¿Cómo proteger nuestro patrimonio en un mundo en el que los Estados acumulan niveles de deuda cada vez más difíciles de sostener, la inflación amenaza el poder adquisitivo y los mercados financieros se enfrentan a un escenario plagado de incertidumbres? Esta fue la pregunta que vertebró el encuentro celebrado el pasado jueves en Madrid por el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, junto a Locos de Wall Street, con el impulso de esRadio y Libertad Digital.

La Universidad Francisco Marroquín, la casa del value investing, acogió una jornada que reunió a siete profesionales de primer nivel del panorama inversor español y que congregó a cerca de 150 personas de forma presencial, además de superar los 2.600 espectadores a través de internet. Una convocatoria que puso de manifiesto el creciente interés por la educación financiera y, sobre todo, por encontrar respuestas prácticas a una preocupación cada vez más extendida: qué hacer con nuestros ahorros cuando el escenario económico se vuelve cada vez más complicado.

Luis F. Quintero, Domingo Soriano y Manuel Llamas, responsables de la iniciativa, reunieron a Emérito Quintana, asesor del fondo Numantia Patrimonio Global; Juan Gómez Bada, socio fundador y director de inversiones de Avantage Capital; Pablo Istillarte, director general de Hamco Asset Management; Juan Silva, director de relación con inversores de Civislend; Pablo González, consejero delegado de Ábaco Capital; Kevin Koh Maier, director de inversiones de Finizens; y Gustavo Martínez, asesor financiero, profesor de la UFM y cofundador de Core Value.

El punto de partida del debate fue un diagnóstico compartido: el endeudamiento de las principales economías desarrolladas plantea un desafío de enormes dimensiones. Con Estados Unidos acumulando una deuda cercana a los 41 billones de dólares y el conjunto del mundo aproximándose a los 120 billones, las decisiones de los bancos centrales y las posibles consecuencias sobre la inflación se han convertido en factores determinantes para cualquier inversor.

En este contexto, una de las primeras advertencias que se escucharon durante la jornada fue que mantener el dinero parado tiene un coste que puede resultar devastador a largo plazo. Gustavo Martínez lo resumió con una afirmación contundente: "Invertir no es una opción, es un deber". A su juicio, la inflación supone una depreciación silenciosa del ahorro y obliga a buscar activos capaces de preservar el valor del patrimonio.

Una idea en la que coincidieron varios de los participantes, aunque no sin matices. Emérito Quintana defendió la necesidad de mantener una exposición a activos reales, duraderos y difíciles de sustituir, mientras que otros expertos recordaron que no todas las inversiones protegen automáticamente frente a la inflación. La capacidad de una empresa para trasladar el incremento de sus costes a sus clientes, por ejemplo, depende de su posición competitiva y de las ventajas que tenga frente a sus rivales.

De hecho, uno de los momentos más interesantes de la jornada llegó cuando se abordó precisamente si la inflación es siempre un enemigo. Kevin Koh Maier introdujo un matiz en el debate al defender que una inflación moderada puede resultar positiva para el crecimiento económico y recordar que los beneficios empresariales se encuentran en niveles elevados. El problema, según explicó, no es tanto una inflación razonable como los episodios de fuertes subidas de precios que pueden terminar desestabilizando la economía.

Activos reales, diversificación y oportunidades

La protección del patrimonio mediante activos reales fue uno de los grandes denominadores comunes del encuentro. Las acciones, los inmuebles, las materias primas y el oro aparecieron como alternativas que pueden ayudar a preservar el poder adquisitivo frente a la depreciación monetaria, aunque cada una presenta sus propios riesgos.

Juan Silva aportó la perspectiva de la inversión inmobiliaria a través del crowdlending, una fórmula que permite participar en proyectos de financiación a promotores sin necesidad de adquirir directamente una vivienda o un inmueble. Según explicó, este tipo de alternativas puede ofrecer rentabilidades atractivas, aunque también implica asumir riesgos de iliquidez y de ejecución de los proyectos.

Pablo González, por su parte, puso el foco en la diversificación internacional y en las oportunidades que pueden aparecer en economías emergentes, frente a unos países desarrollados cada vez más condicionados por sus compromisos de deuda. Indonesia y otros mercados asiáticos fueron algunos de los ejemplos que aparecieron durante el debate. También destacó el interés de determinados bonos ligados a la inflación estadounidense como alternativa dentro de la renta fija.

