El gigante automovilístico chino BYD ha encajado un duro revés judicial en el mercado comunitario. Un tribunal neerlandés ha dictaminado la paralización cautelar de la comercialización en la Unión Europea de su todocamino Ti7, comercializado bajo la submarca Fang Cheng Bao, tras considerar acreditado que su diseño vulnera de forma manifiesta los elementos distintivos del Land Rover Defender. La resolución responde a la demanda presentada por la firma británica, que denunció a su competidora asiática por incurrir en presuntas prácticas de ingeniería inversa para clonar la estética de su vehículo más icónico.

El pronunciamiento judicial no solo impide la venta del automóvil en los concesionarios europeos, sino que prohíbe expresamente que pueda producirse en las futuras instalaciones comunitarias de la corporación, incluida la planta de Hungría donde la marca proyecta expandir su capacidad manufacturera. Dentro de las actuaciones previas al fallo, las autoridades policiales neerlandesas llegaron a personarse en la sede de la compañía en los Países Bajos para incautar documentación técnica relativa a los esquemas de desarrollo del todoterreno.

Ante esta orden, la automotriz oriental ha manifestado su rechazo tajante y ha avanzado que interpondrá un recurso. La dirección de la empresa sostiene que el modelo en disputa constituye "el resultado de los propios procesos independientes de diseño" y recalca que no ha infringido ningún derecho industrial de Jaguar Land Rover, por lo que acudirá a los tribunales pertinentes para defender su legitimidad. La controversia refleja las crecientes dificultades en materia de respeto a la propiedad intelectual a las que se enfrentan las compañías promovidas por Pekín cuando intentan penetrar en las economías occidentales.

Este litigio coincide con un escenario de saturación en el mercado automotor del país asiático, donde la sobrecapacidad fabril impulsada durante años al calor de masivas subvenciones estatales ha derivado en una feroz batalla de precios y problemas de demanda interna. Aunque analistas financieros calculan que las marcas chinas buscan quintuplicar su presencia exterior y rebasar ampliamente los dos millones de unidades vendidas en Europa occidental antes de que termine la década, este tipo de contingencias evidencia la resistencia que ofrece el marco de seguridad jurídica frente a prácticas contrarias a la libre y leal competencia.