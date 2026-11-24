Según el Gobierno, la economía española ha ido como un cohete durante estos ocho años de sanchismo: el PIB ha crecido con fuerza, la ocupación aumenta y los salarios crecen. Sin embargo, más de la mitad de los españoles cree que la economía ha empeorado y que nos hemos empobrecido. Pero esto no es ninguna paradoja: como todo en el sanchismo, la buena marcha de la economía es un relato falso envuelto en engaños y propaganda.

El Gobierno presume de que crecemos por encima de la media europea: entre 2019 y 2025, el PIB ha aumentado en un 10,2% real, un 1,6% anualizado. Pero la economía puede crecer porque somos más productivos o simplemente porque somos más, y en España ocurre lo segundo: la población ha crecido en 2,3 millones de personas y todo por la inmigración. El PIB per cápita solo ha crecido un 5% en este periodo, igual que la media de la eurozona. Y por trabajador, ni siquiera crecemos: el PIB por ocupado ha caído un 0,8% desde 2019. La tarta es más grande, pero a cada trabajador le toca una porción más pequeña que hace ocho años.

Los salarios cuentan una historia similar. El salario medio nominal ha subido un 29%, pero si descontamos la inflación, el salario bruto real apenas ha ganado un 0,4% desde 2018, como explicaba un reciente informe del Instituto Juan de Mariana. La realidad es aún peor, pues a este salario estancado hay que quitarle más de cien subidas de impuestos. Al hacerlo, el salario medio neto ha bajado un 3,8%. Al trabajador medio le faltan 75 euros al mes para vivir como hace ocho años.

Este empobrecimiento también se ve en lo que gastan las familias: el consumo real por persona es un 5% menor que en 2019. Y esa caída no se reparte por igual: el consumo apenas ha variado entre pensionistas, pero en los hogares encabezados por un trabajador el consumo ha caído más de un 7%. La situación es aún peor entre los hogares de rentas bajas: uno de cada tres menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión, cuatro puntos más que en 2018.

El sanchismo ha acumulado una inflación del 28,6%, con efectos demoledores para jóvenes y rentas bajas. El precio de los alimentos ha aumentado un 43% y el de los alquileres, un 45%. La vivienda en propiedad, cuyo precio ha subido un 74%, se ha hecho imposible para gran parte de los españoles. La población se ha disparado, pero una gigantesca telaraña administrativa y regulatoria ha hecho imposible que se construya nueva vivienda.

La diferencia entre lo poco que ha crecido la renta bruta y lo que llega al bolsillo se la queda el Estado. El IRPF del trabajador medio ha crecido un 60%, el doble que su salario nominal, por la decisión del Gobierno de no actualizar los tramos con la inflación. A eso se suman más de sesenta subidas explícitas de impuestos y cotizaciones, que aumentan la extracción recaudatoria del Estado en 218.000 millones más que en 2018. El Estado hoy gasta un 45,3% de toda la renta nacional.

Pero, aunque paguemos más impuestos que nunca, a cambio recibimos peores servicios. La sanidad está colapsada, con un 28% más de pacientes esperando una operación. La educación produce alumnos con los peores resultados en PISA de la historia. Y las infraestructuras del Estado, como el ferrocarril, las carreteras o la red eléctrica, están completamente en ruinas.

Gran parte de esos recursos han ido a pagar a los más de 9,6 millones de pensionistas contributivos y 3,7 millones de empleados públicos, ambos en aumento. Pero también otros 7 millones de personas reciben otras ayudas asistenciales, entre ellas cerca de 2,8 millones de beneficiarios del ingreso mínimo vital. Es la vieja receta peronista: ensanchar la clientela de dependientes del Estado para poder meterles miedo cuando llegue el momento de votar.

Este es el modelo por el que ha optado el sanchismo: crecer solo a base de inmigración y expoliar al trabajador para costear un gigantesco Estado asistencial de votantes cautivos. El resultado es un país más pobre y en el que todo funciona peor. En España lo único que va como un cohete es el Estado, y el combustible lo ponen los trabajadores a los que deja en tierra.