La conversación dejó asimismo una advertencia importante para los ahorradores: no basta con comprar cualquier activo real para estar protegido. Hay que saber qué se está comprando, cuánto vale y qué capacidad tiene para generar valor en el futuro.

En este sentido, Emérito Quintana insistió en que quien todavía no comprende aquello en lo que pretende invertir no debería precipitarse. Es preferible mantener temporalmente el ahorro en instrumentos que se entiendan antes que lanzarse a realizar inversiones sin conocimiento suficiente.

Otro de los asuntos que despertó interés fue la jubilación. Frente a la creencia tradicional de que al alcanzar determinada edad hay que abandonar progresivamente la renta variable, varios de los participantes defendieron que el horizonte temporal y los objetivos patrimoniales deben pesar mucho más que la edad por sí sola. Una persona que se jubila puede tener todavía dos o tres décadas de vida por delante y necesitar que su patrimonio siga creciendo.

La diversificación, la aportación periódica y la capacidad de soportar las caídas de los mercados fueron algunas de las recomendaciones que se repitieron. Kevin Koh Maier insistió especialmente en que el inversor debe aprender a convivir con los periodos negativos: las rentabilidades a largo plazo no se construyen evitando todas las caídas, sino manteniendo una estrategia adecuada durante los buenos y los malos momentos.

La inteligencia artificial también tuvo su espacio. Los expertos debatieron sobre la transformación que puede provocar en numerosos sectores, las ventajas competitivas que podrían desaparecer y las oportunidades que pueden surgir. Gustavo Martínez advirtió de que la revolución tecnológica también puede traer importantes disrupciones empresariales y destrucción de puestos de trabajo, por lo que recomendó distinguir entre el potencial de una tecnología y el precio que se paga por invertir en las compañías que pretenden desarrollarla.

La educación financiera como herramienta de independencia

Más allá de las distintas estrategias y opiniones, el encuentro dejó una conclusión compartida: para tomar buenas decisiones financieras hace falta conocimiento. No existe una respuesta universal sobre qué porcentaje del patrimonio debe estar en bolsa, cuánto conviene destinar a renta fija o qué papel debe desempeñar el oro o el inmobiliario. Todo depende de las circunstancias personales, los objetivos y el horizonte temporal de cada inversor.

Esta fue precisamente la reflexión con la que Luis F. Quintero, Domingo Soriano y Manuel Llamas cerraron la jornada antes de presentar la principal novedad de sus proyectos formativos.

Los responsables de Tu Dinero Nunca Duerme y Locos de Wall Street anunciaron el lanzamiento de la novena edición de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, un curso que ya han realizado cerca de 3.000 alumnos y que estrena una ampliación importante de sus contenidos.

A los módulos habituales, centrados en el análisis patrimonial y el conocimiento de los distintos activos financieros, se incorporan ahora nuevos bloques de matemáticas financieras y análisis de empresas. El objetivo es atender también a aquellos alumnos que, después de aprender cómo funcionan los mercados y los productos de inversión, quieren dar un paso más y empezar a estudiar compañías por sí mismos.

La formación mantiene así su recorrido original, con contenidos sobre renta variable, renta fija e inversión inmobiliaria, pero añade herramientas para que quienes lo deseen puedan elaborar sus propias tesis de inversión y comprender con mayor profundidad el trabajo de los gestores profesionales.

La nueva edición se desarrollará durante aproximadamente ocho meses y medio, con contenidos audiovisuales que se irán liberando semanalmente, sesiones en directo con profesores para resolver dudas y un foro de participación entre alumnos.

Con esta iniciativa, Tu Dinero Nunca Duerme y Locos de Wall Street refuerzan una apuesta que va más allá de enseñar a invertir en un producto concreto: conseguir que los ciudadanos tengan criterio propio para gestionar sus ahorros y tomar decisiones sobre su patrimonio.

Porque, como quedó de manifiesto durante toda la jornada celebrada en la Universidad Francisco Marroquín, en un mundo endeudado, inflacionario e incierto, el conocimiento financiero puede marcar la diferencia entre limitarse a sufrir las consecuencias de las decisiones económicas de otros o estar preparado para afrontarlas.