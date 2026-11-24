La Comisión Europea ha advertido este martes al Gobierno de España de que se expone a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo en 2027 si los datos definitivos de cierre de este ejercicio confirman que el aumento del gasto público ha superado los límites acordados con Bruselas para garantizar la reducción de la deuda. Según Bruselas, este desvío podría agravarse con las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la subida del sueldo a los empleados públicos.

España se encuentra entre los países que corren "riesgo de incumplimiento sustancial", junto con otros Estados miembros como Croacia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Eslovenia. En este comunicado puede leerse lo que expresa la Comisión Europea sobre España: se considera que "corre el riesgo de incumplimiento sustancial y, por lo tanto, se le invita a adoptar las medidas necesarias en el marco del proceso presupuestario nacional para garantizar que la política presupuestaria en 2027 esté en consonancia con la Recomendación del Consejo".

Un desvío de 5.100 millones

En este sentido, según las fuentes comunitarias citadas por Europa Press, "si no cumplen con la senda de gasto neto, no van a reducir su deuda como estaba previsto". Bruselas estima que el desvío acumulado del gasto respecto a lo acordado alcanzará el 0,9% del PIB al cierre de 2026, tres décimas por encima del umbral máximo del 0,6%. Aunque tres décimas puedan parecer poca cosa, suponen un exceso de unos 5.100 millones de euros.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, lo ha explicado así en la rueda de prensa: "En el caso de Eslovenia y España, cuya deuda supera el 60% del PIB, prevemos un incumplimiento sustancial ya este año. Si esto se confirma a partir de los datos periódicos de la primavera del año que viene, la Comisión elaborará un informe, con arreglo al artículo 126 del Tratado, en el que se evaluará el cumplimiento del criterio de deuda. Y esto podría dar lugar a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo".

Es decir, el posible expediente no se debe al déficit público, que se mantiene por debajo del 3%, sino a que la deuda española sigue por encima del 60% del PIB. En ese informe de primavera, la Comisión tendrá en cuenta otros factores, como el carácter temporal del desfase, las reformas emprendidas por el Gobierno o la evolución prevista de las cuentas públicas. Después decidirá si recomienda abrir el procedimiento, sobre el que tendrán la última palabra los Estados miembros, previsiblemente en julio del próximo año.

¿Los motivos del desvío? Ayudas y más funcionarios

Mientras tanto, la Comisión ha instado a España a adoptar medidas para reconducir la situación, ya sea aumentando los ingresos o conteniendo el gasto público. Bruselas atribuye el deterioro de las previsiones para España, principalmente, a dos factores: la prolongación de las ayudas para paliar las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Próximo y el aumento de los costes de personal de las administraciones públicas. "Han aumentado las plantillas en las comunidades y eso ha disparado ese gasto", explican las fuentes comunitarias.

Según Bruselas, la situación podría agravarse con las últimas subidas salariales anunciadas para los funcionarios, cuyo impacto no está recogido en las proyecciones de otoño, que sólo incorporan las medidas conocidas hasta el pasado 3 de noviembre. Además, el desvío sería aún mayor sin la flexibilidad concedida a España para aumentar el gasto en defensa. Sin ella, la desviación acumulada alcanzaría este año el 1,2% del PIB, ya que esa excepción permite descontar tres décimas. Para 2027, Bruselas calcula que el desfase se elevará hasta el 1,3%, incluso teniendo en cuenta la excepción.

Señalan la falta de PGE durante cuatro años

El Gobierno podría acogerse con carácter retroactivo a la cláusula de escape por seguridad energética, pero, según un primer análisis de los servicios comunitarios, pocas de las medidas adoptadas por España cumplirían los requisitos.

Las fuentes comunitarias también se han referido a la falta de Presupuestos Generales del Estado. Reconocen que encadenar cuatro años sin aprobar nuevas cuentas no es una situación "ideal" desde el punto de vista de una buena gestión de las finanzas públicas, aunque aclaran que no contraviene la legislación europea. "Reconocemos que una buena práctica presupuestaria implicaría disponer de un presupuesto y que este nos fuera remitido antes de su aprobación", han señalado.