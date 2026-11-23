El PSOE vuelve a incluir en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre numerosas propuestas que ya figuraban en sus documentos de 2019. El análisis de Libre Mercado de los dos textos programáticos socialistas de aquel año y del documento presentado para estos comicios identifica 78 compromisos con algún grado de continuidad sobre los 110 que la formación resumió en su folleto electoral. La proporción alcanza el 70,9%, prácticamente siete de cada diez medidas.

El volumen de propuestas recuperadas llama la atención por el tiempo transcurrido. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018 mediante una moción de censura y, cuando el PSOE presentó sus 110 compromisos, en marzo de 2019, llevaba ya cerca de diez meses gobernando. Siete años después, el programa de 2026 vuelve a recoger decenas de aquellas iniciativas, algunas prácticamente con la misma formulación y otras reformuladas o ampliadas.

El cotejo identifica 65 coincidencias directas, que conservan la sustancia principal de la propuesta, y otras 13 parciales, en las que se mantiene el objetivo, pero cambia el instrumento o el alcance. El resultado dibuja un programa que reutiliza buena parte del catálogo de medidas que el PSOE ya había presentado en 2019.

Veinte ejemplos de propuestas recuperadas

En el terreno laboral, el documento actual recupera el aumento del salario mínimo, la cotización de los autónomos según sus ingresos reales y el refuerzo de las políticas activas de empleo. También vuelve a incluir el Estatuto del Becario, que ya figuraba en 2019 con el objetivo de limitar el encadenamiento de prácticas. La actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es otra de las propuestas que se repiten.

La conciliación es otro ámbito en el que se repiten las propuestas. El PSOE vuelve a plantear permisos por nacimiento iguales e intransferibles para ambos progenitores y medidas para racionalizar horarios. La Ley de Familias, que ya aparecía en el programa de 2019 para reconocer distintos modelos familiares, se recupera como instrumento de protección legal y económica. También reaparece el apoyo a la adopción y al acogimiento familiar para reducir la institucionalización de menores.

En investigación, el programa vuelve a incluir el aumento de la inversión en I+D+i y el refuerzo de la transferencia de conocimiento. La estrategia de inteligencia artificial también figuraba en el documento anterior. En cultura, el PSOE recupera el Pacto de Estado y la reforma de la Ley de Mecenazgo para favorecer la financiación de actividades culturales.

En educación, el PSOE retoma el refuerzo de la profesión docente, la mejora de las becas, la reducción del abandono escolar y la modernización de la Formación Profesional. El programa de 2019 ya recogía mejores condiciones para el profesorado, más oportunidades educativas y una formación adaptada a las necesidades del mercado laboral. El texto actual incorpora un Estatuto del Docente, carrera profesional y el objetivo de reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10% antes de 2030. También vuelve a incluir la educación infantil de cero a tres años y el aprendizaje permanente.

El primer grupo incluye asimismo la reforma de la financiación autonómica y local, una fiscalidad progresiva y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud. En protección social, vuelven a aparecer la atención a la salud mental, la profesionalización de los cuidadores y la creación de un sistema universal de servicios sociales, ahora mediante una ley estatal con cartera común y financiación estable.

Otras veinte propuestas recuperadas

El segundo bloque reúne iniciativas económicas, territoriales y de protección social que también se repiten en ambos programas. En pensiones, el PSOE vuelve a incluir la revalorización conforme al IPC y la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social.

En el ámbito escolar, recupera las propuestas sobre convivencia e inclusión educativa, además de las medidas para prevenir la violencia en el deporte de base. La pobreza infantil y la protección de los menores frente a la violencia también aparecen en los dos programas. El documento de 2026 incorpora una prestación por crianza y medidas de protección económica para hogares con hijos, junto con recursos especializados para atender a víctimas de violencia.

En igualdad, los dos programas coinciden en las propuestas para reducir la brecha salarial, profundizar en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y consolidar los derechos LGTBI. La lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las personas trans completan las medidas que vuelven a aparecer.

El medio rural vuelve a ocupar un espacio destacado. El PSOE retoma medidas contra la despoblación, la defensa de una Política Agraria Común fuerte, el respaldo a la agricultura familiar y el apoyo a la pesca y la acuicultura sostenibles.

También recupera compromisos sobre infraestructuras ferroviarias, seguridad y mantenimiento de las redes de transporte. En materia ambiental, el programa recupera la política del agua, la economía circular y la movilidad sostenible. En industria, vuelve a plantear un pacto estatal y una nueva legislación para impulsar la transformación productiva. El turismo sostenible y el aumento del parque de vivienda social completan este grupo. Para ello, el partido vuelve a apostar por ampliar la oferta asequible, movilizar recursos públicos y consolidar CASA 47.

