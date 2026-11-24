Hace exactamente tres décadas, el 23 de noviembre de 1996, Bandai puso a la venta en Japón el Tamagotchi, un pequeño dispositivo con forma de huevo, pantalla en blanco y negro y tres botones que convirtió el cuidado de una criatura digital en un fenómeno mundial. Tres décadas después, la franquicia acumula más de 100 millones de unidades distribuidas en todo el mundo, una cifra superada a finales de julio de 2025, según la compañía, y sigue renovándose para nuevos públicos y coleccionistas.

Su nombre une los términos tamago (huevo en japonés) y watch (reloj en inglés). A diferencia de otros juegos de su época, la propuesta exigía atención constante, ya que había que darle comida, limpiarlo, jugar con él, curarlo si enfermaba, reñirle y evitar que muriera por falta de cuidados. Llevado en el bolsillo, colgado de una cadena o enganchado a la mochila, sus avisos sonoros interrumpían clases, excursiones o tardes en el parque y convirtieron el dispositivo en un elemento cotidiano de finales de los años noventa.

Del boom internacional a su llegada a España

El éxito inicial superó las previsiones de Bandai. En ocho meses se distribuyeron 10 millones de unidades en Japón y otros mercados, y la primera generación alcanzó los 40 millones entre noviembre de 1996 y marzo de 1999, según los registros de Bandai Namco. En ciudades como Nueva York se registraron filas y ventas masivas, como las 10.000 unidades despachadas en 24 horas en la juguetería FAO Schwarz, junto a problemas de suministro y falsificaciones.

En España, el juguete aterrizó el 24 de mayo de 1997 a un precio cercano a las 3.000 pesetas, es decir, unos 18 euros actuales. En aquel momento, se vendieron 30.000 unidades en los cinco primeros días, más de 250.000 durante el primer mes y más de 500.000 hasta finales de agosto de ese año.

Por qué enganchó y cómo ha evolucionado hasta hoy

Sin conexión a internet, mundos abiertos ni algoritmos de recomendación, su atractivo radicaba en la portabilidad y en la sensación de responsabilidad que generaba en quien lo llevaba encima: la criatura crecía y reaccionaba a los cuidados diarios.

En 2025, su huella en la cultura digital fue reconocida con su ingreso en el World Video Game Hall of Fame del museo estadounidense The Strong.

Con el tiempo, el concepto de mascota virtual se trasladó también a los teléfonos móviles mediante aplicaciones como Pou, que supera los 1.000 millones de descargas en Google Play, aunque Bandai recuperó el formato físico en 2004 e incorporó pantallas a color, conectividad Wi-Fi o comunicación por infrarrojos. Entre sus lanzamientos más recientes figura Tamagotchi Paradise, estrenado en julio de 2025 y cuyas reservas en Japón multiplicaron por más de cuatro las del modelo anterior, Tamagotchi Uni.

Desde entonces, Bandai ha lanzado casi 40 modelos distintos. Hoy conviven en el mercado las reediciones clásicas en torno a los 20-25 euros, con propuestas más avanzadas que rondan los 45-50 euros, impulsadas tanto por el interés internacional como por padres de generaciones de los noventa que acercan el juguete a sus hijos.