comprador.

Esta transformación también se aprecia al examinar el número de hogares que adquieren vehículos. Entre 2024 y 2025, aproximadamente 140.000 hogares dejaron de figurar entre los compradores de automóviles nuevos, mientras que el número de familias que acudieron al mercado de segunda mano aumentó en más de 50.000. El estudio también identifica diferencias relacionadas con el nivel educativo y la situación laboral: los compradores de coches nuevos presentan, en promedio, perfiles de mayor capacidad adquisitiva y estabilidad económica, mientras que la segunda mano adquiere más protagonismo entre los hogares con mayores restricciones presupuestarias. El automóvil nuevo, que durante décadas constituyó una aspiración relativamente extendida entre las clases medias, se está convirtiendo en una adquisición cada vez más selectiva.

España tiene un parque automovilístico cada vez más viejo

El desplazamiento de la demanda hacia los vehículos usados tiene consecuencias directas sobre la antigüedad del parque automovilístico español. Según los datos recogidos por el IEE, la edad media de los vehículos ha pasado de 9,2 años en 2010 a 14,6 años en 2025, lo que representa un incremento cercano al 59% en apenas quince años. De los aproximadamente 37 millones de vehículos existentes en España, más del 62% supera los diez años de antigüedad y más del 30% rebasa los veinte años. Por el contrario, solamente el 17,8% de los automóviles tiene cuatro años o menos. Se trata de una evolución especialmente preocupante desde la perspectiva de la seguridad vial, la eficiencia energética y la modernización tecnológica.