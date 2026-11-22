El impago del alquiler permite al propietario reclamar las cantidades pendientes y solicitar la resolución del contrato para recuperar su vivienda. La Ley de Arrendamientos Urbanos contempla expresamente la falta de pago como causa para poner fin al arrendamiento, pero el casero debe seguir un procedimiento legal y no puede recuperar el inmueble por su cuenta. El primer paso recomendable es enviar un requerimiento fehaciente mediante burofax, que puede resultar determinante para limitar la posibilidad de que el inquilino paralice el desahucio pagando la deuda. La duración del procedimiento dependerá después de la respuesta del arrendatario, de la carga del juzgado y de las posibles situaciones de vulnerabilidad.

¿Cuándo puede el propietario resolver el contrato? El artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el arrendador puede resolver el contrato por falta de pago de la renta o de cualquiera de las cantidades cuyo abono corresponda al inquilino. Esto significa que no es necesario acumular varios meses de impago para iniciar las actuaciones legales: una mensualidad que haya vencido y no se haya satisfecho puede justificar el ejercicio de la acción de desahucio.

El propietario puede reclamar las cantidades pendientes y solicitar judicialmente la recuperación de la posesión de la vivienda. Además, puede acumular en la misma demanda la reclamación de las rentas vencidas y no pagadas, así como las que se devenguen hasta que recupere efectivamente el inmueble.

Antes de dar ese paso conviene comprobar el contrato, revisar los recibos y reunir los justificantes bancarios que acrediten los impagos. También es importante conservar las comunicaciones mantenidas con el arrendatario.

¿Por qué conviene enviar un burofax antes de acudir al juzgado?

Aunque el burofax no es un requisito obligatorio para presentar una demanda de desahucio por impago, su envío es especialmente recomendable. El motivo es que el propietario puede utilizarlo para reclamar formalmente las cantidades pendientes, identificar los meses adeudados y dejar constancia de que ha solicitado el pago.

Lo importante es que se trate de un requerimiento fehaciente, que permita acreditar tanto el contenido de la comunicación como su recepción o intento de entrega. Por eso, el burofax con certificación de contenido y acuse de recibo es una de las fórmulas más utilizadas.

Su importancia jurídica está relacionada con la llamada enervación del desahucio. Como regla general, el inquilino puede evitar la resolución del contrato si paga íntegramente la deuda reclamada dentro del plazo judicial correspondiente. Sin embargo, el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece una excepción: no podrá enervar el desahucio si el propietario le ha requerido el pago por un medio fehaciente con al menos 30 días de antelación a la presentación de la demanda y el inquilino no ha pagado cuando se presenta.

Tampoco podrá hacerlo si ya ha utilizado anteriormente esta posibilidad, salvo que el cobro no se produjera por causas imputables al arrendador.

¿Cómo funciona el desahucio exprés y cuánto tarda?

Si el inquilino continúa sin pagar, el propietario puede presentar una demanda de desahucio por falta de pago ante el juzgado competente. Se trata del procedimiento verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Una vez admitida la demanda, el juzgado requiere al arrendatario para que, en un plazo de diez días, desaloje la vivienda, pague las cantidades reclamadas o formule oposición explicando por qué considera que no debe la totalidad o parte de la deuda. También puede pagar para intentar enervar el desahucio cuando legalmente tenga derecho a ello.

Si el inquilino no responde, no paga ni abandona el inmueble, el procedimiento continúa y podrá ejecutarse el lanzamiento en la fecha señalada judicialmente. Si presenta oposición, será necesario celebrar una vista y el juez resolverá sobre la reclamación.

La ley establece determinados plazos para las distintas actuaciones. Por ejemplo, cuando debe celebrarse vista, esta debe señalarse dentro del plazo máximo de un mes desde la citación, y la sentencia debe dictarse, con carácter general, dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio.

Sin embargo, estos plazos legales no significan que el propietario vaya a recuperar necesariamente su vivienda en uno o dos meses. La carga de trabajo de los juzgados, las notificaciones y las incidencias procesales pueden alargar considerablemente el procedimiento. Por eso, hablar de desahucio exprés no equivale a garantizar una recuperación inmediata del inmueble.

¿Qué cambia si el inquilino es vulnerable o vive en una zona tensionada?

La Ley de Vivienda y las modificaciones posteriores de la legislación procesal introducen determinadas garantías cuando el arrendatario se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y la vivienda constituye su residencia habitual.

En estos casos, el juzgado debe comunicar el procedimiento a los servicios sociales y a las administraciones competentes para que puedan evaluar la situación y estudiar posibles alternativas habitacionales. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla suspensiones del procedimiento de hasta dos meses cuando el propietario es una persona física y de cuatro meses cuando es una persona jurídica, dentro del régimen general de protección procesal.

Además, el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, ha introducido una enervación extraordinaria para determinados procedimientos de desahucio por impago cuando se acredita la vulnerabilidad económica del arrendatario. La Administración dispone de un máximo de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o pagar o consignar judicialmente la totalidad de las cantidades pendientes y las costas. Durante ese periodo se suspende el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento. Esta protección puede operar incluso cuando el propietario haya enviado previamente el burofax.

La norma también contempla, hasta el 31 de diciembre de 2030, suspensiones de procedimientos cuando concurren vulnerabilidad y ausencia de alternativa habitacional, con condiciones específicas y excepciones.

Por otra parte, vivir en una zona de mercado residencial tensionado no impide al propietario reclamar las rentas ni solicitar la resolución del contrato por impago. No obstante, sí puede influir en la aplicación de determinadas obligaciones procesales. La condición de gran tenedor debe comprobarse conforme a la legislación vigente: con carácter general, afecta a quienes tienen más de diez inmuebles residenciales o más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, aunque en zonas tensionadas puede reducirse el umbral a cinco viviendas si así lo justifica la comunidad autónoma.

¿Puede el casero cambiar la cerradura o cortar los suministros?

La respuesta es no. Aunque el inquilino acumule mensualidades sin pagar, el propietario no puede expulsarlo por sus propios medios, cambiar la cerradura, retirar sus pertenencias ni cortar el agua, la electricidad o el gas para forzar su salida.

La recuperación de la posesión debe realizarse mediante el procedimiento legal y, en su caso, con el lanzamiento acordado por el juzgado. Actuar al margen de este procedimiento puede generar responsabilidades para el propietario y complicar todavía más la recuperación del inmueble.

Por tanto, ante un impago, lo más prudente es documentar la deuda, enviar un requerimiento fehaciente y acudir cuanto antes a un abogado especializado en arrendamientos o a un administrador de fincas colegiado. La rapidez en actuar y la correcta preparación de la documentación pueden resultar decisivas para evitar retrasos y defender los derechos del propietario.