La participación de las formaciones políticas en las elecciones generales del 29-N cuenta con un sistema de financiación pública regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y actualizado por la Orden HAC/1062/2026 del Ministerio de Hacienda. Lejos de constituir un ingreso libre para las arcas de los partidos, estas partidas funcionan como un reembolso público sujeto a fiscalización. El Estado subvenciona los gastos reales en los que incurre cada candidatura durante la campaña como cartelería, alquiler de locales, actos públicos o envío de propaganda, en función de los resultados obtenidos en las urnas.

Asimismo, al gasto de las elecciones se suma el pago del Ministerio del Interior, que asume la organización de la jornada.

Las tarifas oficiales para el 29-N: escaños, votos y buzoneo

Para esta convocatoria electoral de noviembre de 2026, el Ejecutivo mantiene congeladas las cuantías máximas que cada candidatura puede percibir tras el escrutinio definitivo.

Se abona exactamente la misma cantidad tanto por cada diputado electo en el Congreso como por cada senador que logre acta en la Cámara Alta: 21.167,64 euros por cada escaño obtenido.

La cuantía es de 0,81 euros por cada voto al Congreso, que se aplica a todas las papeletas obtenidas por una candidatura en una circunscripción, con la condición de que el partido debe haber conseguido al menos un diputado en dicha circunscripción —o en el conjunto de su candidatura— para desbloquear el cobro por votos.

En la Cámara Alta, el reembolso por papeleta es menor, de 0,32 euros por cada voto, y únicamente se computan los votos obtenidos por aquellos candidatos individuales que efectivamente hayan conseguido el escaño de senador.

Adicionalmente, el Estado subvenciona el envío directo y personal de sobres, papeletas y propaganda electoral a los domicilios con 0,26 euros por cada ciudadano censado en las circunscripciones donde el partido obtenga los votos o escaños suficientes para constituir grupo parlamentario propio.

Cómo y cuándo cobran: los anticipos del 30 % y del 90 %

A los partidos políticos se les paga exclusivamente en concepto de reembolso de los gastos electorales justificados, nunca como beneficio para su actividad ordinaria. El desembolso se articula en tres fases supervisadas por el Ministerio del Interior y el Tribunal de Cuentas.

En primer lugar, las formaciones que ya obtuvieron subvención en las generales del 23 de julio de 2023 pueden solicitar un adelanto de hasta el 30 % de lo percibido entonces, un derecho del que quedan excluidas las agrupaciones de electores.

Una vez celebrados los comicios, los partidos que hayan obtenido representación deben presentar su contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas entre el 9 de marzo y el 3 de abril de 2027 —entre los 100 y 125 días posteriores al 29-N—. Tras este trámite pueden percibir un anticipo del 90 % de la subvención que les corresponda por sus resultados, siempre que constituyan un aval del 10 %, o bien acepten cobrar un 81 % reteniendo el Estado ese porcentaje como garantía, quedando vetado este adelanto si en la formación figuran condenados por delitos graves como rebelión, terrorismo o contra la Administración Pública.

Por último, el Tribunal de Cuentas audita todas las facturas. Si la subvención calculada por votos y escaños supera el gasto real justificado, el Estado abona únicamente el importe gastado.

Al margen de este dinero de campaña, una vez constituidas las Cortes, los partidos reciben otras subvenciones anuales fijas para su funcionamiento ordinario y grupos parlamentarios.

Topes de gasto y multas de hasta cinco veces el exceso

La normativa electoral establece un techo máximo de gasto para evitar desigualdades financieras: ninguna candidatura puede gastar en toda la campaña más de lo que resulte de multiplicar 0,37 euros por el número de habitantes de derecho de las circunscripciones donde presente listas.

Superar este límite constituye una infracción sancionada por la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos con una multa proporcional del doble al quíntuple —del duplo al quíntuplo— del exceso producido, graduada en tres niveles. Superar el límite de gasto en más de un 1 % y menos de un 3 % supone una infracción leve. Grave sería exceder el tope en más de un 3 % y menos de un 10 %, mientras que sobrepasar el límite legal en un 10 % o más constituye una infracción muy grave.