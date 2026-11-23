El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que mañana el Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley que amplía de dos a diez días laborables el permiso retribuido por el fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho, los padres o los hijos. Lo ha comunicado mediante una carta firmada por el propio Sánchez y por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en la red social X.

En ella también anuncian que quien acompañe a un familiar en cuidados paliativos podrá reducir o adaptar su jornada. Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores sólo reconoce dos días por el fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado, ampliables a cuatro si el trabajador tiene que desplazarse.

En el siguiente post, publicado por Pedro Sánchez a través de su cuenta oficial de X, podemos verlo:

Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para. Por eso, mañana el Gobierno dará un paso más para reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras. pic.twitter.com/e7H3vq7tG6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

"Derecho al duelo, tiempo para despedirnos. Hay días en los que la vida se detiene. Muere una madre, un padre, una pareja, un hijo, una hija, y de repente nada vuelve a ser igual. En España, la ley permitía que la vida se detuviera solo dos días. Quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves. Con el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma. Eso termina hoy", comienza explicando la carta.

"El Gobierno de coalición progresista aprobará mañana un real decreto-ley por el que las personas trabajadoras tendrán diez días laborables de permiso por el fallecimiento de su cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijos e hijas. Queremos también que los últimos días de la vida sean con la compañía y el cariño que cada persona merece. Por eso, quien acompañe a un familiar en cuidados paliativos podrá reducir o adaptar su jornada para estar a su lado. Nadie tendrá que elegir entre su trabajo y sostener la mano de sus seres queridos", prosigue el anuncio.

"Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar. Durante años, España ha estado entre los países europeos que menos protegían a las personas en estos duros momentos. Hoy nos acercamos a lo mejor de Europa. Esta es la España que queremos. Un país que no obliga a esconder el dolor para seguir trabajando. Que nombra la pérdida y le da su tiempo. Que cuida y se deja cuidar. Hoy pensamos en todas las personas que tuvieron que volver al trabajo con el corazón roto. Esta norma también es para ellas", concluye la carta firmada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

También han publicado un vídeo relacionado con dicha reforma:

Nadie supera una pérdida en dos días. Ni en diez. Pero con diez hay tiempo para despedirse sin mirar el reloj. pic.twitter.com/K4vvBYgLws — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

Qué cambia respecto a la ley actual

La ley actual, que se puede leer aquí, establece dos días de permiso retribuido por el fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o un familiar hasta el segundo grado, ampliables a cuatro si el trabajador tiene que desplazarse. Con el real decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobará este martes, el permiso pasará a ser de diez días laborables, pero sólo cuando el fallecido sea el cónyuge, la pareja de hecho, el padre, la madre o un hijo.

Sorprende que el anuncio llegue en plena campaña electoral, a menos de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre, ya que la ampliación del permiso por fallecimiento la anunció Yolanda Díaz en un desayuno informativo de Europa Press el 9 de octubre de 2025. Trabajo la pactó con CCOO y UGT en diciembre de ese año, sin la patronal, y en febrero de 2026 avanzó que la aprobaría por real decreto-ley. Desde entonces han pasado nueve meses sin que llegara al Consejo de Ministros.