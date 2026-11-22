El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado el despido de una gerente que utilizó la tarjeta de su empresa en sus tardes libres y vacaciones. En total, gastó al menos 534,14 euros en comidas, la mayoría pedidos de Glovo, y en un taxi, sin contar los coches de alquiler que reservó a cargo de la empresa y cuyo importe no especifica la sentencia. La sentencia se puede leer aquí.

El 8 de febrero de 2017, Martina (nombre ficticio) entra a trabajar en una empresa como gerente, con un sueldo de 40.593,98 euros brutos al año, pagas extra incluidas. Para el ejercicio de sus funciones, la empresa le entrega cuatro tarjetas corporativas con las que pagar dietas y desplazamientos.

Una gerente con cuatro tarjetas

El 2 de septiembre de 2023, Martina coge la baja por riesgo en el embarazo. Pocas semanas después, el 21 de septiembre, nace su primer hijo y comienza la baja por maternidad. Ese mismo mes, la empresa contrata para el mismo puesto y las mismas funciones a otra gerente, Diana (también nombre ficticio), que entonces era madre de un niño de 18 meses y estaba en proceso de separación de su pareja.

El 10 de enero de 2024, Martina se reincorpora al trabajo a jornada completa, sin acogerse a ninguna medida de conciliación. El 28 de febrero, la empresa aprueba un "Método de Política Retributiva", firmado por la empresa y los trabajadores, que sólo cubre las comidas cuando un desplazamiento de trabajo obliga a comer fuera. Los topes son de 6,14 euros por desayuno y 17,34 euros por comida o cena. En mayo llega un "Manual de Uso de Tarjeta VISA de Empresa", que obliga a cada trabajador a revisar a fin de mes los gastos del mes anterior y explica qué hacer si se paga por error algo personal con la tarjeta de la empresa.

Según los hechos que el TSJ de Madrid acaba dando por probados, Martina usa la tarjeta corporativa en días en que no trabaja. Su cuadrante horario recoge alrededor de una veintena de tardes libres, entre el 23 de agosto y el 10 de diciembre de 2024, y dos mañanas libres, el 2 de octubre y el 14 de noviembre, en las que hubo cargos. Además, en algunos gastos supera los límites de las dietas, y también paga un taxi con la tarjeta.

Coche de alquiler en Navidad

Martina reserva desde la intranet de la empresa un coche de Avis para el periodo del 14 al 24 de diciembre, a cargo de la empresa. El 20 de diciembre comienzan sus vacaciones, que se prolongan hasta el 1 de enero de 2025, y el coche sigue a su disposición hasta el día 24. Ya de vacaciones, el 28 de diciembre reserva otro coche del 28 al 30 de diciembre, y después amplía el alquiler hasta el 2 de enero. Según la empresa, en total disfrutó durante 11 días de vacaciones de un coche de alquiler pagado por la compañía.

El 3 de febrero de 2025, la empresa abre a Martina un expediente disciplinario y le comunica los cargos, calificados como faltas muy graves. Le da dos días hábiles para alegar, pero en ese mismo momento la obliga a entregar el portátil, el iPad, el móvil y la tarjeta VISA de la empresa. El 5 de febrero, Martina niega haber hecho nada reprobable y alega que, sin sus dispositivos, no puede consultar sus horarios, su planificación ni la aplicación de tiques, por lo que no puede justificar los gastos y se limita su defensa.

El 12 de febrero, la empresa le notifica el despido por correo electrónico. Le imputa cuatro conductas: pagar gastos personales con la tarjeta en sus tardes libres, superar los topes de las dietas, pagar taxis sin justificación laboral y reservar coches de alquiler a cargo de la empresa para sus vacaciones.

De 29.666,97 euros a nada

El 11 de noviembre de 2025, el Juzgado de lo Social n.º 51 de Madrid declara improcedente el despido. Según el juez, no consta que Martina conociera la política y el manual de la tarjeta. Por ello, condena a la empresa a pagarle 29.666,97 euros o a readmitirla con los salarios de tramitación.

Sin embargo, la empresa recurre y el TSJ de Madrid, en una sentencia del 5 de junio de 2026, declara procedente el despido. Según el alto tribunal regional, aunque Martina no conociera los límites exactos, la tarjeta era para gastos de trabajo y la usó en días libres, festivos y vacaciones "sin que haya alegado ninguna justificación al respecto en la demanda, en el acto del juicio o en la impugnación del recurso".