TÜV SÜD analiza los resultados de casi 10 millones de inspecciones técnicas periódicas realizadas en Alemania entre julio de 2025 y junio de 2026 y concluye que los vehículos mantienen prácticamente el mismo nivel de seguridad: pese al envejecimiento del parque, la tasa global de defectos graves baja 0,6 puntos porcentuales, hasta el 20,9%.

Explica que, en un contexto de precios del combustible elevados, presupuestos ajustados e incertidumbre generalizada, los vehículos europeos obtienen resultados especialmente buenos, mientras que el primer coche eléctrico chino ocupa uno de los últimos puestos de la tabla de defectos en su primera inspección técnica periódica (ITV).

"Las cifras de ventas hablan por sí solas: cada vez más personas se pasan al vehículo eléctrico, sobre todo por el alto precio del combustible, y el mercado de segunda mano de este segmento casi se duplicó entre 2025 y 2026. Otra razón es que muchos de estos vehículos están finalizando ahora contratos de leasing", afirma Jürgen Wolz, miembro del Consejo de Administración de TÜV SÜD Auto Service GmbH.

Según datos del Instituto Fraunhofer, los eléctricos representan ya el 10% de los cambios de titularidad en Alemania, y solo en el primer cuatrimestre de 2026 cambiaron de titular unos 120.000 vehículos eléctricos usados.

Muchos modelos eléctricos asequibles con antigüedad de cinco años figuran entre los 20 primeros del análisis. Destacan el Renault Twingo Z.E., que a los cinco años suele tener una media de 34.000 kilómetros recorridos y una tasa de defectos graves del 5,7%; el Fiat 500e, que suele marcar 43.000 kilómetros y una tasa del 6,7%; el Smart Fortwo EQ, con un 6,9% y 29.000 kilómetros; y el Smart posicionado como el mejor mini.

Quienes necesiten algo más de espacio pueden viajar con seguridad y cero emisiones locales en el Mazda MX-30 e-Skyactiv, con una tasa de defectos graves del 6,1% y 45.000 kilómetros de media. No obstante, un Peugeot e-2008 con una antigüedad de cinco años puede tener mejores cifras, con una tasa del 5,5% y unos 42.000 kilómetros.

En cuanto a los precios, el Renault está disponible desde 11.000 euros, mientras que el Fiat 500e cuesta 13.000 euros, igual que el Smart Fortwo EQ. El Mazda se encuentra desde unos 17.000 euros y el Peugeot desde unos 20.000 euros.

Con respecto a los componentes sujetos a un mayor desgaste, el informe revela que causan problemas similares a los de los vehículos de gasolina, destacando la iluminación. A los cinco años, el Peugeot suele presentar una tasa de defectos graves superior a la media (2,2%) en las luces de cruce. En el Twingo y el Fiat 500e, la cifra se sitúa en el 1,7%, y el Mazda presenta una tasa de solo el 0,5%.

En el ámbito de la seguridad, los frenos también son un elemento crítico. El e-2008 y el Twingo suelen necesitar pastillas de freno nuevas tras solo tres años. A los cinco años, una vez sustituidas, la tasa de defectos graves mejora, pero sigue por encima de la media, con un 1,5% y un 1,2%, respectivamente. En el Fiat y el Mazda, las pastillas se caracterizan por su buena calidad, pero a los cinco años, el funcionamiento del freno recibe más críticas que en otros coches (0,5%).

Wolz concluye que "la afirmación de que los coches eléctricos no requieren mantenimiento es incorrecta. Para muchos modelos, los resultados del Informe TÜV 2027 muestran una realidad distinta". El análisis de los distintos componentes también deja claro que los coches eléctricos se utilizan sobre todo en áreas metropolitanas y sus alrededores. Algunos ejemplos son los defectos en los frenos, posiblemente causados por periodos prolongados de inactividad del vehículo, o los defectos en los ejes, que muchas veces son resultado de golpes contra los bordillos.

Con el fuerte aumento de la demanda de vehículos eléctricos usados, TÜV SÜD observa también un incremento en la demanda de pruebas SoH para determinar la capacidad restante de la batería de tracción. Un informe independiente de este tipo hace el vehículo más atractivo para los posibles compradores y les da mayor confianza.

Considerando el análisis global, hay un claro ganador en el Informe TÜV 2027: el Mazda CX-60. Presenta una tasa media de defectos graves de solo el 2,3% a los tres años, con un kilometraje medio de 45.000 kilómetros. El segundo puesto es para el Mercedes GLA, con una tasa del 2,9% y 43.000 kilómetros, mientras que el tercer puesto corresponde a otro Mazda: el MX-30 e-Skyactiv.

Al igual que en 2025, el Tesla Model Y cierra la tabla, con una tasa de defectos graves del 18,5% y un kilometraje medio de 58.000 kilómetros. El penúltimo es el MG MG4, con una tasa del 16% y un kilometraje medio de 37.000 kilómetros. Justo por delante se encuentra el Tesla Model 3, con un 12,5% y 55.000 kilómetros.

En la categoría Mini, el Smart eléctrico ocupa el primer puesto con un 4,3%, mientras que el Mini Cooper SE gana la categoría de pequeños con un 3,3%. En la clase compacta, el BMW Serie 1/Serie 2 encabeza la lista con un 3,6%. A su vez, el Hyundai Ioniq gana en la categoría de gama media. El ganador absoluto, el Mazda CX-60, se lleva la categoría de SUV, mientras que el Mercedes Clase B gana entre los monovolúmenes con un 3,6%.