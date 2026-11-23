El Kit Digital paga los servicios que contratas, pero no el IVA. Es una de las dudas que más se repiten y una de las que más sorpresas da a quien no la conoce. La buena noticia es que, para la mayoría de autónomos, el impuesto termina siendo neutro. La mala, que no para todos.

Cómo funciona: la ayuda paga la base

Cuando el agente digitalizador emite la factura de la web o del ordenador, la base imponible queda cubierta por el bono. Sobre esa base se aplica el IVA, que la subvención no incluye. Ese impuesto es, en principio, cosa del beneficiario.

En la campaña Ordenador Libertad de 2025, ZetaPlus adelantaba el IVA para que el autónomo no tuviera que poner dinero en el momento de la entrega. Después, el beneficiario se deducía ese IVA en su declaración trimestral y devolvía el importe adelantado. No todos los agentes ofrecen esta fórmula, así que conviene preguntarlo.

Régimen general: coste neutro

Si tributas en estimación directa y régimen general de IVA, que es la situación de la mayoría de autónomos y sociedades, el IVA soportado en la factura del Kit Digital se deduce en el modelo 303 como cualquier otro gasto de la actividad. Lo que pagas por un lado lo recuperas por otro. El efecto final es cero.

Módulos: depende de tu cuota

Quien tributa en estimación objetiva y en el régimen simplificado de IVA calcula el impuesto de otra forma: puede restar el IVA soportado, pero con el límite de una cuota mínima. Según el caso, parte de ese IVA puede no recuperarse y convertirse en un coste.

Afecta a muchos bares, taxistas, pequeños transportistas y ciertos oficios. Si es tu caso, haz la cuenta antes de decidir: sobre un paquete de ordenador y web, el IVA puede rondar varios cientos de euros.

Recargo de equivalencia: tampoco se deduce

Los comerciantes minoristas en recargo de equivalencia no deducen el IVA de sus compras. Igual que en módulos, el impuesto del Kit Digital sería un coste.

Un ejemplo con números redondos

Si el acuerdo del ordenador es de 1.000 euros de base, el IVA al 21% son 210 euros. Un autónomo en régimen general los recupera en su declaración. Uno en módulos, depende de su cuota mínima. A eso habría que sumar, al final de los doce meses, el valor residual del equipo si quiere quedárselo, que Red.es limita al 15% del acuerdo.

Y la ayuda, ¿tributa?

Sí. Al margen del IVA, el bono es una subvención y debe declararse en el IRPF o en el impuesto de sociedades. Tu asesor sabrá cómo reflejarla.

Antes de pedirlo, pregunta:

¿Quién adelanta el IVA?

¿ Cuándo tengo que devolverlo , si me lo adelantan?

, si me lo adelantan? ¿Mi régimen fiscal me permite deducirlo?

¿Se puede pedir ya?

No hay convocatoria abierta para autónomos, aunque la Orden TDF/39/2026 mantiene el programa y prevé nuevas convocatorias. En la preinscripción de Ordenador Libertad, gratuita y sin compromiso, el equipo de ZetaPlus puede revisar tu régimen fiscal y decirte qué te tocaría pagar. No garantiza la ayuda.