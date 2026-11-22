Si hay algo que caracteriza a los programas económicos de la izquierda para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre es que siempre tienen la misma solución para todos los problemas: gastar más dinero público, intervenir todavía más el mercado y responsabilizar de las dificultades a todo el mundo menos al Estado (o a la Administración que manejen).

Aunque en Libre Mercado ya hemos desgranado al detalle las promesas de PSOE, Frente Amplio y Podemos en materia de pensiones, vivienda o mercado laboral, esta vez, vamos a dedicar un espacio a las ideas más rocambolescas de los partidos de Ada Colau e Irene Montero.

'Simpa' a los alquileres

Una de las grandes aportaciones del Frente Amplio al mercado inmobiliario es la legalización de la posibilidad de hacer una huelga de alquileres. Así, la formación de Colau quiere regular el "derecho" de los inquilinos a dejar de pagar la renta. Su programa plantea permitir que "los inquilinos depositen el dinero en consignación judicial cuando consideren que existen abusos sistémicos o incumplimientos graves de habitabilidad, sin que esa decisión pueda utilizarse como causa de desahucio". Estamos ante una idea fantástica para estropear la confianza de los propietarios y conseguir que todavía más viviendas desaparezcan del mercado del alquiler.

"No tiene cabida legal. El alquiler es un contrato bilateral y vinculante dentro del Código Civil", explicaba una abogada a Libre Mercado hace unos días. Para la experta, esta idea también atenta contra "la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)", contra el "principio de libertad de pactos, el de seguridad jurídica" y contra "la protección constitucional del derecho a la propiedad privada".

Pero hay más. El Frente Amplio también quiere que los trabajadores puedan autojustificarse las bajas laborales por problemas leves de salud. "Implementaremos la autojustificación con declaración responsable de la ausencia laboral por problema leve de salud que no necesite atención sanitaria, con un máximo de 3 días consecutivos y un total de 6 días al año, como permiso remunerado", reza el texto. Así, cada trabajador podrá convertirse también en su propio médico de cabecera. Y que la empresa, naturalmente, pague la factura.

Y si el Frente Amplio tiene ideas para revolucionar el mercado inmobiliario y laboral, en materia energética tampoco se queda corto. La propuesta es una especie de nacionalización del sol, garantizar tres horas de electricidad gratis y acabar con el gas natural. Eso sí, todavía no han explicado cómo se financia semejante despliegue ni cómo se garantiza el suministro cuando no hay sol. Lo importante es que la electricidad sea gratis. Frente Amplio también propone una lista infinita de impuestos y para ello también quiere duplicar los efectivos de la Agencia Tributaria.

El país de 'la piruleta' de Podemos

Mientras tanto, Podemos apunta a un país en el que se trabajarán solo 30 horas a la semana, la jubilación será a los 63 años y el SMI subirá a los 1.800 euros. En materia inmobiliaria, la formación de Irene Montero promete imponer por ley una rebaja "extraordinaria del 40% de los alquileres, aplicable tanto a los contratos vigentes como a sus renovaciones y a los nuevos arrendamientos". También quiere convertir los contratos de vivienda habitual en indefinidos por defecto, una intervención que supondría alterar profundamente las condiciones de funcionamiento del mercado.

Además, el partido fundado por Pablo Iglesias también amenaza con cárcel a los empresarios por las "horas extra ilegales, que son las que no se compensan con descanso y tampoco se pagan". Según la líder de Podemos, "hay otros países, como México, Noruega o Australia, que penan a los empresarios con hasta 10 años de prisión por lo que se entiende como explotación laboral y robo de trabajo"."Si en otros países lo hacen, ¿en nuestro país por qué no?", se ha preguntado Montero en la rueda de prensa de la presentación del programa.