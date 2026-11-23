El pasado viernes, solo diez días antes de las elecciones, el Gobierno aprobó el real decreto para regular los centros de datos en España. Para justificar la medida, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló que sin esta regulación, el despliegue de los centros de datos supondría un sobrecoste de 5.000 millones de euros al año en la factura eléctrica y un encarecimiento del 25% en el recibo industrial. También habló de las "numerosas inquietudes" y "preocupaciones legítimas" sobre el consumo de energía, agua, precios y coste de los servicios públicos que, según la ministra, genera este tipo de industrias.

El decretazo del Gobierno implica, entre otras medidas, que los centros de datos justifiquen el consumo de un 80% de energía renovable con "correlación horaria", es decir, computándose de hora a hora, hasta que las renovables representen más del 90% del mix eléctrico nacional, un objetivo aún lejano e imposible a determinadas horas del día.

Para el sector, el decreto supone en la práctica el veto a los centros de datos en España. La patronal que agrupa a las empresas con intereses en el sector, Spain DC, anunció el mismo viernes que acudirían a los tribunales contra el real decreto y solicitarían su suspensión cautelar.

No hubo reunión con Aagesen

A juicio de la asociación, la norma impone condiciones de imposible cumplimiento: apuntan que la regulación obliga a elegir entre requisitos inviables de adicionalidad y correlación horaria o aceptar desconexiones prioritarias incompatibles con el funcionamiento continuo de infraestructuras críticas. Esgrimen, además, que durante toda la tramitación del texto que acabó aprobando el Consejo de Ministros ya se lanzaron reiteradas advertencias sobre la legislación, tanto desde las empresas como desde la CNMC. Denuncian, además, que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no se ha reunido ni una sola vez con la asociación que representa a esta industria.

"Nos sentimos señalados por un Gobierno que pretende convertir a todo un sector económico en culpable de problemas que no ha provocado. Pero lo más grave es que esta decisión pone en riesgo la soberanía digital de España. Sin centros de datos en nuestro territorio no hay autonomía tecnológica posible: dependeremos cada vez más de otros países para desarrollar la inteligencia artificial, sostener nuestra economía digital y gestionar nuestros datos. Es incomprensible que un Gobierno que dice defender la soberanía digital apruebe una norma que amenaza precisamente las infraestructuras que la hacen posible. No vamos a aceptarlo. Recurriremos el decreto y pediremos a los tribunales que suspendan su aplicación", señaló el viernes Emilio Díaz, presidente de SpainDC.

Este lunes, Díaz ha reiterado sus críticas en el congreso de Spain DC, denunciando la "injusticia manifiesta" que en su opinión supone este real decreto y avisando de que ya disponen de una primera versión del recurso que presentarán ante la justicia. Esperan, ha dicho, "darle carpetazo", al mismo tiempo que ha asegurado que confían en los tribunales y que no les gustaría esperar a que se derogase por un cambio de Gobierno —el PP ya ha anunciado que lo derogará si llega al poder—.

Page: "Populismo barato"

En el acto también ha intervenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha expresado su deseo de que el "populismo barato" no afecte al desarrollo de la industria de los centros de datos. Asimismo, el político del PSOE ha elogiado "el enorme esfuerzo" del sector en cuanto al ahorro de agua y la optimización energética.

Por su parte, Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal, ha denunciado, entre otros aspectos del decreto, que el Gobierno "exige que el consumo de electricidad coincida hora a hora con la producción renovable. Un centro de datos funciona 24 horas. El sol, no. Nos piden adaptar la inteligencia artificial a la meteorología".

🚨 PROHIBIDOS LOS CENTROS DE DATOS EN ESPAÑA.

No lo dice literalmente el decreto. Pero imponer condiciones imposibles de cumplir tiene el mismo efecto. España pasa de el país más atractivo para invertir a tener la peor regulación de Europa. Abro hilo. 🧵 — Begoña Villacís (@begonavillacis) November 21, 2026

Además de la "correlación horaria" con las renovables, el decreto impone que los centros de datos den su consentimiento a ser desconectados de la red en momentos puntuales de tensión. Según el socio responsable de energía de la consultora PwC, Óscar Barrero, esta normativa "no tiene parangón" en otros países de nuestro entorno, incluso en aquellos en los que los centros de datos tienen un peso mayoritario en la demanda.