El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dado la razón a El Corte Inglés, que despidió a una de sus trabajadoras por sustraer 30 euros del bolso de una compañera. Las cámaras de seguridad grabaron a la empleada metiendo la mano en el bolso en dos ocasiones y guardándose un objeto. El convenio colectivo de Grandes Almacenes califica el hurto a compañeros como falta muy grave, y los tribunales han confirmado que el despido fue procedente. La sentencia se puede leer aquí.

La trabajadora que sustrajo los 30 euros del bolso de su compañera, a la que la sentencia llama Maite –nombre anonimizado–, empezó a trabajar para El Corte Inglés el 29 de enero de 2018 como pescadera. Según la sentencia, cobraba 50,83 euros diarios con las pagas extra prorrateadas, lo que equivale a unos 18.553 euros al año. La sentencia no aclara si la cifra es bruta o neta.

Antes de su llegada, el 27 de septiembre de 2017, el Consejo de Administración de El Corte Inglés aprobó su Código Ético. Según la carta de despido, el punto 2 pide a los empleados actuar "de forma honesta, íntegra, profesional y transparente". El 15 de diciembre de ese año, la empresa comunicó el Código Ético al Comité Intercentros y después lo publicó en su intranet corporativa. La normativa interna añade que la relación entre los empleados se basa en "un clima de buena fe, confianza, ayuda recíproca y respeto hacia los demás".

Había denuncias previas de robo

Según la carta de despido, antes del 13 de noviembre de 2024 ya se había denunciado que faltaba dinero en efectivo en las carteras de la plantilla de pescadería. La sentencia, sin embargo, no dice cuándo ocurrió, cuánto dinero faltó ni a quién.

Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2024. Ruth –también nombre anonimizado–, compañera de pescadería, empezó su turno a las 14:26 y dejó el bolso en una balanza frente a los armarios del obrador. A las 15:19, justo antes de terminar su turno, Maite aprovechó que como pescadera tenía acceso al obrador. Comprobó que no había nadie en la zona, manipuló el bolso y los enseres de Ruth, sacó "un objeto" y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Según los hechos probados, metió las manos en el bolso en dos ocasiones y, en la segunda, sacó el objeto.

Al día siguiente, Ruth contó a su responsable que el día anterior le habían faltado 30 euros del bolso. La responsable lo trasladó ese mismo día a Recursos Humanos, que encargó al Departamento de Prevención y Seguridad revisar las imágenes. Dos semanas después, el 28 de noviembre, la Delegación Regional de Prevención y Seguridad de Cantabria entregó a Recursos Humanos un informe con fotografías de las cámaras. Según la carta de despido, con ese informe la empresa obtuvo un "conocimiento efectivo, real y cierto" de los hechos.

Despedida por "falta de lealtad"

El 18 de diciembre de 2024, la mutua Asepeyo reconoció que Maite estaba en situación de riesgo durante el embarazo. Le concedió un subsidio del 100 % de una base reguladora de 45,75 euros, con efectos desde el 20 de diciembre. El 13 de enero de 2025, la empresa le entregó un escrito de audiencia con los hechos que le imputaba, y al día siguiente Maite presentó sus alegaciones.

El 16 de enero, El Corte Inglés despidió a Maite. La carta de despido la acusa de haberse aprovechado de "la autonomía de que goza" en su puesto y de "una confianza especial" de la empresa. También habla de "falta de lealtad" y de una "inescindible conducta transgresora de la buena fe contractual". Maite demandó a la empresa y pidió que el despido se declarara nulo, por haberse producido mientras estaba en situación de riesgo durante el embarazo.

El 28 de octubre de 2025, el Juzgado de lo Social n.º 6 de Santander desestimó la demanda y declaró procedente el despido. Para la jueza, la grabación prueba que la trabajadora metió la mano en el bolso y se guardó algo. La calidad de la imagen no permite ver qué era, pero la jueza dedujo que se trataba de los 30 euros, porque cuando Ruth le contó que le faltaba dinero, Maite no dijo que había abierto su bolso ni dio ninguna explicación. Maite recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que el pasado 30 de octubre desestimó el recurso y confirmó la sentencia del juzgado en su integridad.