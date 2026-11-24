Para diseñadores, fotógrafos, arquitectos o productores audiovisuales, cambiar de sistema operativo no es una opción. Por eso la pregunta llega siempre: ¿se puede conseguir un Mac con el Kit Digital? La respuesta corta es que en 2025 sí se pudo, pero con descuento, no gratis. Y que para una posible nueva convocatoria no hay nada garantizado.

Por qué un Mac no salía gratis

La categoría del Kit Digital que incluye el ordenador, el puesto de trabajo seguro, tiene un tope de 1.000 euros. Los portátiles Windows del catálogo estaban por debajo o en torno a esa cifra, así que la ayuda cubría su base imponible completa. Los MacBook de gama actual cuestan bastante más, y la ayuda solo podía cubrir esos 1.000 euros. El resto lo pagaba el beneficiario.

Lo que ofreció Ordenador Libertad en 2025

La campaña de Libertad Digital y ZetaPlus incluyó varios MacBook con 1.000 euros de descuento sobre su precio oficial, junto con la web profesional. Algunos ejemplos de aquel catálogo:

Qué se sabe para una nueva convocatoria

Ordenador Libertad ha anunciado que trabaja para que, si se abre una nueva convocatoria y sus condiciones lo permiten, haya equipos Apple entre las opciones. La propia campaña advierte de que todavía no puede garantizarlo.

Depende de tres cosas: que haya convocatoria, que el importe del puesto de trabajo seguro se mantenga o cambie, y que los modelos cumplan los requisitos técnicos de la categoría, como la licencia de ciberseguridad y el cifrado de datos.

Las mismas condiciones que cualquier equipo

Un Mac del Kit Digital estaría sujeto a las mismas reglas que un PC: equipo nuevo, combinado con otra solución del catálogo, prestado durante doce meses y con un valor residual de hasta el 15% del importe del acuerdo si quieres quedártelo después. Y el IVA, aparte.

¿Merece la pena?

Para quien iba a comprar un Mac de todos modos, mil euros menos es un ahorro considerable, y la web profesional entra en el paquete. Para quien no depende de macOS, un portátil Windows de gama profesional cubierto por completo suele ser la opción más económica.

Cómo enterarte el primero

Hoy no hay convocatoria abierta para autónomos. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa y prevé nuevas convocatorias, sin fecha. Ordenador Libertad ha anunciado que, si hay novedades sobre Apple, los preinscritos serán los primeros en saberlo. La preinscripción es gratuita, sin compromiso y no garantiza la ayuda.