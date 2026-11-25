El rescate alcanzó una cifra final de 475 millones de euros tras haber escalado desde los 400 millones iniciales en medio de presuntas llamadas de Javier Hidalgo a la mujer del presidente del Gobierno y de presiones sistemáticas de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama. Pero hubo un organismo del que la UCO ya dejó constancia de que se había apartado claramente del rescate pasado un primer momento: el Ministerio de Economía. Y tenía motivos: venía de conceder un primer rescate a Air Europa con líneas ICO de 141 millones y sabía que ir más allá podía acabar mal. Pues bien, la entonces secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva Fernández, ha asegurado ante el juez que planteó una objeción formal a la carta de apoyo del Ministerio de Transportes previa al rescate. Un acto exigido por Air Europa y al que se plegó el Gobierno pese a que el rescate aún no había pasado por el Consejo de Ministros y pese a que en esa carta se anticipaba ya el apoyo sin haber cumplido todos los trámites oficiales.

Ana de la Cueva ha revelado que el 7 de septiembre de 2020 envió un correo electrónico manifestando su clara oposición a que la carta de apoyo de la SEPI (solicitada por Air Europa el 4 de septiembre y redactada por la propia empresa) afirmara que el grupo "tendría capacidad para solventar las dificultades" tras recibir la financiación. Se trataba de una afirmación que revelaba la posición oficial y daba credibilidad a una afirmación de parte de la propia empresa interesada. Es más, la propia nota oficial fue controlada por la empresa. Y todo ello en una fecha que fue significativa: el 7 de septiembre, días después de que Víctor de Aldama dejara constancia de que el máximo responsable de la empresa estaba ya cansado de que no llegara el dinero del rescate y que iba a llamar a Begoña Gómez para desbloquear el pago.

La entonces secretaria de Estado de Economía afirmó más cosas ante el juez. Y confirmó que la famosa carta se emitió sin su beneplácito: pese a sus reparos expresos, la carta final se acabó emitiendo incorporando la frase a la que se oponía. Insistió en que ni ella ni ningún representante de su Ministerio aprobaron jamás la versión final con dicho añadido, el cual fue tramitado tras la revisión del secretario del Consejo Gestor de la Sepi, dependiente de otro Ministerio: el de María Jesús Montero por aquellas fechas.

La UCO ya dejó constancia de la gravedad de este hecho en el inicio de las investigaciones. La UCO relató en uno de sus informes todo un sistema de coordinación, no sólo de las negociaciones del rescate de Air Europa, sino hasta de las comunicaciones oficiales lanzadas por el Gobierno, antes de que la ayuda de 475 millones de euros fuera aprobada. Un sistema que contaba con un control de los mensajes oficiales por parte del Ministerio de José Luis Ábalos y hasta de él personalmente y, además, en coordinación con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo, a quien se informaba de todo y de quien se trasladaban mensajes y hasta sensaciones.

"Como puede leerse, el primer punto que destaca Koldo es dar por hecho la aparición en medios de comunicación de declaraciones oficiales sobre el rescate de Air Europa. En relación con ello, citó 'Primer paso conseguido'", señala la UCO en referencia a una nota de prensa oficial que anticipó ya el rescate sin que se hubiese aprobado. "Por otro lado, Koldo dio cuenta de cuándo podría estar preparado el borrador de la pretendida nota de prensa. Un día más tarde, Aldama se dirigió a Koldo para preguntarle si sabía algo de las declaraciones, respondiendo Koldo que "no se supone que la hace Saura", "le llamo ahora", "Pido me manden nota", "Y te la mando". Y hay que recordar que Aldama era el asesor de Javier Hidalgo en Globalia-Air Europa y Koldo el asesor estrella del ministro Ábalos.

"Prácticamente en paralelo, Hidalgo le preguntó por este mismo asunto a Aldama, quien respondió mediante un mensaje de audio que a continuación se transcribe: "He hablado con él hace media hora más o menos y están preparándola, lo... lo que a lo mejor la hace él, porque van a hacer una nota de prensa desde el Ministerio y luego la distribuyen a los medios, entonces me ha dicho que lo más seguro es que la haga él, pero la están preparando ahora, hace un... media hora te digo, que he estado hablando con él y la estaban preparando. Sí, la sacan hoy, me han dicho que no me preocupe que la sacan hoy, venga un abrazo". Evidentemente la nota no la podía escribir Koldo, con lo que, teniendo en cuenta que todo lo que hacía contaba con el respaldo de Ábalos, parece obvio quién estaba coordinando todo el operativo oficial: Ábalos.