"Insistimos: no habrá justicia social sin justicia tributaria". Esa es la frase con la que el ministro de Hacienda, Arcadi España, muestra su apoyo al impuesto que ha anunciado este lunes Pedro Sánchez.

Tal y como ha avanzado el líder del PSOE en un vídeo, y cuando queda menos de una semana para que se celebren las elecciones generales, Sánchez asegura ahora que, si sigue gobernando, pretende implantar en España un "impuesto a los ultrarricos" para financiar, "por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos".

Según lo anunciado, los afectados serían las fortunas de más de 100 millones de euros. "Si sale cara, pagan los ultrarricos y si sale cruz, pagan también", ha bromeado Sánchez. Por el momento, el anuncio no concreta los detalles del diseño del nuevo tributo.

Insistimos: no habrá justicia social sin justicia tributaria. https://t.co/V3foJtNErF — Arcadi España García 🇪🇺🚴‍♂️ (@ArcadiSD) November 23, 2026

Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010. Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por… pic.twitter.com/hlfFHht4Qs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

La herencia que deja Sánchez a los contribuyentes

Al calor del anuncio de Sánchez, Arcadi España ha aprovechado para reivindicar la política impositiva del Ejecutivo aludiendo a la "justicia tributaria". Y lo hace después de que el Gobierno no haya dejado un impuesto sin subir desde que Sánchez llegara a Moncloa.

Cabe recordar que el Gobierno ha elevado varias veces los tramos del IRPF, Sociedades, los impuestos al coche, ha subido el IVA a los refrescos, las primas de seguros, la fiscalidad del tabaco, a los planes de pensiones y tampoco ha dudado en asestar otro sablazo fiscal a los propietarios vía catastrazo o a las cotizaciones sociales.

Gracias a la gran creatividad fiscal del Ejecutivo (antes con María Jesús Montero como ministra de Hacienda), el Gobierno se ha sacado de la manga todo tipo de nuevos gravámenes: la Tasa Tobin, la Tasa Google, el Impuesto al Plástico o los impuestos "temporales" a la banca...

Estocada a las rentas medias

Aunque, en teoría, el PSOE llegaba a Hacienda para perseguir a "los ricos", la realidad es que muchos de los impuestos anteriormente mencionados afectan a todo tipo de rentas. El mejor ejemplo de su asfixia recaudatoria a la clase media es que el Gobierno se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF desde que comenzara la tormenta inflacionista en el año 2021, lo que ha supuesto una subida de este impuesto por la puerta de atrás y le ha generado suculentos beneficios para Hacienda.

El mejor ejemplo de este expolio a las rentas medias y bajas –y que se produce sin pasar por el Congreso– lo da el REAF, que calcula que un contribuyente con una renta de 25.000 euros puede llegar a pagar entre 250 y 263 euros más a Hacienda (dependiendo de la comunidad autónoma en la que viva), como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026. El cálculo parte de una subida acumulada aproximada del 18,10% del IPC.

En el caso de rentas medias de 30.000 euros al año, el palo va desde los 337 euros hasta los 352 euros. Para rentas de 40.000 euros, la factura de la no deflactación está entre los 522 y los 528 euros. Para las rentas altas, los ciudadanos con ingresos de 70.000 euros estarían sufriendo una estocada que va desde los 750 euros a los 769. Un contribuyente con una renta de 400.000 euros se enfrentaría a un golpe de más de 2.100 euros.

De cara a los próximos comicios, el PSOE también contempla una nueva batería de subidas fiscales. Elevar todavía más las cotizaciones sociales, incrementar la tributación de las rentas de capital, aumentar los impuestos "a los tecnooligarcas, complementando la actual tasa Google", gravar "viajes de alto impacto en el medioambiente" o aumentar la tributación de las empresas cotizadas son algunas de sus ideas.