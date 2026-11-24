El Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros antes de las elecciones del próximo domingo, 29 de noviembre, para aprobar una batería de medidas económicas con marcados tintes electoralistas. Este despliegue legislativo de Sánchez ha provocado un profundo malestar en el mundo empresarial debido a que entre las nuevas ideas se encuentran más impuestos a la banca y la ampliación de permisos laborales por fallecimiento de los dos días que contempla la ley actualmente a los diez días.

Después de los ocho años en el poder de Sánchez, resultan llamativas las prisas por dar luz verde a la ampliación del permiso por duelo, una medida que Yolanda Díaz pactó con los sindicatos hace aproximadamente un año, pero que el Gobierno no había encauzado.

"Cada día más cerca de la Venezuela chavista. A 5 días de unas elecciones generales, sin consenso y sin evaluar las consecuencias. No tiene límite", criticó ayer lunes el presidente de CEIM y vicepresidente 1º de CEOE, Miguel Garrido, cuando Sánchez anunció la medida en un vídeo. "No tienen respeto ni vergüenza", consideró Garrido.

Cada día más cerca de la Venezuela chavista. A 5 días de unas elecciones generales, sin consenso y sin evaluar las consecuencias. No tiene límite. https://t.co/EFpBniWJTi — Miguel Garrido (@mgarridocierva) November 23, 2026

En una línea similar ha ido el presidente de la patronal de autónomos ATA, Lorenzo Amor. "Lo que está claro es que la tómbola electoral sigue presente en el Consejo de Ministros. Es un retroceso democrático que, para arañar un puñado de votos, se esté usando el Consejo de Ministros. Es un poco indecente. Ese permiso lo van a pagar las empresas y los autónomos y nos hemos enterado por ustedes y por una misiva del Gobierno", ha dicho.

Amor ha acabado su reflexión preguntándose por qué los trabajadores por cuenta propia no pueden disfrutar de permisos por fallecimiento pagados. "¿Por qué los autónomos no tienen esos 10 días? ¿Nosotros no tenemos derecho a llorar a nuestros muertos?", se ha cuestionado.

Los detalles de la medida

Según ha detallado el Ministerio de Trabajo, estos diez días estarán "a disposición del o la cónyuge, pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad". También se amplía de dos a tres días laborables el permiso por fallecimiento en el caso de la muerte de un familiar "de primer grado de afinidad y de segundo grado de consanguinidad o afinidad". En el caso de implicar desplazamiento, se suma la posibilidad de dos días adicionales, hasta un total de cinco días.

➡️ El Ejecutivo incrementa el permiso por duelo en caso de fallecimiento a 10 días laborables ➡️ Nuevo derecho a solicitar adaptaciones y distribución de la jornada para cuidados paliativos ➡️ Nuevo permiso para acompañamiento en procesos de eutanasia Lo explica @Yolanda_Diaz_ pic.twitter.com/88efbEm0r5 — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 24, 2026

El Gobierno establece un nuevo permiso de un día "para el acompañamiento a las personas que reciban la prestación de ayuda a morir, para la persona trabajadora que haya sido designada para tal acompañamiento". También reconoce "una semana más, hasta un total de veinte semanas, el permiso por nacimiento y cuidado del menor para cada persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora". En el caso de las familias monoparentales, "pasarán de treinta y dos a treinta y cuatro semanas".

Más subidas fiscales

Además, el Ejecutivo ha decidido prorrogar durante 2027 el gravamen extraordinario a la banca, con el que espera recaudar otros 1.400 millones de euros que pretende destinar "íntegramente a políticas de vivienda a través de las comunidades autónomas". El Gobierno mantiene así su apuesta por castigar al sector financiero, pese a las advertencias sobre los efectos que genera una mayor presión fiscal sobre la actividad económica y el crédito.

El Gobierno prorroga para 2027 el impuesto a la banca. 🔸 La recaudación prevista, de 1.400 M€, se destinará íntegramente a políticas de vivienda a través de las comunidades autónomas. ▶️ @ArcadiSD pic.twitter.com/OTsnXJzmgq — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 24, 2026

A mediados de 2025, las principales patronales del sector bancario recurrieron este impuesto ante la Justicia, que tiene "graves efectos económicos" e "impacta negativamente en la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía".

