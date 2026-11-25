En la última semana de campaña, ya parece claro que el objetivo (retórico más que real) de la izquierda española son los ricos. Hace unos días Pablo Bustinduy lanzaba la propuesta de un tope máximo a las herencias de diez millones de euros: por encima de esa cifra, pagarían un tipo del 100%. Este lunes, Pedro Sánchez tomaba el relevo con la promesa de un nuevo tributo que afectará a los patrimonios superiores a los 100 millones de euros (unas 120-125 personas en nuestro país): todavía no conocemos el detalle, pero desde el Gobierno aseguran que podría recaudar hasta 2.000 millones de euros al año.

Y uno se pregunta, si es tan sencillo, ¿por qué no lo aprobaron en los últimos ocho años? Es decir, hay impuestos que pueden generar ciertas complejidades técnicas (como retocar el IRPF), pero hay otras medidas que parecen muy fáciles. Si tenían claro que por aquí había una puerta abierta a incrementar la recaudación sin afectar a casi nadie, ¿por qué no lo hicieron?

Por muchas razones, algunas de carácter práctico (impacto mínimo en la recaudación) y otras más relacionadas con la imagen de España en el extranjero. A bote pronto, hay al menos ocho buenos motivos para defender que ésta es una pésima idea:

Porque no recaudaría ni la mitad de la mitad de lo prometido . Desde un punto de vista práctico, los impuestos al patrimonio, especialmente de los más ricos, tienen las patas muy cortas. A pesar de lo que nos muestra la caricatura de la izquierda, ese patrimonio no está en una cuenta corriente, en palacios, yates o aviones… Los ricos tienen acciones de empresas, sociedades patrimoniales y otros activos financieros similares: ¿un nuevo impuesto? Lo tienen tan sencillo como situar la sede de su empresa en otro país y ya escaparían de las garras de Sánchez o Bustinduy.

. Desde un punto de vista práctico, los impuestos al patrimonio, especialmente de los más ricos, tienen las patas muy cortas. A pesar de lo que nos muestra la caricatura de la izquierda, ese patrimonio no está en una cuenta corriente, en palacios, yates o aviones… Los ricos tienen acciones de empresas, sociedades patrimoniales y otros activos financieros similares: ¿un nuevo impuesto? y ya escaparían de las garras de Sánchez o Bustinduy. Porque lo que tienen no es una piscina de dinero, son acciones de sus empresas . La segunda parte del contraargumentario sobre los ricos tiene el mismo protagonista: el balance patrimonial de estas familias. Porque siempre, escuchando a los líderes de la izquierda, se reproducen las mismas imágenes: "¿Para qué quieren tanto?"; "No podrían gastar tanto dinero ni en una vida"; "Avariciosos: 100 millones es más de lo que cualquiera ganaría en varias vidas"… La razón de esta retórica es que parece más legítimo entrar en la cuenta corriente de alguien que tiene 100 millones de euros y quitarle 10 (le siguen quedando 90, ¿no?) que lo que realmente se está pidiendo: expropiarle a un empresario parte de su empresa. Si pensamos en que Amancio Ortega tiene 125.000 millones de euros, un impuesto del 1% no parece mucho. Pero es que no tiene eso: en realidad, lo que tiene es lo mismo que en 1985: acciones de la empresa que fundó, Inditex . La diferencia es el valor de mercado de la misma. ¿Es justo quitarle el 1% cada año? ¿Quién será el propietario 20 años después?

. La segunda parte del contraargumentario sobre los ricos tiene el mismo protagonista: el balance patrimonial de estas familias. Porque siempre, escuchando a los líderes de la izquierda, se reproducen las mismas imágenes: "¿Para qué quieren tanto?"; "No podrían gastar tanto dinero ni en una vida"; "Avariciosos: 100 millones es más de lo que cualquiera ganaría en varias vidas"… La (le siguen quedando 90, ¿no?) que lo que realmente se está pidiendo: expropiarle a un empresario parte de su empresa. Si pensamos en que Amancio Ortega tiene 125.000 millones de euros, un impuesto del 1% no parece mucho. Pero es que no tiene eso: en realidad, lo que tiene es lo mismo que en 1985: . La diferencia es el valor de mercado de la misma. ¿Es justo quitarle el 1% cada año? ¿Quién será el propietario 20 años después? Porque no están pensando en gastárselo . Aquí seguimos con lo apuntado en el epígrafe anterior. No sólo es que escuchen "100 millones" y piensen en un apunte en la cuenta corriente; también creen que se lo quieren gastar en joyas o deportivos. En realidad, la mayor parte de ese patrimonio se invierte y se hace ( sus asesores lo saben muy bien) en busca de rentabilidad . De nuevo, en la retórica antirricos hay el intento de caricaturizarlos: es más fácil colar el argumento de que hay que expropiar al que cambia de Ferrari cada semana, que al que ha destinado 50 millones de su sociedad patrimonial a un capital-riesgo para impulsar start-ups. Una de las peores tendencias de la sociedad moderna es el cortoplacismo : el capitalismo se construyó a través de la mirada al largo plazo, plantear proyectos (también empresas) que sobrevivan al que los inició, no gastar todo lo que uno podría, etc… A la izquierda le cuesta mucho comprenderlo, pero es la clave de la prosperidad que disfrutamos.

