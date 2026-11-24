El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado la razón a Galp, que suspendió de empleo y sueldo durante un mes a una empleada de una de sus gasolineras. Las cámaras la grabaron consumiendo productos sin pagarlos, usando su móvil personal durante el turno en 67 ocasiones y rascando boletos de la ONCE que luego registraba de forma fraudulenta en la caja. La sentencia se puede leer aquí.

La trabajadora, que en la sentencia recibe el nombre ficticio de Otilia, comenzó a trabajar para Galp el 4 de febrero de 2002 en una estación de servicio de Orense como expendedora-vendedora, con contrato temporal. En febrero del año siguiente pasó a tener un contrato indefinido a tiempo completo.

Más de 20 años en la empresa

El 17 de noviembre de 2017, Galp firma con una empresa un acuerdo para que esta se encargue "del visionado y elaboración de informes de las imágenes grabadas por el sistema de CCTV instalado para determinar la posible actuación fraudulenta de los empleados en la empresa, así como verificar el protocolo de cajas con sus establecimientos".

Así pues, vemos que el sistema de control existía años antes de que ocurrieran los hechos que se juzgaron. La propia sentencia reconoce que la trabajadora "era conocedora de que en todo momento y durante su jornada laboral, lo que acaeciera estaba siendo grabado por las cámaras".

67 veces con el móvil

Entre el martes 25 de octubre de 2022 y el domingo 6 de octubre de 2022, la trabajadora usó el móvil personal un total de 67 veces. El tiempo total de uso del móvil fue de 2 horas, 17 minutos y 18 segundos en cinco jornadas de trabajo, ya que trabajó los días 25, 26, 31 de octubre y el 5 y 6 de noviembre.

Durante estos días, también consumió productos sin pagar nada o sin pagar lo correspondiente. El miércoles 26 de octubre cogió un producto para ella y pagó "un precio inferior al estipulado", aunque la sentencia no dice qué producto era ni cuánto pagó. El lunes 31 cogió un producto, no lo pagó y se lo tomó "en la zona interior de la caja". El sábado 5 de noviembre cogió tres productos, los pasó por caja, pero no los pagó. Esto mismo lo volvió a hacer el domingo 6 de noviembre.

Productos sin pagar y manipulación de boletos de la ONCE

Pero eso no es todo. El 31 de octubre, después de cobrar a un cliente, se quedó hablando con él más de una hora "sin realizar ninguna función". Y el 6 de noviembre manipuló dos rascas de la ONCE. Con el primero, sacó una moneda del cajón, lo rascó, lo pasó por el lector y registró en la caja un pago de 10 euros a la ONCE. Con el segundo, anotó la venta de un Rasca de Navidad de 5 euros "pagados en efectivo", lo rascó y lo tiró a la basura. El tribunal califica estos hechos de "fraude, deslealtad o abuso de confianza", una falta muy grave según el convenio.

El 12 de diciembre de 2022 la empresa recibe un informe de la persona que revisó las grabaciones, aunque no es hasta el 26 de enero de 2023 cuando la empresa le entrega a Otilia en mano la carta de sanción, 45 días después del informe. En dicha carta le imputa tres faltas muy graves del convenio estatal de estaciones de servicio, a saber:

Desobediencia continuada y persistente del trabajo.

y persistente del trabajo. Fraude, deslealtad , abuso de confianza en las gestiones encomendadas.

, abuso de confianza en las gestiones encomendadas. Reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un periodo de 6 meses.

En vista de esto, le suspende un mes de empleo y sueldo, aunque no es despedida.

La suspensión fue procedente

No fue hasta el 26 de diciembre de 2025 cuando el Juzgado de lo Social nº 2 de Orense desestimó la demanda de la trabajadora a la empresa, que confirmó la validez de la sanción impuesta por Galp.

Dicho caso escaló al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que el 22 de junio de este año desestimó el recurso de Otilia. El alto tribunal regional habla en su sentencia de seis faltas graves y otras seis muy graves, entre las que incluye el uso del móvil personal, la charla con el cliente, el consumo de productos y lo ocurrido con los rascas de la ONCE. Así pues, da la razón a la empresa.