El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la recta final de la campaña electoral para anunciar un nuevo sablazo fiscal que, supuestamente, irá dirigido a los denominados "ultrarricos". De esta forma, el candidato socialista utiliza a los grandes patrimonios para prometer que, de esta forma, solucionará los grandes desafíos que enfrenta el Estado del bienestar en nuestro país.

Concretamente, Sánchez ha anunciado un nuevo impuesto dirigido a las grandes fortunas, concretamente a los patrimonios superiores a 100 millones de euros. De este modo, según ha explicado el PSOE en un comunicado, la medida pretende eliminar bonificaciones y exenciones fiscales para incrementar la recaudación en 2.000 millones de euros.

Nuevo brindis al sol de Sánchez

Sánchez ha presentado la propuesta a través de un vídeo publicado en su cuenta de la red social X, en el que utiliza una moneda para lanzar un mensaje sobre la contribución fiscal de los más ricos. "Si sale cara, pagan los ultrarricos y si sale cruz, también", afirma el presidente en la grabación.

La iniciativa se enmarca en las propuestas económicas y sociales que el PSOE plantea de cara a los próximos comicios. El dinero adicional que pretende recaudar el Ejecutivo se destinaría a financiar vivienda protegida, garantizar las pensiones y crear una nueva prestación para la crianza de los hijos.

Así las cosas, el anuncio de Sánchez establece como destinatarios de la medida a quienes cuentan con fortunas superiores a los 100 millones de euros. Sin embargo, el presidente no ha concretado cómo se articularía el nuevo impuesto, cuál será su tipo impositivo ni qué mecanismos se utilizarán para calcular la cantidad que deberá pagar cada contribuyente.

Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010. Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por… pic.twitter.com/hlfFHht4Qs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

No obstante, desde el PSOE aseguran que la medida consistirá en retirar las bonificaciones y exenciones que permiten a los grandes patrimonios reducir su factura fiscal. Al respecto, la formación sostiene que estos mecanismos hacen posible que algunas de las mayores fortunas del país paguen proporcionalmente menos impuestos que las familias trabajadoras.

Así las cosas, el objetivo anunciado por el PSOE es conseguir 2.000 millones de euros adicionales de recaudación mediante el cierre de esas vías de reducción fiscal. No obstante, el PSOE no ha detallado todavía qué bonificaciones concretas desaparecerían ni cómo se aplicaría el nuevo esquema tributario.

Con todo, el presidente del Gobierno ha defendido que los ingresos adicionales servirían para financiar diferentes medidas sociales. Entre ellas ha citado la promoción de vivienda protegida, el blindaje de las pensiones y la creación de una prestación por crianza de hijos. "Que los millones también se traduzcan en derechos", ha señalado el presidente en el vídeo publicado en redes sociales.

De esta forma, el presidente ha vinculado estas propuestas con la financiación de los servicios y las prestaciones públicas. La intención del Gobierno, según el mensaje difundido por los socialistas, es que una mayor aportación de los patrimonios más elevados permita ampliar los recursos destinados a las familias.

Por otra parte, la formación asegura que este nuevo impuesto no repercutirá sobre las clases medias, los ahorradores ni los pequeños y medianos empresarios. De este modo, la formación sostiene que la medida se dirige exclusivamente a las grandes fortunas y que pretende corregir las diferencias en la contribución fiscal entre los contribuyentes con mayores patrimonios y el resto de la población.