. Aquí seguimos con lo apuntado en el epígrafe anterior. No sólo es que escuchen "100 millones" y piensen en un apunte en la cuenta corriente; también creen que se lo quieren gastar en joyas o deportivos. En realidad, sus asesores lo saben muy bien) . De nuevo, en la retórica antirricos hay el intento de caricaturizarlos: es más fácil colar el argumento de que hay que expropiar al que cambia de Ferrari cada semana, que al que ha destinado 50 millones de su sociedad patrimonial a un capital-riesgo para impulsar start-ups. Una de las : el capitalismo se construyó a través de la mirada al largo plazo, plantear proyectos (también empresas) que sobrevivan al que los inició, no gastar todo lo que uno podría, etc… A la izquierda le cuesta mucho comprenderlo, pero es la clave de la prosperidad que disfrutamos. Porque, ¿quién invertiría? ¿Qué gran empresa o patrimonio invertiría en España tras este impuesto? Pues muy pocos. Ya pusiéramos el límite en 10 o en 100 millones, el desincentivo sería el mismo: en el momento en el que te vayan bien los negocios, mejor vete a Reino Unido, Estados Unidos, Singapur o Suiza. Donde sea, menos en España. ¿Y los puestos de trabajo de la empresa? Pues un porcentaje de ellos se irían por donde han venido.

Ya pusiéramos el límite en 10 o en 100 millones, el desincentivo sería el mismo: en el momento en el que te vayan bien los negocios, mejor vete a Reino Unido, Estados Unidos, Singapur o Suiza. Donde sea, menos en España. ¿Y los puestos de trabajo de la empresa? Pues un porcentaje de ellos se irían por donde han venido. Porque los impuestos al patrimonio son corrosivos . Imaginen que tienen una casa y les cobran el 2% de lo que vale. Si el valor de mercado es de 500.000 euros y el impuesto da por buena esa cifra, tendría que pagar 10.000 euros al año. ¿Y si no los tiene? Pues vender el inmueble. ¿Y con las empresas u otros bienes patrimoniales? Pasa algo parecido. De hecho, se puede incluso dar la paradoja de que nos hagan pagar más de lo que hemos ganado: si obtenemos una rentabilidad del 1% (o negativa) y el tipo del impuesto es el 2%, al final de año tendremos menos patrimonio que al principio sólo por efecto del tributo. No es un supuesto teórico: piensen en la valoración de mercado de Inditex y en lo que tendría que abonar, en los años buenos y en los malos, Amancio Ortega sólo por seguir manteniendo el control de su compañía.

. Imaginen que tienen una casa y les cobran el 2% de lo que vale. Si el valor de mercado es de 500.000 euros y el impuesto da por buena esa cifra, tendría que pagar 10.000 euros al año. ¿Y si no los tiene? Pues vender el inmueble. ¿Y con las empresas u otros bienes patrimoniales? Pasa algo parecido. De hecho, si obtenemos una rentabilidad del 1% (o negativa) y el tipo del impuesto es el 2%, al final de año tendremos menos patrimonio que al principio sólo por efecto del tributo. No es un supuesto teórico: piensen en la valoración de mercado de Inditex y en lo que tendría que abonar, en los años buenos y en los malos, Amancio Ortega sólo por seguir manteniendo el control de su compañía. Porque los ricos del futuro no existirían . Y no habría nada a lo que poner un impuesto (ni éste, ni ningún otro). Si le dices a alguien que por encima de 100 millones le cobrarás un Impuesto al Patrimonio o que por encima de 10 millones le expropiarás el 100% de la herencia, lo más probable es que se vaya de España cuando vaya a llegar a ese nivel o que nunca llegue. Los campesinos de la URSS quemaban sus cosechas o se las daban de comer al ganado antes de dejárselas a los enviados del politburó. El detalle puede cambiar, pero la lógica de fondo es la misma.

. Y no habría nada a lo que poner un impuesto (ni éste, ni ningún otro). Si le dices a alguien que por encima de 100 millones le cobrarás un o que por encima de 10 millones le expropiarás el 100% de la herencia, lo más probable es que se vaya de España cuando vaya a llegar a ese nivel o que nunca llegue. Los campesinos de la URSS quemaban sus cosechas o se las daban de comer al ganado antes de dejárselas a los enviados del politburó. El detalle puede cambiar, pero la lógica de fondo es la misma. Porque el derecho no es del hijo, es del padre. Sobre las herencias y el patrimonio siempre se pone el mismo ejemplo: "¿Qué mérito tiene recibir 10 millones de euros? ¿Dónde está la meritocracia? ". Es un argumento falaz: el que tiene derecho no es el hijo a recibir, sino el padre a legar.

Sobre las herencias y el patrimonio siempre se pone el mismo ejemplo: "¿Qué mérito tiene recibir 10 millones de euros? ". Es un argumento falaz: el que tiene derecho no es el hijo a recibir, sino el padre a legar. Porque premiar la suerte o el talento en el mercado es premiar lo que nos hace más ricos a todos. Si un tipo se hace rico en el mercado, es porque produce bienes o servicios que los demás valoran en más que el dinero destinado a producirlos. Puede que haya tenido suerte; o puede que sea resultado de su talento y esfuerzo. La clave no es ésa, sino el valor que genera para los consumidores. Impedir que el que genera esa riqueza disfrute de los beneficios de su éxito tendría una consecuencia inmediata: menos inversión, menos riesgo, menos apuestas… Los cruzados contra los ricos nunca piensan en el paso previo: el que no es rico y quiere serlo. Porque, además, lo que penalizas no es sólo ser rico, sino ser un gran empresario, tener un producto extraordinariamente exitoso, haber sido un emprendedor disruptivo… El principal problema de perseguir a los que ya lo son es que le mandas un mensaje a los que vendrán: "Aquí no sois bienvenidos".