AEB y CECA recalcaron que la banca española es "la única gravada por un impuesto de este tipo en Europa, lo que supone una merma competitiva respecto al resto de entidades bancarias europeas". Cabe recordar que, "al igual que sucedió con el gravamen extraordinario, el Banco Central Europeo (BCE) se pronunció en diciembre de 2024 en contra de este nuevo impuesto y advirtió de sus efectos adversos, entre otros motivos, por limitar la capacidad de las entidades de conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios, además de poder producir consecuencias imprevistas para la solvencia y la competitividad de las entidades de crédito", señalaron. La crítica del BCE también fue respaldada en su momento por el Banco de España en su Informe de Estabilidad Financiera de primavera.

Intenta congraciarse con los autónomos

Por otro lado, el Gobierno ha presentado una rebaja fiscal para los autónomos que alcanzará, según sus cálculos, a 2,6 millones de trabajadores por cuenta propia y supondrá un ahorro tributario de 465 millones de euros. Entre las novedades figuran elevar del 5% al 10% la deducción por gastos de difícil justificación en el IRPF, aumentar el límite de 2.000 a 3.000 euros y reducir del 20% al 19% determinados pagos fraccionados del IRPF. "Medida que beneficiará a 1,6 millones de autónomos y que se aplicará para el ejercicio 2026, lo que permitirá un ahorro de 362 millones" celebra el Gobierno.

📌 El Ejecutivo da luz verde a nuevas medidas tributarias para incentivar la actividad económica de los autónomos, simplificando el cumplimiento de las obligaciones en el IRPF y en el IVA. El ministro @ArcadiSD 👇🏻 pic.twitter.com/sLhQk7Qr0w — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 24, 2026

Otra medida destacada contempla que los autónomos en estimación directa no tendrán que presentar pagos fraccionados cuando su nivel de facturación sea inferior a 85.000 euros y la cuota diferencial del último período declarado sea negativa o superior a los pagos fraccionados realizados. Además, también ha eliminado la obligación de presentar autoliquidaciones trimestrales de IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros.

"Tres años solicitando que los autónomos solo tengan que hacer una declaración del IVA al año y que no tengan que hacer los pagos fraccionados del IVA, y casualmente, a cinco días de las elecciones, el Gobierno decide reducir el número de declaraciones del IVA que tienen que hacer los autónomos. No nos fiamos", considera Lorenzo Amor.

También se crea un nuevo régimen de liquidación del IVA para pequeños negocios y se retrasa Verifactu (el Gran Hermano de Hacienda) hasta octubre de 2028. Hacienda cifra en 1.800 millones el alivio de liquidez derivado del conjunto de simplificaciones y aplazamientos.

Más subvenciones

En materia de transporte, el Ejecutivo ha prorrogado hasta 2027 las subvenciones al transporte público, para las que reserva 1.213 millones de euros. Se mantienen los descuentos y el abono único de 60 euros mensuales, reducido a 30 euros para los jóvenes. También se han aprobado avales de hasta 1.000 millones para renovar la flota mercante.

El Gobierno se decide ahora a atajar el problema del ferrocarril y anuncia una inversión de 19.000 millones de euros en cinco años para mantenimiento, renovación y seguridad de la red, un incremento del 50%.

Así, el denominador común de este Consejo es la acumulación de anuncios con efectos directos sobre colectivos muy numerosos: trabajadores, familias, autónomos, usuarios del transporte y contribuyentes. El Gobierno intenta proyectar una imagen de actividad y generosidad social justo cuando los ciudadanos están llamados a decidir su voto.

Todo ello se produce, además, en una campaña en la que Sánchez ha convertido las subidas del SMI, las pensiones y los salarios públicos, junto con las nuevas promesas fiscales y sociales, en algunos de sus principales reclamos electorales. La pregunta no es solo cuánto cuestan estas medidas, sino por qué el Gobierno ha concentrado semejante despliegue precisamente a cinco días de las elecciones.