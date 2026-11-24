La vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles y una cuestión que, en función del resultado de las próximas elecciones, puede tomar un rumbo u otro. España es, precisamente, uno de los países de la Unión Europea donde más se ha encarecido la vivienda en relación con los ingresos desde 2015. En concreto, la ratio entre el precio de la vivienda y los ingresos ha aumentado un 24,5% en nuestro país, más del triple que la media europea (6,8%).

Como ya hemos explicado en numerosas ocasiones en este medio, organismos como el Banco de España llevan varios años alertando de un déficit de vivienda de más de 700.000 unidades, ya que cada año se crean muchos más hogares que viviendas. El gran impulsor de esta creación de hogares es, sin duda, la inmigración. Según datos del INE, entre julio de 2018 y octubre de 2026 (casi todo el mandato de Pedro Sánchez), la población extranjera ha crecido en 4,1 millones de personas. Es decir, ha aumentado a un ritmo medio de 497.000 personas al año.

Así puede verse en el siguiente gráfico:

Como cabía esperar, este notable aumento de la población extranjera ha tenido su impacto en el mercado de la vivienda, especialmente en el del alquiler. Como veremos a continuación, según los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, la inmigración ya tenía un peso importante en el mercado del alquiler en 2021, y en 2025 ese peso aumentó de forma sustancial.

Veamos los siguientes gráficos:

En 2021, el 43,1% de las personas que vivían de alquiler en España había nacido en el extranjero. Cuatro años después, en 2025, dicho porcentaje alcanzó el 52%, casi nueve puntos más. Es decir, hoy más de la mitad de los inquilinos de nuestro país son inmigrantes. Este salto entre 2021 y 2025 se puede ver en prácticamente todo el territorio español. En 2021, sólo seis comunidades superaban el 50%, siendo Canarias, Navarra, Baleares, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Murcia. Sin embargo, en 2025 vemos que ya son diez, tras sumarse Aragón, la Comunidad de Madrid, Cataluña y el País Vasco.

Entre las comunidades con mayor presencia de extranjeros, destacan Baleares (63,9%), la Comunidad Valenciana (63,4%) y La Rioja (62,6%), donde casi dos de cada tres inquilinos han nacido fuera de España. Este mayor aumento se ha dejado ver en Aragón, donde el peso de los inquilinos nacidos en el extranjero ha pasado del 41,8% al 59,8%, 18 puntos más en sólo cuatro años.

También destacan los incrementos en Asturias (+13,3 puntos), Castilla y León (+13,2 puntos), la Comunidad Valenciana (+12,9 puntos) y la Comunidad de Madrid (+11,7 puntos). Incluso las regiones donde la proporción es menor han registrado avances significativos: en Galicia supera ya el 40%, y en Andalucía llega al 39,4%. Sólo hay dos comunidades autónomas donde la situación se ha revertido o no ha cambiado, que son Canarias, que ha pasado del 61,1% al 52,7%, y Extremadura, que ha bajado de un 26,7% a un 26,1%.

No obstante, si nos fijamos sólo en los inquilinos de 16 años o más, el peso de los nacidos fuera de España es todavía mayor. En este caso, los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE permiten remontarse hasta 2018, y la comparación entre ese año y 2025 la podemos ver a continuación:

En 2018, el 47,1% de los inquilinos de 16 años o más en España había nacido fuera del país. Los nacidos en el extranjero eran más de la mitad de los inquilinos en cinco comunidades: Murcia (74,2%), Baleares (71,4%), Comunidad Valenciana (67,0%), Navarra (53,9%) y la Comunidad de Madrid (50,4%). Ceuta (15,3%) y Extremadura (17,8%) registraban los porcentajes más bajos.

En 2025, el 57,8% de los inquilinos de 16 años o más en España había nacido fuera del país, 10,7 puntos más que en 2018. Los nacidos en el extranjero ya son más de la mitad de los inquilinos en 11 comunidades, y en ocho superan el 60%. Los porcentajes más altos se dan en La Rioja (71,0%) y Baleares (70,7%), y los más bajos, en Extremadura (29,4%) y Ceuta (31,9%).

Así pues, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el peso de los nacidos fuera de España en el mercado del alquiler no ha dejado de crecer, hasta el punto de que ya son mayoría entre los inquilinos de 16 años o más en 11 comunidades autónomas, y en ocho de ellas superan el 60%.