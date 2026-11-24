La dirigente y candidata de Podemos, Irene Montero, ha valorado este martes el decretazo del Consejo de Ministros de ampliar a diez días el permiso laboral por fallecimiento, una iniciativa que ha calificado como "muy racional", aunque ha reclamado al Ejecutivo que extienda todavía más su alcance.

Según las declaraciones recogidas por Europa Press durante una entrevista en la cadena SER, Montero ha propuesto que este permiso se amplíe hasta los 12 días en aquellos casos en los que el deceso tenga lugar en una comunidad autónoma distinta a la de residencia del trabajador. Asimismo, la exministra ha solicitado que el derecho no se limite al entorno familiar tradicional, pidiendo incluir expresamente a amistades cercanas o convivientes sin parentesco legal.

"A veces tú también necesitas ese tiempo cuando quien fallece es tu compañera de piso o una persona muy cercana, una amiga con la que no convives pero que es una realidad, es tu soporte vital", ha argumentado Montero, quien ha insistido en la necesidad de reconocer jurídicamente "todos los tipos de familia" y vínculos afectivos actualmente no contemplados en la normativa laboral. En este contexto, la dirigente de la formación morada ha ironizado sobre el calendario político asegurando que "ojalá estuviésemos en campaña siempre", y ha advertido de que su partido mantendrá la presión sobre el Gobierno porque "pedirá más, como siempre".

Advertencias sobre la Ley Trans

Por otro lado, durante la misma intervención radiofónica, Montero se ha pronunciado sobre el escenario político de cara a la próxima legislatura y ante una eventual derogación de la Ley Trans si el Partido Popular y Vox alcanzan el Gobierno. La dirigente de Podemos ha calificado como "terrorífica" la posibilidad de que se restablezcan requisitos previos para la rectificación registral del sexo, como la obligación de someterse a tratamientos hormonales durante dos años o presentar informes médicos.

De acuerdo con la versión expuesta por Montero, revertir la legislación vigente supondría volver a exigir "un papelito que dijese que estaban enfermos, cuando ya se despatologizaron hace mucho las realidades trans". En su opinión, modificar o suprimir esta norma implicaría "causar un sufrimiento, señalar, patologizar y cuestionar" al colectivo, además de entrar en conflicto, según ha sostenido, con las directrices y normativas europeas en esta materia.

Finalmente, la representante de Podemos ha vinculado el debate político sobre estos derechos con situaciones de vulnerabilidad social y violencia, señalando que cuestionar la legislación actual fomenta el rechazo, dificulta el acceso a la vivienda y deriva en agresiones físicas contra personas trans en espacios públicos o en contextos de prostitución.