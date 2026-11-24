Más de 30 personas aseguran haber sido presuntamente estafadas con el alquiler de una vivienda a la que nunca llegaron a entrar. El caso ha sido destapado por Telemadrid, que ha recogido los testimonios de varios afectados y señala que podrían aparecer más víctimas.

Según explicó el programa, el perfil de los afectados es muy similar: inmigrantes con pocos recursos que buscan una vivienda y que, según denuncian, habrían entregado importantes cantidades de dinero en concepto de fianza y alquiler sin llegar después a recibir las llaves del inmueble.

El modus operandi denunciado se repite en los distintos casos. La estafadora habría ofrecido viviendas en alquiler, cobrado dos meses de fianza y el mes corriente y, una vez recibido el dinero, habría comenzado a dar excusas a los futuros inquilinos para retrasar su entrada en el piso.

Más de 2.500 euros

Uno de los casos es el de Estefany. Según relató Telemadrid, firmó su contrato el 2 de marzo de 2026 y, ocho meses después, continúa sin poder entrar en la vivienda. La cantidad entregada supera los 2.500 euros. El programa explica que la afectada abonó dos meses de fianza más el mes corriente, con una mensualidad de 850 euros.

"Solo excusas, solo excusas, no quiere devolver el dinero", explicó una de las afectadas ante las cámaras del programa. Según su testimonio, la mujer también habría amenazado con denunciar a quienes le reclaman el dinero y sostiene que "no debe nada".

Contratos firmados y viviendas sin entregar

El caso se repite con otras personas. Laura firmó su contrato en octubre y tenía previsto entrar en la vivienda durante el mes de noviembre. Sin embargo, según explicó el programa, tampoco ha podido hacerlo.

Los afectados aseguran que, después de realizar los pagos, comienzan las excusas y no reciben una solución ni recuperan el dinero entregado. Telemadrid señala que ya son más de 30 las personas que aseguran haber sufrido este mismo problema en Madrid.