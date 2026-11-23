A menos de una semana de las elecciones generales, los partidos apuran la campaña para rascar el mayor número de votos posible. Es el caso del Frente Amplio, que ha grabado un vídeo en el que simula un encuentro casual entre Emilio Delgado, su candidato por Madrid, y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En él, ambos explican algunas de sus propuestas fiscales para los trabajadores "que tienen las sartenes apiladas en la cocina". En este medio ya hemos detallado cuáles son las medidas fiscales que aplicaría el partido de Ada Colau si llegara al Gobierno, especialmente en lo que respecta a las herencias.

En el vídeo, que ha colgado el propio Bustinduy en su cuenta de X, los dos se dirigen a la "clase trabajadora", es decir, a los que dependen de su sueldo para sacar adelante a su familia, a los que van a "currar en cercanías" o a los que tienen "las sartenes apiladas en la cocina". Esto último lo dicen medio en broma para referirse a los trabajadores que menos ganan, que viven en casas tan pequeñas que no tienen dónde guardar las sartenes y acaban amontonándolas en un armario o metiéndolas en el horno.

Va a ser un espectáculo verle en el Congreso. Mi amigo @EmilioDelgadoOr, candidato del @Frente_Amplio_ por Madrid el 29N. Aquí te explica tres medidas para que a trabajadores y autónomos les cueste menos la vida: menos burocracia, tarifa plana e IRPF 0 por debajo de 27.000€. pic.twitter.com/wImtsHWVSQ — Pablo Bustinduy (@pbustinduy) November 22, 2026

Emilio Delgado: ¡Hombre! El amigo de Marcos Llorente.

Pablo Bustinduy: Ya ves la que se ha liado, tío. Si yo sólo he dicho que los ricos tienen que pagar lo que les corresponde.

E. D.: Claro, pero es que eso a los ricos no les gusta.

P. B.: ¿Sabes lo que pasa? Que con tanto hablar de los ultrarricos en España, no hemos hablado de las propuestas del Frente Amplio para la gente trabajadora.

E. D.: Sí, es verdad. Hemos hablado mucho de los ricos, pero no hemos hablado de qué va a pasar con la clase trabajadora si depende del Frente Amplio.

P. B.: Venga, pues vamos a explicarlo. Trabajadores, trabajadoras que cobren menos de 27.000 euros al año no van a pagar IRPF. Ya es hora de que los impuestos los paguen las grandes empresas del IBEX 35 que están repartiendo beneficios, dividendos históricos entre sus accionistas mientras arrastran los pies para subir los salarios. ¿A que de esto no te habías enterado?

E. D.: Y si eres autónomo, pero de los de verdad, de los que suben la verja cada mañana y se van a la cama con la espalda hecha un ocho, entonces vamos a simplificar la burocracia para que no te ahogues en papeleo cada tres meses. Y si cobran menos del salario mínimo interprofesional, tarifa plana indefinida.

P. B.: Si dependes de tu salario para sacar a tu familia adelante, si vas a currar en cercanía, si tienes las sartenes apiladas en la cocina, yo te pido sólo que te hagas una pregunta. ¿Quién va a defender mejor tus intereses? ¿Emilio Delgado o Figaredo?

E. D.: Nosotros somos del Madrid que la gente humilde ha levantado con sus manos y algo está cambiando. Vamos a hacer que todo esto esté al servicio de la gente trabajadora.

Es decir, si gobierna el Frente Amplio, los trabajadores que cobren menos de 27.000 euros al año dejarán de pagar IRPF, una pérdida de recaudación que, según ellos, se compensaría con más impuestos a las grandes empresas del IBEX 35. Además, reducirían la burocracia a los autónomos que consideran "de verdad", y a los que ganen menos del SMI les ofrecen una tarifa plana indefinida.

Bajadas de impuestos sólo en campaña

Estas medidas en favor de los trabajadores llaman la atención por varias razones. La primera es que se planteen bajadas de impuestos justo antes de las elecciones, cuando precisamente es desde este tipo de sectores de extrema izquierda desde donde se critica cualquier rebaja fiscal porque "es menos dinero para sanidad, educación o pensiones".

La segunda es que, aunque aseguran que la pérdida de recaudación se compensará con impuestos a los ricos y que la clase trabajadora, o incluso la clase media, no sufrirá subidas, la realidad de los más de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, con Pablo Bustinduy entre sus socios, es que los impuestos han subido para todos, especialmente el IRPF, al no deflactarlo durante años.

Así pues, por mucho que el Frente Amplio prometa que quienes tienen "las sartenes apiladas en la cocina" no sufrirán subidas de impuestos y que protegerá a los autónomos, su trayectoria reciente apunta justo a lo contrario.