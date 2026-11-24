Cuando falta menos de una semana para las elecciones generales, CCOO y UGT han publicado un documento con numerosas ideas que deberían aplicar los partidos que se presentan a los próximos comicios. Bajo el título Trabajo, vida digna y democracia para la mayoría social, los sindicatos recogen en 25 páginas 150 propuestas basadas en más intervención del Estado en las empresas, más regulación y mayor presión fiscal sobre las empresas y los patrimonios.

Así, el documento de los sindicatos no se limita a reclamar mejoras salariales o laborales por ley. CCOO y UGT también quieren que el próximo Gobierno impulse una reforma fiscal para elevar la tributación de las empresas y las rentas del capital, establezca nuevos gravámenes sobre sectores concretos e intervenga los precios de la vivienda y de determinados alimentos. Es decir, los sindicatos calcan muchas de las medidas de los programas económicos de PSOE, Frente Amplio y Podemos.

"No pedimos, expresamente, el voto para ninguna formación política, al mismo tiempo que trasladamos nuestra preocupación por el auge de formaciones de extrema derecha que minan las instituciones democráticas recogidas en el título preliminar de nuestra Constitución, en el que se hallan los sindicatos", reza el texto, que, tras estas declaraciones, se dedica a ensalzar los supuestos buenos resultados del mercado laboral español gracias a sus acuerdos con el Gobierno.

Camino a las 32 horas semanales

En materia laboral, CCOO y UGT exigen aprobar por ley la jornada máxima de 37,5 horas semanales sin reducción salarial "durante el primer año de legislatura". Pero no se conforman con esa rebaja: también quieren avanzar hacia las 32 horas semanales.

A esto se suma la implantación inmediata del registro horario digital, "con sistemas que sean accesibles en tiempo real para los trabajadores, sus representantes sindicales y la Inspección de Trabajo", como quería Yolanda Díaz. Los sindicatos pretenden, además, que las sanciones por incumplir la normativa se apliquen por cada trabajador afectado.

En materia de despido, reclaman una "reforma integral que introduzca indemnizaciones disuasorias, una indemnización mínima, la posibilidad de que el trabajador elija entre readmisión e indemnización y la recuperación de los salarios de tramitación". Es decir, encarecer el despido. En este punto proponen que "la automatización y la IA no puedan justificar despidos". También proponen limitar los contratos a tiempo parcial al 80% de la jornada y establecer restricciones legales al porcentaje de trabajadores contratados bajo esta modalidad.

Más dinero público y cuotas de poder

En materia de negociación colectiva piden "dotar de recursos a la negociación colectiva, más financiación pública estable de los sistemas autónomos de solución de conflictos (SIMA y organismos autonómicos), de las comisiones paritarias y de los observatorios sectoriales". Es decir, más dinero público para sus organizaciones.

También piden "prioridad aplicativa del convenio sectorial, ultraactividad hasta alcanzar un nuevo acuerdo y mediación obligatoria cuando se bloquee la renovación de un convenio, con el AENC como referencia de una mesa bipartita con las organizaciones empresariales".

También solicitan "comisiones sindicales de tecnología en las grandes empresas con capacidad de negociación sobre la implantación de la IA y la automatización" y el "refuerzo del sistema de formación profesional para el empleo gestionado con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales garantizando la gobernanza social de la formación y garantía de que los fondos de la cuota de formación profesional se destinen íntegramente a formación".

CCOO y UGT piden reservar espacios institucionales y de análisis socioeconómico a las organizaciones sindicales más representativas en RTVE.

Impuestos: IA y herencias

En el capítulo tributario, CCOO y UGT reclaman establecer un "tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para todas las empresas y defender que ese mínimo se eleve al 25% en el conjunto de la Unión Europea". También quieren "aumentar la progresividad del IRPF y equiparar progresivamente la tributación de las rentas del capital con las del trabajo".

La ofensiva fiscal no termina ahí. Los sindicatos exigen una "tributación armonizada sobre las grandes fortunas y el patrimonio" para acabar con lo que denominan "dumping fiscal entre comunidades autónomas, además de establecer mínimos comunes en Sucesiones y Donaciones". A ello suman gravámenes "permanentes sobre los beneficios extraordinarios de bancos y compañías energéticas, una tasa sobre las transacciones financieras y el fin de los supuestos privilegios fiscales de las Socimi y las Sicav".

El documento también abre nuevos frentes tributarios: impuestos sobre la explotación de recursos naturales, el consumo intensivo de agua de los centros de datos, los servicios digitales, las plusvalías urbanísticas y las rentas inmobiliarias que consideran especulativas. Incluso plantean gravar los beneficios derivados de la automatización y la inteligencia artificial, con tipos incrementados en Sociedades para las compañías que automaticen procesos y tengan poca intensidad de empleo.

Más intervencionismo en la vivienda y expropiaciones

En materia inmobiliaria, CCOO y UGT apuestan por profundizar en la intervención del mercado del alquiler. Reclaman extender las zonas tensionadas y los límites a los precios, además de garantizar la aplicación de la Ley de Vivienda incluso en aquellas comunidades autónomas que no quieran hacerlo. Para ello, proponen que los ayuntamientos o el propio Estado puedan intervenir subsidiariamente.

Una de las medidas más controvertidas es la posibilidad de imponer la expropiación temporal del uso de viviendas vacías de grandes tenedores cuando permanezcan desocupadas sin justificación. También plantean recargos fiscales, alquiler social obligatorio y derechos de tanteo y retracto para las administraciones públicas.

Los sindicatos quieren, además, limitar los pisos turísticos en zonas tensionadas, endurecer la regulación del alquiler de temporada y crear un gran parque público de vivienda protegida y permanente. Todo ello acompañado de un fondo estatal para vivienda asequible y de un programa de alquiler seguro.

Pensiones

En pensiones, los sindicatos defienden mantener la revalorización conforme al IPC y "consolidar" los mecanismos de ingresos introducidos en las últimas reformas, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el incremento de las bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad. Es decir, incrementar cotizaciones y seguir penalizando los salarios.

Pero van más allá: reclaman aportaciones estructurales de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social y que las prestaciones no contributivas y las políticas de fomento del empleo se financien íntegramente mediante transferencias estatales. También quieren reforzar el Fondo de Reserva de las pensiones con la garantía de que el Estado aporte recursos cuando sea necesario.

La agenda económica de los sindicatos también contempla controles de precios en "los mercados de bienes de primera necesidad y de la energía", con capacidad de intervención pública ante prácticas que consideran oligopolísticas.

En materia energética, defienden impulsar las renovables, el almacenamiento y la electrificación, además de garantizar precios estables y competitivos para la industria. Todo ello dentro de un pacto de Estado contra la emergencia climática.