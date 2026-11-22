Uno de los grandes temas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre es, sin duda, el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Un problema que se ha agravado desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, por más que el líder socialista haya intentado presentarlo como un problema europeo. "Este es un problema, el de la vivienda, europeo", llegó a decir, dando a entender que afecta a todos los países por igual.

Es cierto que la vivienda se ha encarecido en buena parte de Europa. Sin embargo, según uno de los últimos análisis publicados por Eurostat, España es el quinto país de la Unión Europea donde más ha subido el precio de la vivienda en relación con los ingresos de los hogares en los últimos diez años: un 24,5%, más del triple que la media europea (6,8%).

Sólo cuatro países, por delante de España

En el siguiente gráfico se puede ver cuánto ha variado entre 2015 y 2025 la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos de los hogares en España y en el resto de países de la Unión Europea:

Como se puede ver, en España la vivienda se ha encarecido un 24,5% en relación con los ingresos de los hogares, lo que la convierte en el quinto país de la Unión Europea donde más ha aumentado esta relación.

Por delante de España se sitúan Portugal (+60,8%), Países Bajos (+34,3%), Hungría (+26,5%) y Chequia (+25,8%). La media de la Unión Europea es del 6,8%, por lo que en España el encarecimiento ha sido más del triple. Sin embargo, no en todos los países de la Unión Europea los precios han crecido más que los ingresos. En países como Finlandia (-25,2%), Italia (-11,9%), Suecia (-6,5%), Francia (-5,6%) o Bélgica (-2,7%) ha ocurrido lo contrario: los ingresos han crecido por encima de los precios.

Las grandes economías, a dos velocidades

España y Países Bajos son dos de las grandes economías de la Unión Europea donde los precios han crecido sustancialmente más que los ingresos. En cambio, en Francia e Italia la vivienda se ha abaratado en relación con los ingresos, y en Alemania apenas se ha encarecido un 1,6%.

Uno de los casos más llamativos de este gráfico es el de Rumanía, donde la vivienda se ha abaratado un 42,8% en relación con los ingresos de los hogares. También cabe destacar lo ocurrido en Bulgaria y Chipre, donde los ingresos han crecido muy por encima de los precios: allí la vivienda se ha abaratado un 16,2% y un 12%, respectivamente, en relación con los ingresos.

De esta forma, los datos más recientes muestran que, aunque el problema de la vivienda existe en otros países de la Unión Europea, y en algunos incluso se ha encarecido más que en España en relación con los ingresos, nuestro país es uno de los cinco donde más se ha encarecido, en un periodo que abarca la mayor parte de la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.