España está vendiendo menos alimentos en el extranjero y comprando más a otros países. Según los últimos datos de comercio exterior del Ministerio de Economía, entre enero y septiembre, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco al exterior cayeron un 1,4%, mientras que las importaciones aumentaron un 2,9%, lo que refleja una tendencia preocupante para uno de los sectores que más contribuyen a las exportaciones españolas.

En total, España exportó productos agroalimentarios por valor de 55.334,6 millones de euros, frente a unas importaciones de 44.088,7 millones. La diferencia entre ambas cifras sigue siendo positiva, pero cada vez es menor. El superávit comercial se quedó en 11.246 millones de euros, frente a los 13.296,9 millones del mismo periodo de 2025. Son 2.050 millones menos que el año pasado, un desplome del 15,4%.

El retroceso resulta especialmente preocupante porque la alimentación, las bebidas y el tabaco representan el 18,4% de todas las exportaciones españolas. El sector sigue siendo uno de los grandes motores del comercio exterior, pero está perdiendo fuerza y, al mismo tiempo, están aumentando las compras a otros países.

Se disparan las compras de aceites y grasas

Uno de los mayores retrocesos corresponde a los productos cárnicos. Nuestras exportaciones han caído un 11,5%, hasta los 8.578,1 millones de euros. Uno de los principales motivos es la peste porcina africana. Muchos mercados internacionales han cerrado sus puertas a nuestra carne de cerdo y nuestro jamón, uno de nuestros sectores más importantes a nivel agroalimentario.

Otro dato que llama la atención es el de los aceites y grasas. Las exportaciones de esta categoría han bajado un 4,1%, hasta los 5.414,9 millones de euros, mientras que las importaciones han aumentado un 25,7%, hasta los 4.584,5 millones.

El incremento merece especial atención en un país como España, uno de los grandes productores mundiales de aceite de oliva. No obstante, el Ministerio agrupa en esta partida distintos tipos de aceites y grasas, por lo que no es posible determinar cuánto corresponde al aceite de oliva y cuánto a otros productos vegetales.

También han caído las exportaciones de azúcar, café y cacao, un 5,8%, hasta los 2.944,4 millones. En este grupo, las importaciones han seguido la tendencia contraria y han disminuido un 12,6%, hasta los 4.662 millones.

Las frutas y hortalizas salvan los muebles

La principal excepción está en las frutas, hortalizas y legumbres, que continúan siendo el primer producto agroalimentario de exportación. Sus ventas alcanzaron los 20.008,4 millones de euros, un 3% más que entre enero y septiembre del año pasado.

Su buen comportamiento evita que el balance sea todavía peor, pero no compensa las caídas de otros sectores importantes. El resultado es que España está perdiendo parte de su tradicional ventaja comercial en alimentación: exporta menos, importa más y reduce rápidamente el superávit que obtiene con sus productos agroalimentarios.

La tendencia coincide, además, con el deterioro de la balanza comercial del conjunto de España. El déficit exterior alcanzó los 53.638,1 millones de euros hasta septiembre, un 30,4% más que un año antes. El sector agroalimentario sigue aportando un saldo positivo, pero cada vez tiene menos capacidad para compensar el desequilibrio comercial del país.