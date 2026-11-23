Civislend, desde su lanzamiento en 2017, ha financiado ya 214 operaciones inmobiliarias, con más de 431 M€ financiados hasta la fecha. Además, continúa acercando el acceso a la inversión inmobiliaria a pequeños y medianos inversores, permitiendo participar en proyectos desde 250 euros como inversión mínima.

El jueves 26 de noviembre se abre a financiación el proyecto PNG Cobeña Madrid. Esta oportunidad ofrece una rentabilidad total del 13,75%, en un plazo de 15 meses, equivalente a un 11% TIN anual, con garantía corporativa de la sociedad matriz y pignoración de las acciones sociales de la SPV. Con posibilidad de amortización anticipada a partir del mes 3.

El proyecto trata de la concesión de un préstamo para liberar parte de los fondos propios aportados para el desarrollo de una promoción residencial de 75 viviendas en Cobeña, Madrid. El ticket del proyecto a financiar es de 3.000.000€.

El modelo de crowdlending inmobiliario permite que muchos inversores participen conjuntamente en operaciones inmobiliarias mediante financiación en deuda, obteniendo una rentabilidad fija en un plazo fijo. Este tipo de inversión se caracteriza por ofrecer horizontes temporales relativamente cortos —habitualmente entre 12 y 24 meses— y rentabilidades competitivas dentro del mercado alternativo. Además, todas las operaciones financiadas cuentan con estructuras de garantías asociadas a los activos o a las sociedades propietarias, reforzando así la estructura financiera de cada proyecto.

En este contexto, Civislend se ha consolidado como una de las principales plataformas de financiación participativa inmobiliaria en España. Con una década de trayectoria y bajo supervisión de la CNMV, la compañía ha canalizado más de 431 millones de euros en financiación y ha superado los 170 millones de euros reembolsados a inversores.

Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.