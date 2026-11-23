Mercadona cerrará sus supermercados en España y Portugal a las 18:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, una hora antes de lo que hasta ahora venía haciendo, cuando el cierre se producía a las 19:00 horas. Con esta iniciativa, la compañía continúa avanzando en medidas pioneras que contribuyen a mejorar la jornada laboral de su plantilla, que dispondrá de más tiempo para compartir con familiares y amigos en dos fechas especialmente señaladas.

La nueva medida se suma a la mejora ya implantada este año en materia de conciliación, como es la ampliación en una semana más del período de vacaciones, que ha pasado de 30 a 37 días.

Trabajadores de Mercadona

Ambos hechos, que contribuyen al objetivo de que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%, suponen una gran mejora en la jornada laboral de la plantilla y consolidan a la compañía como referente del sector.