La Unión Europea prepara un nuevo sablazo fiscal con el fin de incrementar sus fuentes de ingresos. La propuesta, presentada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, incluye una tasa sobre los ingresos digitales de las grandes empresas tecnológicas, además de nuevos gravámenes relacionados con las emisiones contaminantes, los residuos electrónicos y los productos del tabaco. De este modo, la UE espera poder generar alrededor de 60.000 millones de euros anuales.

Concretamente, la iniciativa forma parte de la negociación del próximo presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, en el que se plantea además reducir en más de 180.000 millones de euros las cuentas inicialmente propuestas por la Comisión Europea.

Nuevas fuentes de ingresos

El planteamiento de la UE introduce cinco posibles fuentes de ingresos propios para las arcas comunitarias. Entre ellas destaca una contribución específica a las grandes compañías digitales, que tendrían que pagar un porcentaje de determinados ingresos generados dentro de la Unión Europea.

Lo cierto es que la medida que puede tener mayor repercusión sobre las grandes empresas tecnológicas es una contribución anual del 3% sobre determinados ingresos digitales. Concretamente, el gravamen afectaría a las compañías que superen dos umbrales: una facturación anual superior a 50 millones de euros en la Unión Europea por las actividades digitales incluidas en la propuesta y unos ingresos globales anuales superiores a 750 millones de euros.

Así, la tasa se aplicaría a los ingresos netos procedentes de tres actividades: la publicidad en línea, los servicios de intermediación digital y la venta de datos de usuarios. De esta forma, Bruselas pretende incorporar a las cuentas comunitarias una parte de los ingresos generados por las grandes plataformas tecnológicas mediante sus servicios digitales. No obstante, esta tasa digital no es la única medida prevista.

Concretamente, el paquete presentado por el presidente del Consejo Europeo contempla cinco mecanismos de recaudación que afectan a distintos sectores económicos, entre los que se incluyen también una tasa a las emisiones de carbono —ingresos procedentes del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), que grava las emisiones asociadas a determinadas importaciones intensivas en carbono—, otra para los residuos electrónicos —un nuevo recurso vinculado a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que no se reciclen—.

Asimismo, la UE también plantea una nueva tasa para los productos del tabaco, lo que supondría una fuente adicional de ingresos relacionada con estos productos. Finalmente, se incluye además otro impuesto en forma de derechos de emisión de carbono.

Recortes de más de 180.000 millones

Por otra parte, la UE también pretende fijar las cuentas europeas en 1,58 billones de euros a precios constantes de 2025, lo que supondría un recorte del 10,24% —en total 180.540 millones de euros— con respecto a los 1,76 billones planteados inicialmente por la Comisión Europea. De hecho, este ajuste afectaría prácticamente a todas las grandes partidas presupuestarias, desde los fondos agrícolas y de cohesión hasta las inversiones en competitividad, investigación, defensa y acción exterior.

No obstante, la propuesta presupuestaria ha encontrado ya resistencias entre algunos de los principales países de la Unión Europea. Concretamente, Francia rechazó esta propuesta al considerar que no constituye una base para alcanzar un acuerdo.

Por su parte, Alemania también mostró sus reservas, aunque con un planteamiento diferente. En este sentido, el canciller Friedrich Merz reconoció que la propuesta supone "un primer paso", pero consideró que el volumen global del presupuesto continúa siendo demasiado elevado.