Otras propuestas que vuelven al programa

Entre las demás propuestas que se repiten figuran la protección de las personas con discapacidad, la Carta de Derechos Digitales y una estrategia contra la desinformación. El PSOE también recupera las iniciativas para garantizar la eutanasia y la muerte digna, sustituir la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como Ley Mordaza y desarrollar políticas de memoria democrática.

En Justicia, reaparece la propuesta de modernizar los procedimientos y agilizar la Administración. En el ámbito territorial, el programa plantea fortalecer la cooperación autonómica. También recupera medidas sobre transparencia administrativa, reforma de la función pública y regulación de los grupos de interés. También la agenda anticorrupción reaparece en el nuevo programa. En 2019, el PSOE ya incluía una ley integral anticorrupción y la protección de los denunciantes.

El documento de 2026 vuelve sobre ese terreno con una Ley de Integridad Pública, una estrategia específica, una agencia independiente y garantías para quienes alerten de irregularidades. El listado se completa con la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la cooperación al desarrollo, la política migratoria europea y una política comercial basada en reglas laborales y ambientales. En cooperación, el objetivo de ayuda oficial pasa del 0,5% del PIB que aparecía en 2019 al 0,7% de la renta nacional bruta. También reaparece el compromiso de reforzar el multilateralismo y la gobernanza internacional.

Propuestas que se reciclan con cambios

Las otras trece coincidencias son parciales: el programa de 2026 conserva el objetivo de la propuesta de 2019, pero modifica el instrumento o el alcance. Es el caso de la gratuidad general de las primeras matrículas universitarias. El nuevo documento habla de equidad en el acceso y financiación pública, pero no reproduce aquella promesa con el mismo alcance.

Algo parecido sucede con la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores. El PSOE propone reforzar esos estudios y sus recursos, aunque sustituye el compromiso de aprobar aquella norma específica por una formulación más general. La nueva Ley de Universidades y el Pacto de Estado por la Ciencia también reaparecen con instrumentos distintos.

Las medidas sobre la estrategia España Nación Emprendedora y la red estatal de incubadoras y aceleradoras dan paso a fórmulas de apoyo a startups y proyectos tecnológicos. En fiscalidad, se mantienen referencias a impuestos digitales y ambientales, pero el gravamen sobre transacciones financieras no reaparece con el mismo alcance. La prevención del fraude en licitaciones da paso a compromisos más amplios de control de contratos, subvenciones y financiación política.

El mismo patrón se observa en la teleasistencia avanzada, la transición ecológica, el plan integral para la automoción y la ayuda directa al alquiler juvenil. El programa conserva objetivos relacionados, pero modifica los instrumentos o deja fuera elementos concretos del compromiso original.

La corrupción pasa de 74 menciones en 2016 a solo tres en 2026

El contraste entre los programas electorales del PSOE de la última década refleja un retroceso muy acusado del espacio dedicado a la corrupción. En 2016, cuando Pedro Sánchez se presentó por segunda vez a unas elecciones generales, el documento socialista mencionaba la corrupción o sus derivados en 74 ocasiones. No se limitaba a una referencia genérica: incluía un capítulo específico titulado Lucha contra la corrupción, en el que planteaba un plan nacional de prevención, controles sobre la contratación pública, declaraciones patrimoniales de los cargos públicos, restricciones para quienes fueran procesados por delitos relacionados con la corrupción y un endurecimiento de las penas.

Tres años después, en abril de 2019, las alusiones habían caído a 12. El programa todavía recogía una propuesta de pacto de Estado y una ley integral contra la corrupción, incluida la protección de los denunciantes. En la repetición electoral de noviembre de aquel año, el documento complementario incorporó otras seis menciones. El programa de 2023 redujo la cifra a ocho y el presentado para el 29-N de 2026 se queda en tres, pese a contar con 114 páginas.

La caída desde las 74 referencias de 2016 hasta las tres actuales supone un descenso de casi el 96%. Además, el programa de 2026 ya no dedica un capítulo autónomo a esta cuestión. Las tres alusiones aparecen dentro del apartado de democracia, transparencia e integridad pública, donde el PSOE recuerda la aprobación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción en 2025 y promete una Ley Orgánica de Integridad Pública, una agencia independiente y una estrategia nacional contra estas prácticas.

La reducción de las referencias se produce mientras alrededor de una treintena de personas próximas o afines al sanchismo aparecen vinculadas a investigaciones o condenas relacionadas con casos de corrupción.