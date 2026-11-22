Nadie va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida. A partir de 10 millones de euros, el dinero va a ir a los servicios públicos, que son el patrimonio de todos los demás. El principio tras esta media es muy claro: no se pueden hacer con más dinero que el que se puede ganar en toda una vida trabajando. Bastante ventaja es nacer rico; bastante ventaja, en la carrera de la vida, es nacer con 10 millones de euros. Quiero interpelar a la derecha, que siempre ha hecho de la meritocracia y la cultura del esfuerzo uno de sus ejes discursivos. ¿Qué merito hay en nacer en una familia rica? – Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El Frente Amplio no lo tiene fácil en estas elecciones. Atrapados entre Sánchez (escoradísimo a la izquierda) y algunos partidos regionales con cierta pegada y sin la remora de haber apoyado la corrupción sanchista (como Adelante Andalucía); y con la sensación de que la convocatoria les pilló con el pie cambiado (no tenían ni marca ni candidato hace poco más de un mes)… hay que reconocer que ese espacio que llaman "la izquierda del PSOE" comenzaba la carrera hacia el 29N con un comprensible pesimismo.

Por eso no es extraño que hayan decidido organizar su campaña alrededor de propuestas imaginativas (o estrambóticas, según se mire). Saben que no tendrán que cumplir sus promesas ni aplicarlas, que no habrá que cuadrar presupuestos, que a parte de su electorado lea suena bien y que les garantizan unos minutos de televisión. Las encuestas no apuntan ningún repunte en sus expectativas, pero al menos pensarán que algo de ruido están haciendo.

Hasta este momento, ninguna de sus promesas ha sido más exitosa (en cuanto al ruido generado) que ese tope de 10 millones a las herencias que anunciaba hace unos días Bustinduy.

Desde el punto de vista económico, es un disparate. No recaudaría ni el 5% de lo que creen: entre otras cosas, porque los ricos no se van a quedar ahí esperando a que los masacren. Y, lo que es peor, destrozaría la construcción de capital y desalentaría esa inversión y acumulación que tan necesaria es en cualquier sociedad. Pero hay otro aspecto, quizás menos importante por sus efectos pero más significativo, que apenas ha sido mencionado estos días: por qué Buatinduy y el Frente Amplio lanzan la propuesta de cambiar lo lejano cuando podrían hacer tanto con lo que tienen a mano.

Lo digo porque se intuye que esto de expropiar las grandes herencias tiene pocas opciones de prosperar. Ni suman los votos en el Congreso ni sería sencillo que en Bruselas lo acepten con normalidad. Así formulado parece un brindis al sol. Y claro, se intuye la decepción de Bustinduy por no poder atacar los privilegios de cuna, con toda la carga de injusticia que cree que eso genera.

Por eso, debería plantearse otras opciones. Porque, incluso si la medida anunciada esta semana no sale adelante, hay otras muchas que podrían servir para atajar o reducir las ventajas que te da una familia con posibles. Y para muchas de esas otras alternativas, no necesitaría ni el voto de la derecha en el Congreso ni tendría que pedir permiso a la UE.

El hijo del ministro

Para empezar, lo obvio: es cierto, como explica el ministro, que el hecho de que un padre deje 15 o 20 millones a su hijo le facilita a éste el camino de la vida. Ni mucho menos es una garantía de felicidad, pero sí te hace las cosas más sencillas. Pero no solo de pan vive el hombre. Hay otras muchas cosas que pueden hacer que tu paso por la carrera laboral sea menos trabajoso y arriesgado; y más próspero. Por ejemplo, los contactos de tus padres. O las redes informales que se crean entre los conocidos

La izquierda sabe que estos contactos pueden llegar a ser muy importante a la hora de obtener ventajas. Por eso protesta (con razón, en ocasiones) por las puertas giratorias o el compadreo de los palcos de fútbol, donde políticos y empresarios se confabulan para medrar unos junto a otros.

También sabe que los padres pueden llegar a impulsar (y mucho) la carrera de los hijos. En el mercado, en la empresa… y en la política. Y ahí sí, Bustinduy y sus compañeros tienen las manos libres. Pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, en Frente Amplio, podrían poner límites para que los que ya llevan un tiempo liderando la coalición (y han podido crear redes de apoyo que les sostengan incluso tras unos malos resultados) tengan que dejar paso a caras nuevas.

En lo que tiene que ver con la familia, más de lo mismo. Se me ocurren varias opciones:

Si tu padre-madre ha sido ministro/a, prohibido aspirar al Congreso o al Gobierno

O límites: si alguno de tus progenitores estuvo en un puesto destacado de la administración del Estado o de algún partido político, no puedes ir en los diez primeros puestos de ninguna lista electoral. Ni tener un cargo político (ministro, secretario de Estado, consejero autonómico…)

Nadie duda de que los hijos de los políticos puedan tener vocación política (como los de los empresarios puedan tenerla empresarial). Pero es evidente que el hecho de que tus padres hayan tenido una posición elevada en un partido o la administración, te va a situar en una posición de ventaja frente a los que no tuvieron esa experiencia o enseñanza. Por eso, pueden pensar en la izquierda, es bueno que dejemos esos puestos (los primeros de la lista al Congreso, los sillones del Consejo de Ministros) a otros compañeros con un nivel de preparación similar y sin un pasado acomodado.

Con un añadido, si un empresario deja en herencia la empresa al niño y éste es un poco torpe, las pérdidas de cuota de mercado o la caída del beneficio la sufrirán ellos en sus carnes: su patrimonio se devaluará. En el caso del político, asegurar la carrera del niño (sea éste más o menos listo) o con un puesto similar al que tenían ellos no tiene una contraprestación negativa (todo lo paga el contribuyente).

Bustinduy, hijo de un alto cargo de una empresa pública (su padre fue un excelente ingeniero y director de Renfe) y una ministra socialista (Ángeles Amador, titular de Sanidad del 93 al 96 y ya era alto cargo en la administración desde mediados de los años 80) podría liderar este movimiento. Lo haría, además, con la fuerza que otorga el dar ejemplo. La propuesta de las herencias seguiría siendo equivocada, por muchas razones; pero al menos habría una cierta sensación de coherencia en quien la plantea. No parece que, por el momento, vaya a seguir este camino. Al ministro le molestan los privilegios heredados por los ricos. Por los otros ricos, claro.