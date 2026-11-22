Daniel Fernández, profesor de la Universidad de las Hespérides y doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos, ha cuestionado varias de las propuestas económicas planteadas por dirigentes de la izquierda durante la campaña electoral. En una entrevista en Economía para Quedarte sin Amigos, el economista ha analizado las medidas sobre vivienda, herencias y supermercados públicos, y ha advertido de sus posibles consecuencias sobre la oferta, la inversión y los precios.

El anuncio del PSOE, Frente Amplio y Podemos de subir los impuestos a los grandes fondos de inversión y propietarios inmobiliarios. Fernández ha subrayado el peso que tienen las sociedades mercantiles en el mercado español y ha señalado que representan el 4,4% de la propiedad inmobiliaria, frente al 87% que corresponde a personas físicas nacionales y el 5,6% a personas físicas extranjeras. "Cuando alguien aplaude una barbaridad me recuerda a un suicidio colectivo", ha dicho. En concreto, sobre las medidas de Frente Amplio ha afirmado que "son una locura".

El economista también ha recurrido a los datos de compraventas para cuestionar que la presencia de estas sociedades haya aumentado de forma significativa. Según ha explicado, en torno al 11% de las operaciones cuenta con una sociedad mercantil en al menos uno de los lados, un porcentaje similar al registrado en 2010. "Ahora mismo aproximadamente el 11% de las compraventas está una sociedad mercantil. ¿Y cuánto era esto en 2010? El 11%", ha indicado.

La cifra, ha apuntado, se ha mantenido relativamente estable desde entonces, con la excepción del repunte asociado a los movimientos de activos de la Sareb. Así, ha rechazado que estos operadores tengan un peso suficiente para controlar por sí solos los precios de un mercado tan fragmentado. Además, ha defendido: "Tú no puedes hacer con la demanda lo que te dé la gana porque puede desaparecer y, de facto, desaparece".

El límite de diez millones

Otra de las medidas más llamativas —por irresponsables— es la que Pablo Bustinduy ha defendido: establecer un límite de diez millones de euros a las herencias. El dirigente de izquierdas afirmó que nadie debería recibir más patrimonio del que podría ganar trabajando durante toda su vida.

El error del planteamiento está en la base y basta analizar sus posibles efectos sobre la creación de empresas y la acumulación de capital. Uno de los ejemplos podría ser Amancio Ortega y el desarrollo de Inditex. Si una norma de ese tipo hubiera estado vigente en los años ochenta, cuando Zara contaba todavía con un número reducido de tiendas, el empresario podría haber tenido menos incentivos para continuar expandiendo el negocio, según el razonamiento expuesto durante el programa. Y es que parte de las herencias no necesariamente están compuestas por dinero disponible, sino por participaciones y activos empresariales.

Fernández también ha analizado la propuesta de Irene Montero de crear supermercados públicos para abaratar la cesta de la compra. Los márgenes con los que trabajan las grandes cadenas y la dificultad de ofrecer precios más bajos a los consumidores mientras se paga más a los productores es inviable. Además, el ataque hacia supermercados como Mercadona se justifica en la envidia: "Aquí está contento todo el mundo, menos el envidioso. ¿Por qué? Porque el político envidioso se pregunta: ¿Por qué este tío lo quiere la gente y a mí no? Es una mentalidad casi psicopática esta cosa".

El margen operativo de los supermercados se sitúa, de media, en torno al 2% o el 4%, mientras que en productos básicos como el aceite, la leche o los huevos puede reducirse al 0,5% o al 1%. A ello se suma la complejidad logística de gestionar establecimientos con productos frescos, congelados, artículos de limpieza y mercancías con fechas de caducidad diferentes. La cuestión es de dónde saldría el margen necesario para rebajar los precios al consumidor si, al mismo tiempo, el supermercado público se comprometiera a pagar más a los proveedores.

La última propuesta de Adelante Andalucía para prohibir los turnos partidos y reducir la jornada laboral a 32 horas semanales sin rebajar los salarios no permitiría repartir automáticamente el empleo disponible entre más trabajadores. Fernández ha explicado que si las empresas tienen que mantener los salarios pese a reducir las horas trabajadas, aumentarán sus costes. Para cubrir el tiempo que dejan de trabajar sus empleados podrían necesitar contratar a otras personas, lo que elevaría todavía más el gasto. En ese escenario, ha señalado, las compañías tendrían que asumir menores márgenes, subir los precios o reducir su actividad.

También ha cuestionado que el empleo pueda organizarse de forma generalizada en un horario de mañana, puesto que actividades como la hostelería, los cines, los gimnasios o los comercios necesitan trabajadores en otros tramos del día.

El episodio de Economía para Quedarte sin Amigos aborda así varias de las medidas económicas que han centrado el debate político, con el análisis de Daniel Fernández sobre sus posibles efectos en el funcionamiento de los mercados y las empresas.