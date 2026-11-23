El Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto en cuestión los mecanismos de supervisión de la Comisión Europea sobre miles de millones de euros destinados a proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo en terceros países. Los auditores comunitarios han detectado importantes deficiencias en la evaluación de las iniciativas financiadas a través de organizaciones internacionales, una dependencia excesiva de los informes elaborados por estas entidades y una falta de control sobre los resultados y la rentabilidad del dinero aportado por los contribuyentes europeos.

En un Informe Especial de auditoría publicado este lunes, el organismo reclama a Bruselas una supervisión "más firme" de los fondos que canaliza a través de Naciones Unidas y de las agencias y organizaciones de los Estados miembros. El problema, según los auditores, es que la Comisión confía demasiado en la información financiera que le proporcionan sus socios y no comprueba suficientemente si los proyectos cumplen los objetivos previstos ni si el gasto está justificado por los resultados obtenidos.

La advertencia adquiere especial relevancia por el volumen de recursos que se encuentra bajo este sistema de gestión indirecta. Las organizaciones asociadas reciben financiación europea y se encargan de ejecutar los proyectos sobre el terreno, pero la responsabilidad última sobre el uso adecuado del presupuesto comunitario continúa correspondiendo a la Comisión Europea.

Bruselas no comprueba suficientemente los resultados

"El enfoque de seguimiento de la Comisión no apoya eficazmente la evaluación sistemática del rendimiento de los proyectos", señala el Tribunal en sus conclusiones. Para llegar a este diagnóstico, los auditores examinaron diferentes iniciativas desarrolladas en Costa de Marfil, Nigeria y Uganda, con una muestra que incluyó proyectos ejecutados por organizaciones de Naciones Unidas y agencias de desarrollo de los Estados miembros.

Una de las principales carencias identificadas es la ausencia de una visión global de los resultados obtenidos con el dinero europeo. El Ejecutivo comunitario tampoco presta suficiente atención a la rendición de cuentas y a la relación entre el coste de las iniciativas y los beneficios conseguidos. Sin estos elementos, Bruselas no puede determinar con garantías si resulta rentable recurrir a organizaciones externas para gestionar los fondos o si sería más eficaz utilizar otros mecanismos de ejecución.

El Tribunal considera que disponer de un sistema administrativo para gestionar la financiación no es suficiente. La Comisión debe mantener un equilibrio entre la confianza depositada en las entidades colaboradoras y el ejercicio de sus propias responsabilidades de vigilancia. En otras palabras, delegar la ejecución de los proyectos no puede convertirse en una renuncia al control del dinero público.

Los auditores también advierten de que Bruselas no revisa periódicamente la validez de sus evaluaciones sobre los sistemas internos y los mecanismos de control de las organizaciones asociadas. Estas comprobaciones, conocidas como evaluaciones por pilares, pretenden verificar que las entidades cuentan con controles internos sólidos y sistemas contables y de información operativos. Según los datos del Tribunal, la Comisión supervisa más de 150 organizaciones evaluadas mediante este procedimiento.

Además de las deficiencias en las evaluaciones y los acuerdos contractuales, la auditoría encontró información incorrecta en los registros de la Comisión sobre algunas de estas organizaciones consideradas de confianza.

16.500 millones de euros gestionados por organizaciones asociadas

La dimensión económica del problema explica la preocupación de los auditores. La Unión Europea es el mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo y recurre habitualmente a Naciones Unidas y a organismos de los Estados miembros para hacer llegar sus recursos a países de África subsahariana y Asia.

Durante el marco financiero plurianual 2021-2027, la UE previó ejecutar directamente el 44% de las acciones de desarrollo, equivalente a 13.200 millones de euros. El 56% restante, unos 16.500 millones, correspondía a la gestión indirecta mediante organizaciones asociadas.

De los 16.500 millones ejecutados por estas entidades en nombre de la Unión entre 2021 y 2025, aproximadamente 6.000 millones, el 36%, fueron gestionados por agencias y bancos de desarrollo de los Estados miembros. Naciones Unidas recibió otros 5.200 millones, equivalentes al 32% del total.

La colaboración con estos organismos permite a la Comisión aprovechar su experiencia y su presencia sobre el terreno, especialmente en países donde la ejecución de proyectos de desarrollo puede resultar compleja. Sin embargo, esa ventaja operativa no elimina la obligación de comprobar cómo se emplean los recursos. De hecho, las organizaciones asociadas pueden recuperar los costes de sus proyectos y recibir una remuneración a tanto alzado de hasta el 7%.

La responsable del informe, la miembro del Tribunal Bettina Jakobsen, fue tajante al reclamar mayores garantías: "Una colaboración basada únicamente en la confianza no es suficiente cuando las organizaciones gestionan fondos en nombre de la UE". Jakobsen insistió en que la Comisión debe exigir una rendición de cuentas adecuada por el dinero de los contribuyentes europeos y garantizar que la financiación produzca resultados.

Una advertencia que viene de atrás

El informe no constituye una preocupación aislada. El Tribunal recuerda que en auditorías anteriores ya había detectado una cantidad sustancial de errores en operaciones ejecutadas por la Comisión a través de agencias de los Estados miembros y organismos de Naciones Unidas. La reiteración de estas deficiencias vuelve a situar bajo escrutinio los mecanismos utilizados por Bruselas para controlar el destino de la ayuda exterior.

Ante esta situación, los auditores han recomendado reforzar la supervisión de los proyectos, mejorar la presentación de informes, revisar los acuerdos contractuales y evaluar con mayor rigor la relación entre el coste y los resultados de cada iniciativa. La Comisión Europea ha aceptado las recomendaciones.

El mensaje del Tribunal es claro: la responsabilidad sobre los fondos europeos no desaparece cuando su gestión se encomienda a terceros. Si Bruselas decide confiar miles de millones de euros a organizaciones internacionales, también debe garantizar que el dinero se utiliza correctamente, que los proyectos cumplen sus objetivos y que los resultados justifican el gasto. De lo contrario, la Comisión seguirá sin disponer de garantías suficientes sobre el rendimiento de una parte sustancial de la ayuda al desarrollo que financia con recursos públicos.