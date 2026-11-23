Más allá de las subvenciones que perciben las formaciones políticas en función de sus resultados en las urnas, la celebración de los comicios generales del próximo 29-N conlleva un desembolso logístico directo asumido por el Ministerio del Interior y la Administración General del Estado. Garantizar que más de 37 millones de electores puedan ejercer su derecho al voto de forma simultánea exige activar una maquinaria administrativa que abarca decenas de miles de colegios electorales, cientos de miles de ciudadanos movilizados y un sistema de transmisión de datos en tiempo real.

Las grandes partidas del presupuesto electoral

El coste total de organizar una cita con las urnas en todo el territorio nacional se divide en bloques operativos regulados y licitados por la Dirección General de Política Interior.

En primer lugar, la fabricación y distribución de los kits electorales representa una de las partidas más elevadas. Incluye la impresión de más de 400 millones de papeletas para el Congreso y el Senado, decenas de millones de sobres oficiales, manuales de instrucciones, actas de escrutinio, cabinas desmontables y la compensación económica a Correos por la gestión integral del voto postal nacional y el voto CERA desde el extranjero.

Cada uno de los tres titulares que constituyen las más de 60.000 mesas electorales, un presidente y dos vocales, percibe una dieta oficial fija, a lo que se suman las retribuciones de los representantes de la Administración encargados de recoger las actas en cada centro y los secretarios de los ayuntamientos y juzgados.

El Ministerio del Interior financia las horas extraordinarias y dietas de cerca de 100.000 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los cuerpos autonómicos y las policías locales que custodian los colegios electorales, las urnas y los traslados de documentación durante toda la jornada.

Asimismo, la contratación de la empresa adjudicataria del soporte informático para la recogida, procesamiento y difusión provisional de datos durante la noche electoral, junto con los refuerzos de ciberseguridad para blindar los servidores institucionales frente a ataques externos.

Los anuncios en medios de comunicación, el envío de las tarjetas censales a todos los domicilios y los dispositivos de accesibilidad, como los kits de voto en sistema braille para personas con discapacidad visual.

Diferencia entre el gasto logístico y las subvenciones a partidos

A nivel presupuestario, la Administración distingue estrictamente entre el coste de organización y las subvenciones electorales.

Mientras que el gasto operativo del Ministerio del Interior se ejecuta íntegramente antes y durante el 29-N para asegurar el funcionamiento de los colegios, las ayudas a las formaciones políticas (21.167,64 euros por escaño y 0,81 euros por voto al Congreso) se abonan a posteriori como reembolso contra factura y dependen exclusivamente de los gastos de campaña justificados ante el Tribunal de Cuentas.