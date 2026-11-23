Existe una creencia, bastante extendida, de que la palabra "crisis" en japonés significa "oportunidad". Lo que realmente no nos planteamos es que en nuestro idioma viene a significar algo muy similar, porque lo que ocurre en una crisis es que hay que tomar decisiones que modificarán el statu quo para dar a luz una nueva realidad.

En nuestra contemporaneidad, trufada de Cisnes Negros, la Crisis con mayúsculas es la Inteligencia Artificial, una nueva realidad a la altura de lo que supuso la invención de la imprenta o la producción en cadena de la revolución industrial. A este nivel está el cambio, de destrucción creativa schumpeteriana, en el que ya estamos de hoz y coz.

No sólo hablamos de temas relacionados con el empleo, nada menos que hasta 60.000 profesionales de nivel medio dentro de la estructura de Microsoft se marcharán en los próximos meses a su casa, sino también a nivel institucional, los escándalos de infidelidades y espionaje en la cúpula de Nvidia, político o económico, como han castigado en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos a la creación de centros de datos en determinados estados y el efecto sobre las inversiones y las caídas en bolsa de las principales empresas de IA.

Considero que es necesario hacer un análisis que realmente escrute las causas reales de todos estos movimientos desde un punto de vista global o, como dicen los modernos, heurístico.

La IA está aquí para quedarse como un nuevo agente dentro de la realidad. Va a cambiar la manera que tenemos de interrelacionarnos, cómo consumimos, el qué, dónde, cuándo y todas las "w" que estudia cualquier periodista. Tenemos que ser conscientes de que la transformación de nuestras vidas lo va a ser en todas direcciones.

También podemos asegurar que no tenemos un conocimiento exacto y preciso de cómo la IA llega a determinadas conclusiones, porque es, en su esencia, una herramienta probabilística y estocástica, que tiene un grado de aleatoriedad en sus respuestas. Por lo tanto, nos encontramos con la tormenta perfecta para que el control social que se puede ejercer sobre determinadas personas, físicas o jurídicas, o grupos de estas, si los algoritmos definidos para la búsqueda de patrones defraudatorios no son claros y transparentes.

La irrupción de la IA va a suponer un cambio profundo a nivel administrativo y, particularmente, tributario, en cómo se va a modificar el uso de los algoritmos de control y análisis con la implantación de estas nuevas tecnologías.

Si siempre ha sido imprescindible la transparencia algorítmica en los procesos de cribado de cualquier institución pública, especialmente de la Agencia Tributaria, hoy cobra mucho más interés, ante las dudas que se plantean sobre cómo se va a realizar, mantener y gestionar la algorítmica de los procesos tributarios.

La implantación de Inteligencia Artificial nos aboca a un escenario en el que el contribuyente va a volver a estar completamente indefenso ante el poder del Goliat tecnológico implantado por los "tecnoligarcas" que hacen el caldo gordo a nuestros guardianes de la tributación fiscal.

Es exigible, por parte de los ciudadanos, un modelo de gestión de nuestros impuestos que sea claro, transparente y auditable. Cada empresa o persona debe conocer cuál es el método que ha llevado a su petición de información, por qué razón ha sido tocado por la varita inspectora. La opacidad en este asunto puede llevar a una arbitrariedad que nadie desea, incluso el más cafetero defensor de la Hacienda Pública como garante del Estado del Bienestar.

Ante la implantación de esta nueva ola tecnológica de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública solo vale una legislación clara y transparente, una vigilancia cierta y exhaustiva y la auditoría honesta de todos los procesos que puedan suponer la identificación o señalamiento de ciudadanos y corporaciones.

Nos estamos jugando mucho y es el momento de que los cambios se hagan de una manera correcta y pensando en los contribuyentes, no pensando en su servidumbre como ha venido ocurriendo en los últimos oscuros tiempos que nos ha tocado vivir.