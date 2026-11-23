El Consejo General de Economistas (CGE) y Faedpyme han publicado recientemente el Informe Pyme 2026, en el que "toman el pulso" a los responsables de las pequeñas y medianas empresas para conocer de primera mano su opinión sobre la evolución de la economía y de su actividad. Según el informe, que se puede consultar aquí, los empresarios señalan la "elevada fiscalidad" como la primera causa del cierre de empresas, por delante de los problemas de relevo y de los costes. Uno de los impuestos que más ha aumentado esa presión fiscal es la tasa Google, que cuesta 230 millones de euros a las pymes.

El informe se ha elaborado a partir de una encuesta a directivos de 636 pymes, realizada entre mayo y junio de este año. En sus primeras páginas aparecen varios datos llamativos. Uno es más conocido, aunque no por ello menos importante: el 99,8% del tejido empresarial español está formado por pymes, que concentran seis de cada diez puestos de trabajo. El otro es menos conocido: según el INE, tan sólo el 41,9% de las empresas que nacieron en 2018 seguían activas cinco años después.

Un entorno que no es favorable

Uno de los aspectos que destaca el informe es el entorno en el que operan las empresas. Para medirlo, el estudio pregunta a los empresarios en qué medida les resultan favorables cinco aspectos: la situación económica general (inflación, tipos de interés, demanda), las infraestructuras (transporte y tecnología), la burocracia y las obligaciones legales, la estabilidad política y la seguridad jurídica, y la provisión de recursos (humanos, financieros, energía y materias primas).

Las pymes puntúan todos ellos por debajo de 3 sobre 5, de modo que, según el estudio, "no existe un entorno que favorezca claramente su actividad". Lo peor valorado es "la burocracia y las obligaciones legales", con una nota de tan sólo 1,98 sobre 5. Le sigue "la falta de estabilidad política y seguridad jurídica", con 2,19 puntos. Además, según el informe, estas "cifras empeoran sobre la valoración que otorgaban las pymes en el ejercicio previo".

Por otro lado, y este es uno de los puntos más interesantes del informe, los propios empresarios puntúan de 1 a 5 los factores que podrían llevarles a abandonar su actividad empresarial. Entre los factores de coste, los costes laborales encabezan la lista con un 4,33, seguidos muy de cerca por la carga fiscal, con 4,29 puntos. En tercer lugar, se sitúa el encarecimiento de la energía y las materias primas, con 4,03 puntos. Según los autores, las decisiones de cierre "están fuertemente condicionadas por rigideces e incrementos en los costes de explotación, los cuales merman directamente la rentabilidad y el margen de maniobra estratégico".

El sector más castigado es el de la construcción, que registra la mayor penalización por la carga fiscal (4,6), los costes laborales (4,53) y la morosidad (3,82). Es un dato especialmente relevante en un momento en que la vivienda es uno de los principales problemas para los españoles. Entre los factores externos destacan la falta de personal cualificado y la "excesiva regulación y burocracia". Dentro de la empresa, la principal amenaza es la falta de relevo generacional, seguida de la baja productividad y del "cansancio personal de la propiedad o gerencia".

La fiscalidad, primera causa de cierre

A los empresarios también se les pregunta, de forma abierta, por los motivos que llevan a cerrar las pymes. La respuesta más repetida es la "elevada fiscalidad", con el 16%, por delante de los problemas de relevo (13,4%), los costes (10,7%), la falta de rentabilidad (10,5%), la falta de personal (9,2%) y la burocracia (8,7%).

El informe también detalla el perfil de las empresas encuestadas. Por tamaño, el 47% son microempresas de 6 a 9 asalariados, el 46,7% son pequeñas, de 10 a 49 asalariados, y el 6,3% son medianas, de 50 a 249. Por sectores, el 15,9% pertenece a la industria, el 13,1% a la construcción, el 18,6% al comercio y el 52,5% a los servicios. Destaca también que la antigüedad media de las pymes es de 26,5 años. Es significativamente mayor en las empresas familiares (28,6 años) que en las no familiares (22,1 años) y crece con el tamaño: 24,5 años en las microempresas, 27,2 en las pequeñas y 35,3 en las medianas.