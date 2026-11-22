"Ya tengo web, así que el Kit Digital no es para mí". Es uno de los motivos más comunes por los que un autónomo descarta el programa. Y es un error, sobre todo si le interesa el ordenador, que no se puede pedir solo y necesita ir acompañado de otra solución del catálogo.
Para quien ya tiene página, la opción que se planteó en la última campaña de Ordenador Libertad fue una web complementaria: una segunda web que no toca la principal y que está pensada para atraer tráfico desde Google.
El problema de las webs pequeñas
La web típica de un negocio local tiene cuatro o cinco páginas: inicio, quiénes somos, servicios, contacto. Funciona bien para quien ya te conoce y busca tu nombre. Pero no aparece cuando alguien escribe algo muy concreto, como "fontanero urgente en Chamberí", "cuánto cuesta reparar una persiana eléctrica" o "academia de inglés para adultos por la tarde en Getafe".
Esas búsquedas, largas y específicas, las hace gente que está a punto de contratar. Y son las que una web genérica no capta.
Cómo funciona una web complementaria
La idea es crear páginas dedicadas a esas búsquedas: una por servicio, una por barrio o localidad en la que trabajas, guías del tipo "cómo elegir" o "precio de", preguntas frecuentes y casos reales. Cada página responde a una intención concreta y enlaza a tu web principal o a tu teléfono.
Bien hecha, sirve para dos cosas: captar visitas que hoy no llegan y reforzar la autoridad de tu dominio principal mediante los enlaces.
Cuándo tiene sentido
- Negocios con mucha demanda local: oficios, talleres, clínicas, academias, inmobiliarias.
- Sectores donde la gente compara precios antes de llamar.
- Quien trabaja en varias zonas y solo aparece en una.
Cuándo no compensa tanto
- Negocios que viven casi solo de la recomendación.
- Actividades muy nicho, con pocas búsquedas.
- Si no vas a dedicar ni un rato a aportar información real: una web complementaria vacía no posiciona.
Lo que hay que exigir
Que cumpla los mínimos del catálogo (dominio, alojamiento, adaptación a móviles, autogestión, posicionamiento básico), que el contenido sea propio y no copiado de tu web principal, y que te expliquen qué búsquedas va a trabajar. Pregunta también cuánto costará mantenerla después del primer año.
Web complementaria y ordenador
La combinación tiene una ventaja práctica: cumple la condición de que el ordenador vaya acompañado de otra solución sin obligarte a cambiar la web que ya funciona. Así se planteó en la campaña Ordenador Libertad de Libertad Digital y ZetaPlus, que entregó 3.500 equipos en 2025.
¿Se puede pedir ya?
No hay convocatoria abierta para autónomos. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa y prevé nuevas convocatorias, sin fecha. La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita y sin compromiso, no garantiza la ayuda y recoge qué web tienes ya para tener el planteamiento hecho de antemano.