Si por algo destaca el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es por su incapacidad para encontrar trabajo a los parados que lo buscan a través de su intermediación. Esto no ha cambiado ni en los peores momentos de crisis ni en las etapas de recuperación económica. Tampoco parece haber preocupado demasiado a Yolanda Díaz, más interesada en imponer el lenguaje neutro en las ofertas de empleo que en que las oficinas públicas de empleo coloquen a los parados.

Para más inri, aunque España vive uno de los momentos de su historia con más ocupados (y también con más población), eso no se ha traducido en que las oficinas públicas de empleo encuentren más trabajo a los parados, sino más bien al contrario. Entre octubre de 2006 y octubre de 2026, el número de colocaciones por cada 1.000 demandantes de empleo inscritos se ha reducido a la mitad.

La mitad que hace veinte años

Así se puede observar en el siguiente gráfico, elaborado con datos de la Estadística de Empleo del SEPE:

Como se puede ver, los números hablan por sí solos. En octubre de 2006, las oficinas públicas de empleo lograban colocar a casi 15 de cada 1.000 demandantes inscritos (14,99, en concreto). En octubre de 2026, esa cifra se ha quedado en 7,28, menos de la mitad.

El máximo de la serie se alcanzó en 2007, con 15,36 colocaciones por cada 1.000 demandantes. Con la crisis económica, la tasa se desplomó hasta tocar fondo en 2012, con 4,32. A partir de entonces se recuperó hasta las 8,56 de 2017, casi el doble, y en octubre de 2018, pocos meses después de la llegada de Pedro Sánchez al poder, se situaba en 8,20.

Peor que cuando llegó Sánchez

Desde entonces, la intermediación de las oficinas de empleo no ha mejorado: tras hundirse hasta el 4,35 en 2020 por la pandemia, y pese a repuntar hasta el 8,69 en 2025, la tasa ha vuelto a caer este año hasta el 7,28, casi un punto por debajo de la que había cuando el líder socialista llegó al Gobierno.

Por otro lado, aunque la intermediación de las oficinas públicas de empleo ha empeorado en estas dos décadas, no lo ha hecho por igual en todas las comunidades autónomas, como se puede ver en la siguiente tabla:

Como se puede ver en la tabla, hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. En primer lugar, Extremadura es la única en la que las oficinas de empleo colocan hoy claramente a más demandantes que en 2007. Si en octubre de 2007 lograron colocar a 27,3 de cada 1.000 demandantes, y en 2018 a 13,3, en octubre de 2026 la cifra ha subido hasta 34,7.

El desplome de Aragón y Valencia

Canarias apenas ha variado: de 6,3 a 6,6. En el resto de las comunidades, en cambio, la situación ha empeorado. Uno de los casos más llamativos es el de Aragón, que ha pasado de 36,4 colocaciones por cada 1.000 demandantes a 7,0. En Castilla-La Mancha la tasa ha caído de 29,7 a 7,4, y en Murcia, de 21,1 a 6,2. La Comunidad Valenciana ha sufrido el mayor desplome: de 19,1 a 2,5, la tasa más baja de toda España. Cataluña, por su parte, apenas ha cambiado porque ya partía de niveles muy bajos: de 3,9 en 2007 a 2,6 en 2026.

Así pues, se comprueba una vez más que las oficinas públicas de empleo fracasan a la hora de encontrar trabajo a quienes acuden a ellas para buscarlo. Este es uno de los grandes problemas de los servicios públicos de empleo, gobierne quien gobierne y atraviese el país un periodo de crecimiento o de crisis.