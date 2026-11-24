La aerolínea Plus Ultra ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a entre 210 y 270 trabajadores, es decir, hasta el 40% de su plantilla, en pleno agravamiento de sus dificultades económicas y después de haber suspendido todas sus operaciones aéreas. La compañía, que se encuentra en situación de preconcurso de acreedores, también ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con reducciones de jornada de entre el 10% y el 70%, en función de los colectivos afectados. Las medidas se enmarcan en un proceso de reestructuración que amenaza el futuro de la compañía y deja en el aire tanto sus conexiones aéreas como la continuidad de cientos de puestos de trabajo.

La propuesta de ERE afecta al centro de trabajo de Madrid y contempla la salida de entre 210 y 270 empleados de una plantilla total de 663 trabajadores, incluidos 23 que se encuentran en situación de excedencia. La composición de la plantilla se distribuye entre 120 pilotos, 310 tripulantes de cabina y 223 trabajadores de tierra. La cifra definitiva de afectados todavía tendrá que concretarse durante la negociación con los representantes de los trabajadores.

ERE y ERTE en plena suspensión de operaciones

La mesa negociadora quedó constituida el pasado viernes, después de la primera reunión entre la dirección de la aerolínea y los sindicatos. A partir de ahora, las organizaciones sindicales deberán presentar una contrapropuesta a las medidas planteadas por la empresa. Como hemos comentado, en paralelo, Plus Ultra ha puesto sobre la mesa un ERTE que contempla reducciones de jornada de entre el 10% y el 70%, dependiendo de los distintos colectivos profesionales.

El anuncio llega después de que la compañía comunicara la suspensión de todas sus operaciones aéreas hasta nuevo aviso, incluidas las conexiones con Venezuela. La empresa justificó la decisión como un ejercicio de responsabilidad y prudencia para gestionar de forma ordenada su situación, mientras continúa evaluando las opciones disponibles.

El combustible dispara los costes y agrava la crisis financiera

Desde la dirección de Plus Ultra justifican los ajustes por el deterioro económico y financiero acumulado, en el que atribuyen un peso determinante al encarecimiento del combustible. Según los datos trasladados por la compañía, el gasto en carburante se ha incrementado un 51,6% respecto a lo presupuestado inicialmente para 2026, hasta alcanzar los 104,83 millones de euros.

La aerolínea también señala otros factores que han perjudicado su actividad, entre ellos los acontecimientos geopolíticos, las catástrofes naturales y los cierres de espacios aéreos derivados de conflictos bélicos. Según la empresa, estas circunstancias han alterado las previsiones del sector y han contribuido a empeorar sus expectativas de negocio.

Sin embargo, los problemas de Plus Ultra van más allá del incremento de los costes operativos. La compañía atraviesa dificultades de liquidez, mantiene negociaciones con sus acreedores y ha tenido que recurrir al asesoramiento especializado para preparar un plan de reestructuración. Para ello ha contratado al despacho de abogados Summa Iuris, que cuenta con experiencia en operaciones de compraventa de empresas en dificultades financieras, conocidas como distressed M&A.

Sin vuelos y con dudas sobre la conexión con Venezuela

La suspensión de todas las operaciones aéreas supone un nuevo paso en el deterioro de la actividad de la compañía. Antes de anunciar la paralización completa, Plus Ultra ya había suspendido sus conexiones con Lima y Buenos Aires, con cancelaciones previstas hasta el 15 de diciembre. Caracas se había convertido así en su último destino regular.

La situación de la ruta venezolana también había generado incertidumbre entre los pasajeros y las agencias de viajes. La aerolínea dejó de ofrecer nuevas reservas para volar a Caracas a través de su página web, pese a mantener un aviso fechado el 17 de noviembre en el que aseguraba que la conexión continuaba operando sin cambios comerciales ni operativos.

La falta de disponibilidad de billetes coincidió, además, con las advertencias trasladadas por el consolidador aéreo CDV a las agencias de viajes sobre la falta de fondos disponibles para afrontar los reembolsos. Esta circunstancia llevó a profesionales del sector turístico a desaconsejar la emisión de nuevos billetes ante las dudas sobre la capacidad de la compañía para devolver el dinero a los pasajeros en caso de cancelación.

A estas dificultades se suman las dudas sobre las reservas ya emitidas y la continuidad de los vuelos programados. Ahora, con la suspensión de todas las operaciones hasta nuevo aviso, el futuro de las conexiones de Plus Ultra queda todavía más condicionado por la evolución de su situación financiera.

Los posibles inversores se alejan y vuelve a escena el rescate público

La búsqueda de un socio que permita sostener la actividad tampoco ha dado, por el momento, los resultados esperados. Según fuentes conocedoras del proceso citadas anteriormente por La Radioteca, durante el último cuatrimestre de 2025 la compañía recibió hasta tres manifestaciones de interés de potenciales inversores industriales.

Entre las empresas que, según esas informaciones, habían mantenido conversaciones para entrar en el capital de Plus Ultra figuraban Iberojet, perteneciente al grupo Ávoris, y la aerolínea venezolana Laser Airlines. Sin embargo, las negociaciones no habrían prosperado. Posteriormente, fuentes conocedoras del proceso aseguraron que Ávoris no tenía interés en incorporarse a la operación, lo que supuso un nuevo revés para la búsqueda de un socio que pudiera aportar estabilidad financiera.

La crisis de la aerolínea coincide también con las informaciones publicadas sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia, así como con las nuevas revelaciones relacionadas con la investigación judicial que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En este contexto, informaciones periodísticas sobre mensajes intercambiados entre directivos y accionistas de la compañía han situado las gestiones relacionadas con el rescate y determinados contactos con Venezuela en el centro de la controversia. Se trata de extremos vinculados a una investigación y a informaciones publicadas que deben distinguirse de los hechos económicos comunicados por la empresa.

Por su parte, el perito judicial del caso Plus Ultra, Pedro Martín Molina, ha advertido públicamente de las dificultades para recuperar el dinero del rescate. En una entrevista difundida por La Radioteca, sostuvo que la compañía no devolverá los 52 millones de euros a los que se refería en sus declaraciones.

Con este escenario, Plus Ultra afronta una etapa decisiva. La negociación del ERE y el ERTE, la búsqueda de financiación, las conversaciones con los acreedores y la elaboración del plan de reestructuración marcarán los próximos pasos de una aerolínea que ha pasado de recortar rutas a suspender toda su actividad aérea. Mientras tanto, hasta 270 trabajadores podrían verse afectados por el ajuste de plantilla y la continuidad de la compañía permanece pendiente de las soluciones financieras que consiga encontrar.