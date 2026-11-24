Retirar un beneficio que una empresa lleva ofreciendo a sus trabajadores durante décadas puede tener consecuencias legales, aunque no figure expresamente en el convenio colectivo ni suponga una cantidad económica elevada. Y es que la reiteración en el tiempo y la voluntad empresarial de mantener esa ventaja pueden convertirla en un derecho adquirido.

Así lo confirma una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a una empresa a mantener la cesta de Navidad que entregaba a sus trabajadores desde 1996 y que decidió suprimir en 2024 tras su integración en el grupo Randstad. De este modo, la Sala de lo Social del Alto Tribunal ha desestimado —en una sentencia dictada el 30 de septiembre de 2026— el recurso presentado por la compañía y confirma la resolución de la Audiencia Nacional, que declaró nula la eliminación de este beneficio y reconoció el derecho de los trabajadores afectados a recibirlo.

Casi 30 años entregando la cesta de Navidad

Concretamente, el caso afecta al personal de operaciones de CTC Externalización —correspondientes a las categorías profesionales 1 a 6 del convenio colectivo de aplicación— que, según los hechos probados recogidos en la resolución, llevaba entregando una cesta de Navidad a los trabajadores desde 1996. De este modo, la distribución se organizaba cada diciembre y la compañía informaba previamente a los coordinadores de los centros de trabajo sobre la llegada de los lotes y el procedimiento para repartirlos.

De acuerdo con la sentencia, durante todos esos años la empresa nunca comunicó a los empleados que la entrega estuviera condicionada a una autorización anual del Comité de Dirección. Sin embargo, en diciembre de 2024 los trabajadores se encontraron con que no recibirían la tradicional cesta, si bien la compañía tampoco informó inicialmente a la plantilla ni a sus representantes legales de los motivos de esta decisión.

Así las cosas, ante las quejas recibidas, la empresa explicó que, tras su integración en el grupo Randstad, pasaban a aplicarse las políticas generales de este grupo empresarial, entre las que no figuraba la entrega de cestas navideñas. Sin embargo, esta decisión provocó la reacción del sindicato USO, que presentó una demanda ante la Audiencia Nacional, a la que se sumaron otras organizaciones sindicales.

Al respecto, los sindicatos defendían que la entrega de la cesta se había convertido en una condición más beneficiosa, una figura jurídica que permite reconocer como parte de las condiciones laborales determinados derechos concedidos voluntariamente por la empresa y mantenidos de forma continuada. Por este motivo, sostenían que CTC no podía retirar unilateralmente ese beneficio sin recurrir al procedimiento legal previsto para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo.

En este contexto, la Audiencia Nacional les dio la razón en una sentencia de febrero de 2025 que declaró nula la supresión de la cesta correspondiente a 2024, reconoció el derecho de los trabajadores de operaciones a percibirla y condenó a la empresa a entregarla. Sin embargo, la empresa decidió recurrir la resolución ante el Tribunal Supremo, alegando que la distribución de la cesta dependía de una autorización anual.

Así las cosas, en su recurso la compañía defendió que la entrega de la cesta no constituía un derecho consolidado, sino una decisión que el Comité de Dirección adoptaba cada año en función de las circunstancias y de las previsiones económicas. De esta forma, la compañía explicó también que el comité había decidido no autorizar la entrega en 2024 después de valorar diferentes factores. Ahora bien, en su sentencia el Supremo señala que esta supuesta condición nunca se había comunicado a los trabajadores ni a sus representantes durante los años anteriores.

Con todo, cabe destacar también que la empresa argumentó que la cesta tenía un valor económico reducido, de unos 10 euros, por lo que su retirada no podía considerarse una modificación sustancial de las condiciones laborales. Asimismo, la empresa cuestionó que la reiteración de la entrega bastase para acreditar la existencia de un derecho adquirido.

No obstante, lo cierto es que la Sala de lo Social del Supremo rechaza los argumentos de CTC y recuerda que la existencia de una condición más beneficiosa no depende del importe económico del beneficio, sino de la voluntad empresarial de incorporarlo a las condiciones de trabajo. En este sentido, el tribunal explica que, para determinar si existe ese derecho, debe tenerse en cuenta tanto la continuidad de la entrega como los actos realizados por la compañía para hacerla efectiva. En consecuencia, los magistrados consideran que, en este caso, no se trataba de una entrega aislada, sino de una práctica mantenida durante casi tres décadas, que implicaba encargar las cestas, organizar su transporte y distribuirlas entre los empleados.

Por otra parte, el tribunal también descarta que la empresa haya demostrado que la entrega dependiera de una autorización anual de su Comité de Dirección. Al respecto, la resolución subraya que no existe constancia de que esa supuesta condición se comunicara a los trabajadores y recuerda que la compañía había mantenido un procedimiento de distribución estandarizado.

Asimismo, la sentencia detalla también que la integración de la compañía en Randstad tampoco justifica la retirada. Así, el tribunal incide en que la incorporación a un grupo empresarial no autoriza por sí misma a suprimir ventajas que la plantilla venía disfrutando de manera continuada.