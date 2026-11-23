The Valley Business & Tech School ha analizado cómo las firmas utilizan la IA, la automatización y el augmented retail para redefinir sus campañas, reforzar la experiencia de cliente y la conexión con los consumidores en una de las mayores citas comerciales del año como es el Black Friday.

El Black Friday se ha consolidado como una de las principales citas comerciales del año y como un escaparate de cómo la tecnología está transformando el comercio. Detrás de los descuentos, las promociones limitadas y las recomendaciones personalizadas que reciben los consumidores existe una estrategia que las marcas preparan con meses de antelación, apoyándose cada vez más en la aplicación de la IA, la automatización, el análisis de datos, los sistemas de recomendación, entre otras herramientas, para reforzar la conexión con los consumidores.

Estas soluciones se han convertido en una pieza clave para el impulso del Black Friday, permitiendo al retail y al ecommerce transformar la experiencia de compra, anticiparse a las necesidades de sus clientes y ofrecer propuestas cada vez más personalizadas. Así lo han señalado desde The Valley Business & Tech School, escuela de negocios perteneciente al Grupo UAX, que ha analizado cómo estas tecnologías se están convirtiendo en un revulsivo para hacer crecer las ventas durante esta cita que ya se ha consolidado como un fenómeno de consumo.

De hecho, este año, los españoles prevén destinar una media de 175 euros a sus compras durante el fin de semana del Black Friday, según el Holiday Retail Report 2026 de Shopify. Esta evolución en el empleo de las tecnologías es uno de los ejes del informe Rethink Retail: Invisible Commerce. Navegando la nueva era del comercio, elaborado por The Valley, que analiza cómo la inteligencia artificial, la automatización y otras soluciones están redefiniendo la relación entre empresas y consumidores y configurando un nuevo modelo comercial más conectado, eficiente y centrado en el cliente. Algo que se hace patente en el Black Friday, que se ha afianzado como un reflejo de la transformación que experimenta el mercado.

"El Black Friday ya no consiste únicamente en ofrecer el mayor descuento. Las empresas llevan semanas analizando los hábitos de sus clientes, identificando qué productos generan más interés y diseñando campañas adaptadas a diferentes perfiles. La inteligencia artificial permite procesar toda esa información y tomar decisiones más precisas, pero el verdadero reto está en aprovechar el potencial de la tecnología para generar experiencias relevantesy construir relaciones a largo plazo con los consumidores", indicó Ana Villalba, directora de The Valley Business & Tech School.

Personalización y ciberseguridad

Junto al empleo de la IA y el análisis de datos, The Valley ha identificado otras tendencias tecnológicas que cada año adquieren mayor peso durante el Black Friday. Es el caso del augmented retail, que incorpora herramientas como asistentes virtuales, buscadores basados en lenguaje natural y sistemas inteligentes capaces de orientar al usuario durante su proceso de compra. Durante el Black Friday, estas soluciones facilitan buscar y comparar productos, resolver dudas sobre sus características y ayudar a los consumidores a encontrar opciones adaptadas a sus preferencias.

Por su parte, la invisible tech apuesta por integrar la tecnología de manera natural en todos los canales comerciales, eliminando barreras entre las experiencias físicas y digitales. Este modelo permite que las empresas conecten la información de sus tiendas, plataformas de ecommerce y sistemas de atención al cliente para ofrecer una experiencia coherente, independientemente del canal elegido por el consumidor.

Además, ante campañas de gran intensidad comercial, The Valley apunta que la ciberseguridad se ha convertido en una herramienta crucial para garantizar la protección y la confianza del cliente.

La aplicación de la tecnología está presente desde la preparación de la campaña de Black Friday, mucho antes de que los consumidores reciban las promociones. Las compañías analizan los resultados de campañas anteriores, las búsquedas realizadas por los usuarios, sus hábitos de compra y la evolución de la demanda para identificar oportunidades comerciales y adaptar sus estrategias a los distintos perfiles de clientes.

En este proceso, la IA y las herramientas de análisis avanzado de datos están adquiriendo un papel cada vez más relevante para identificar patrones de consumo, anticipar necesidades y personalizar las recomendaciones de productos.

En este campo, otro de los avances que permite adaptar las comunicaciones comerciales a las distintas fases del proceso es la automatización. Desde los correos electrónicos sobre productos consultados a las recomendaciones relacionadas con compras anteriores, las marcas buscan facilitar la decisión al comprador. A ello se suman estrategias como las campañas de acceso anticipado, las promociones exclusivas para clientes registrados o las ofertas de duración limitada, diseñadas para concentrar la atención en determinados productos y momentos.