La propaganda "sanchista" no puede ocultar ya una verdad cada vez más evidente. Por mucho que el Ejecutivo se esfuerce en transmitir lo contrario, la clase media y la clase media-baja soportan una presión creciente y, si bien una minoría de contribuyentes aporta la parte del león de la recaudación total, el esfuerzo tributario está subiendo también entre quienes menos ganan.

Un informe elaborado por Santiago Calvo para la Universidad de las Hespérides permite ver con nitidez cómo se reparte realmente la carga del impuesto directo por excelencia. La investigación dibuja un sistema francamente oneroso con las rentas altas, pero también refleja un modelo de recaudación personas que obtienen niveles moderados o reducidos de ingresos laborales.

En 2026 habrá 25,8 millones de declaraciones de IRPF, pero solo el 71,7% tendrá cuota líquida positiva. Además, aunque un tercio de las declaraciones corresponde a rentas netas de hasta 12.000 euros, ese enorme bloque (el 33% del total) aporta solamente el 0,5% de la cuota líquida . Por el contrario, en el otro extremo de la distribución, las declaraciones de quienes ganan más de 60.000 euros representan únicamente el 7,8% del total, pero generan el 47,1% de todo lo obtenido vía IRPF. Más notable aún es el caso de los escasos contribuyentes que ganan más de 300.000 euros, pues hablamos apenas del 0,3% del total, pero soportan el 12,9% de lo que se obtiene por este impuesto.

Esto quiere decir que el IRPF español descansa de forma muy intensa sobre una base relativamente estrecha de contribuyentes, lo que desmonta buena parte del relato izquierdista sobre la aportación supuestamente reducida que hacen los ricos a la cosa pública. Lo que muestran las cifras es todo lo contrario: parte muy importante de lo obtenido con este impuesto se concentra en una franja relativamente reducida de declarantes.

Dicho esto, tampoco se puede ignorar que, más allá de quienes más ganan, las rentas entre 18.000 y 60.000 euros, que son el núcleo de la clase media trabajadora, concentran una parte notable de la masa de declarantes y del esfuerzo recaudatorio real, siendo su aportación cada vez más alta debido a la política fiscal de la Administración Sánchez.

De hecho, tras ocho años de gobierno entre socialistas y comunistas, el castigo fiscal sobre las rentas medias-bajas ha alcanzado cotas extraordinarias, básicamente por la no deflactación del IRPF combinada con una inflación rampante. ¿Qué efecto ha tenido esta doble pinza? El informe estima que, para el tramo de 12.000 a 18.000 euros de renta neta, lo pagado de más por la no deflactación equivale al 82,4% de la cuota líquida. En otras palabras, más de ocho de cada diez euros del impuesto abonado por quienes ganan un sueldo bajo se explican por el endurecimiento silencioso del IRPF ligado a la no deflactación del gravamen.

Para las rentas de 18.000 a 24.000 euros, el coste de la no deflactación también es notable, pues asciende al 34,7% de la cuota líquida. De cada 100 euros contribuidos por IRPF, casi 35 euros se explican por no ajustar los tramos y umbrales impuesto para recoger la evolución del IPC. En menor porcentaje, el efecto se sigue observando en los casos de trabajadores que ganan de 24.000 a 30.000 euros (pagan un 23,5% más por la no deflactación del IRPF), de 30.000 a 36.000 euros (el sobreesfuerzo en su caso es del 18%), de entre 36.000 y 45.000 euros (el exceso de tributación para dicho segmento llega al 16,5%) o de entre 45.000 y 60.000 euros (en su caso, no ajustar el IRPF al IPC supone un 14,6% de cuota.

Esto significa que la gran bolsa de asalariados, profesionales y hogares que solemos identificar con la clase media han recibido un golpe fiscal mayúsculo. No estamos hablando de una carga marginal o anecdótica, sino de una erosión sostenida de las rentas netas de estos contribuyentes.

Quienes ganan de 12.000 a 18.000 euros acaban tributando 1.316 euros adicionales cada año por este motivo, mientras que el segmento de 18.000 a 24.000 euros sufre un golpe de 945 euros y el tramo de 24.000 a 30.000 euros soporta un mordisco del 984 euros. Para trabajadores con rentas de 45.000 a 60.000 euros, la no deflactación son 1.715 euros menos en su bolsillo tras cada liquidación del IRPF. Por encima de 300.000 euros, el coste relativo sería de unos 3.843 por declaración, cifra elevada que supone, no obstante, el 1,4% de la cuota líquida, frente al 82,4% del tramo de 12.000 a 18.000 euros.

Por tanto, aunque en euros absolutos la factura crezca con la renta, el esfuerzo proporcional muestra que la no deflactación sistema aprieta mucho más a quienes tienen menos margen financiero y menos capacidad de absorber ese golpe sin deteriorar su nivel de vida. Todos están peor, pero son las rentas bajas quienes sufren un golpe más duro en términos proporcionales.

También hay una penalización notable por tipo de hogar. Un matrimonio en declaración conjunta paga, de media 1.082 euros más, el 18,8% de su cuota, mientras que una familia monoparental paga 923 euros más, equivalentes al 20,1%.

El resultado es que muchas familias ven cómo el impuesto absorbe una parte cada vez mayor de su capacidad económica justo cuando la inflación, la vivienda y el coste de la vida presionan con más fuerza. Todo esto dibuja un mapa fiscal muy poco compatible con el relato de justicia tributaria que suele vender el sanchismo.

La realidad es más bien la de un sistema que exprime con dureza a una minoría de contribuyentes de rentas altas, pero además también castiga con dureza a la clase media laboral, convirtiendo el progreso salarial en una vía rápida hacia una mayor extracción fiscal.

Por este camino, el IRPF español se ha convertido en una máquina de apretar a todos los contribuyentes por igual, pues golpea a las rentas altas con dureza, erosiona la capacidad económica de la clase media y lesiona especialmente a las rentas medias-bajas que viven de su nómina y ven cómo el Estado aprovecha la subida de la inflación para llenar las arcas de Hacienda a costa de vaciar los bolsillos de los trabajadores.